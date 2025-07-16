¿Qué es XRP? Una red global de alta eficiencia y escalabilidad para pagos e intercambio de valor

Después de años de relativa calma, XRP ha vuelto a convertirse en un foco del mercado. Este resurgimiento está impulsado tanto por la resolución de disputas regulatorias que involucraban a su empresa matriz Ripple, como por el creciente interés en XRPFi, ETFs y otros desarrollos, marcando el regreso de XRP a la atención pública en una forma renovada.













XRP es la criptomoneda nativa emitida por Ripple en 2012, diseñada para establecer un sistema de pagos y liquidación en tiempo real para instituciones financieras globales. A diferencia del mecanismo de prueba de trabajo de Bitcoin, XRP funciona con el Algoritmo de Consenso del Protocolo Ripple (RPCA), lo que permite un bajo consumo de energía y facilita pagos transfronterizos en tan solo 3–5 segundos con costos de transacción mínimos. XRP se destaca por su alta capacidad de procesamiento, baja latencia y escalabilidad.





Como "moneda puente", el valor principal de XRP no radica en la retórica de descentralización, sino en su integración práctica con bancos y proveedores de pagos para reducir el costo y el tiempo de las remesas internacionales. A partir de 2025, Ripple ha establecido alianzas con más de 300 instituciones financieras en más de 70 países, incluidos SBI, Rakuten Bank de Japón y el banco central de Arabia Saudita.









La red de XRP ofrece un tiempo promedio de confirmación de transacciones de solo 3 a 5 segundos, superando ampliamente las transferencias bancarias tradicionales, que pueden tardar varios días. Puede procesar aproximadamente 1,500 transacciones por segundo y está diseñada para escalar aún más mediante actualizaciones del protocolo.





Las tarifas de transacción en XRP son extremadamente bajas, normalmente inferiores a $0.01 por transacción. En comparación con las altas tarifas de Bitcoin o Ethereum en periodos de alta congestión, XRP ofrece una solución rentable tanto para pagos pequeños como de gran valor.





El suministro total de 100 mil millones de tokens XRP fue emitido en un solo lote desde su inicio, eliminando el consumo energético y la necesidad de hardware que conlleva la minería al estilo de Bitcoin. La red utiliza el algoritmo de consenso RPCA propio de Ripple, mantenido por un conjunto de nodos validadores preaprobados para garantizar la consistencia del libro mayor.





En la práctica, muchas monedas nacionales no cuentan con mercados de cambio directos y requieren monedas intermediarias como el dólar estadounidense o el euro para la conversión. XRP actúa como ese “activo puente”, proporcionando liquidez bajo demanda entre pares de divisas sin necesidad de mercados directos. Este mecanismo de Liquidez Bajo Demanda (ODL, por sus siglas en inglés) ha sido adoptado por instituciones financieras en varios países, especialmente en América Latina y el Sudeste Asiático.









RippleNet, la red de Ripple, se compone de varios elementos clave:





xCurrent : permite mensajería y liquidación segura entre bancos.

xRapid (ahora integrado en ODL): utiliza XRP para proporcionar liquidez instantánea, eliminando la necesidad de cuentas prefinanciadas.

xVia: ofrece una interfaz de pago optimizada para clientes corporativos.





Estos servicios han sido consolidados dentro de la solución Ripple Payments, que atiende a grandes instituciones financieras globales como Santander, American Express y Standard Chartered.









En 2025, XRP mostró un sólido desempeño en el mercado, con una volatilidad significativa seguida de una tendencia general al alza. A comienzos del año, el precio de XRP aumentó de forma constante, alcanzando un máximo cercano a los $3.39. Al momento de escribir este artículo, XRP tiene un precio de $2.24, con un volumen de operaciones de 24 horas superior a los $100 millones. Su capitalización de mercado ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, solo por detrás de BTC ETH y USDT.









Desde una perspectiva técnica, XRP actualmente se negocia dentro de un patrón de consolidación en cuña ascendente, con niveles de soporte concentrados en torno a los $2.10 y $2.00. Una ruptura por debajo de estos niveles podría provocar una caída hasta los $1.78. Por otro lado, si XRP supera la zona de resistencia entre $2.35 y $2.40, podría alcanzar el siguiente objetivo alcista en el rango de $2.90 a $3.20.













La aprobación de un ETF ha sido durante mucho tiempo un punto clave para los inversionistas en el mercado cripto. Según datos de Polymarket, la probabilidad de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) apruebe un ETF spot de XRP en 2025 ha aumentado al 98%. Esta noticia ha generado una gran atención y discusión en el mercado, con inversionistas ansiosos por ver aprobado el ETF spot de XRP.













Grayscale, Franklin Templeton y A medida que aumentan las probabilidades de aprobación, varias instituciones financieras importantes, como Bitwise 21Shares , han presentado solicitudes para ETFs spot de XRP. Estas solicitudes no solo reflejan la creciente demanda de productos de inversión regulados en XRP, sino que también brindan un fuerte respaldo al proceso de aprobación.









La aprobación del ETF spot de XRP aportaría mayor capital institucional al mercado de XRP, lo que aumentaría significativamente la demanda y podría impulsar su precio. Además, dicha aprobación mejoraría el reconocimiento del mercado y la conformidad regulatoria de XRP, sentando una base sólida para su desarrollo a largo plazo.









Como uno de los activos públicos más antiguos, XRP fue considerado durante un tiempo como símbolo de ser “tradicional, regulado y anticuado”. Sin embargo, tras múltiples transformaciones —como su rol en pagos transfronterizos, desafíos legales, ciclos bajistas del mercado y el renovado interés por los ETFs— XRP ya no es solo una “moneda puente para bancos”. Está evolucionando hacia una pieza clave de la infraestructura financiera digital global. Durante los próximos tres meses, XRP no solo será un objetivo especulativo a corto plazo, sino también un factor macroeconómico relevante dentro de la narrativa cripto global.









El ascenso de XRP no solo demuestra su base cada vez más sólida en el sistema global de pagos, sino que también destaca su enorme potencial como parte de la infraestructura financiera digital. Con las crecientes expectativas por la aprobación del ETF spot de XRP, mayor reconocimiento del mercado y casos de uso en expansión, XRP se está convirtiendo en un activo favorito para los inversionistas. Si estás buscando aprovechar las oportunidades del mercado e invertir en XRP, elegir una plataforma segura, práctica y con tarifas bajas es clave para lograr una inversión exitosa.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.



