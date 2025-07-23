World Liberty Financial (abreviado como WLF o WLFI) es una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) impulsada por la familia Trump, cuyo objetivo es liderar la innovación en las finanzas digitalWorld Liberty Financial (abreviado como WLF o WLFI) es una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) impulsada por la familia Trump, cuyo objetivo es liderar la innovación en las finanzas digital
Academia/Zona de Tokens Populares/Introducción al proyecto/¿Qué es WLF... en dólares

¿Qué es WLFI? Una nueva fuerza en las finanzas descentralizadas y pionera en stablecoins denominadas en dólares

23 de julio de 2025MEXC
0m
#Básico
Eclipse
ES$0.09436-3.49%
WLFI
WLFI$0.1463-8.84%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.01971-10.57%
DeFi
DEFI$0.000642-0.77%
PortugalNationalTeam
POR$0.5906-5.74%

World Liberty Financial (abreviado como WLF o WLFI) es una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) impulsada por la familia Trump, cuyo objetivo es liderar la innovación en las finanzas digitales basándose en los valores fundacionales de Estados Unidos.

Con la misión de convertirse en el "puente del DeFi estadounidense", el proyecto WLFI combina influencia política con tecnología financiera para conectar las finanzas tradicionales y cripto. Busca construir un ecosistema de activos digitales impulsado por la comunidad y reforzado por el cumplimiento normativo.

1. Antecedentes del proyecto WLFI


A medida que los sectores de las criptomonedas y DeFi siguen creciendo, las limitaciones del sistema financiero tradicional se hacen cada vez más evidentes. Las altas tarifas por transacciones transfronterizas, los largos tiempos de liquidación y los problemas de confianza en instituciones centralizadas están impulsando la necesidad de una innovación financiera global.

World Liberty Financial (WLFI) surge en respuesta a esta creciente demanda. Apoyado por el expresidente Donald Trump y miembros de su familia, el proyecto está siendo desarrollado por un equipo de profesionales cripto con amplia experiencia. Su objetivo es ofrecer un entorno privado y entre pares para prestar, pedir prestado e invertir en activos digitales, sin depender de intermediarios financieros tradicionales.

WLFI busca construir una plataforma financiera descentralizada global, promoviendo el uso generalizado del dólar estadounidense en el espacio DeFi a través de su stablecoin digital (USD1), fomentando así la independencia e inclusión financiera.

2. Productos principales de WLFI


Token WLFI: Token de gobernanza utilizado para propuestas comunitarias y votaciones sobre decisiones de la plataforma.
Stablecoin USD1: Stablecoin anclada 1:1 al dólar estadounidense, respaldada por dólares y bonos del Tesoro de EE. UU., emitida en múltiples cadenas.
Infraestructura DeFi: Incluye planes para préstamos, rendimientos, generación de intereses y funciones impulsadas por la comunidad.

3. Funciones y características principales de WLFI


3.1 Doble motor: Gobernanza y Stablecoin


WLFI (Token de gobernanza): Impulsa las votaciones comunitarias, propuestas de gobernanza y futuras actualizaciones on-chain.
USD1 (Stablecoin): Anclado al USD y respaldado por activos reales; sirve para pagos on-chain, préstamos, generación de rendimiento y más actividades financieras.

Ambos tokens forman la base del ecosistema WLFI, apoyándose mutuamente.

3.2 Marco de cumplimiento con sede en EE. UU.


WLFI sigue un modelo de registro en Delaware, combinando estructuras de gobernanza corporativa con procesos de gobernanza comunitaria. Las operaciones de cumplimiento están a cargo de una entidad registrada en EE. UU., que colabora con la comunidad para implementar la gobernanza on-chain.

3.3 Implementación multichain e interoperabilidad


USD1 ya está disponible en Ethereum, BNB Chain y Tron, y se planea expandir el token WLFI y las votaciones de gobernanza a más cadenas. Esto garantiza liquidez entre cadenas e interoperabilidad fluida.

3.4 Mecanismo de participación comunitaria


Los miembros de la comunidad pueden presentar propuestas en el foro de gobernanza. Si se aprueban mediante votación Snapshot, la plataforma las ejecutará. El poder de voto se basa en la cantidad de WLFI en posesión, pero cada monedero está limitado al 5% del suministro total para evitar la centralización del poder.

4. Tokenómica de WLFI


4.1 Información básica


Nombre del token: WLFI
Red: Ethereum Mainnet
Suministro total: 100,000 millones de tokens

4.2 Distribución del token


Según el Gold Paper oficial, la distribución proyectada de los tokens WLFI es:

Venta de tokens: 35 %
Crecimiento comunitario e incentivos: 32.5 %
Asignación a primeros patrocinadores: 30 %
Equipo y asesores: 2.5 %


4.3 Utilidad del token


WLFI es un token enfocado únicamente en gobernanza. No otorga derechos a dividendos ni a participación en beneficios. Su valor radica en su función dentro de la gobernanza y toma de decisiones de la comunidad.

5. Panorama de la preventa de WLFI


Todos los tokens WLFI están actualmente bloqueados. Hasta la fecha, el proyecto ha completado tres rondas de preventa:

La primera ronda de preventa de WLFI se lanzó en octubre de 2024 a un precio de 0.015 USD por token, con un total de 20,000 millones de tokens ofrecidos (equivalente al 20 % del suministro total), recaudando 300 millones de dólares.

Inmediatamente después, WLFI lanzó su segunda ronda de preventa, con un precio de 0.05 USD por token y un total de 5,000 millones de tokens (equivalente al 5 % del suministro total). Esta segunda ronda concluyó el 14 de marzo de 2025, recaudando 250 millones de dólares.

Las dos primeras rondas de preventa estuvieron abiertas al público, mientras que la tercera fue una ronda institucional, no accesible al público, con un precio de 0.10 USD por token.

Según la información pública disponible, WLFI vendió un total de 26,050 millones de tokens en las tres rondas, lo que representa el 26.05 % del suministro total. No obstante, dado que la tercera ronda no fue pública, los datos reales de la preventa podrían presentar algunas diferencias.

6. Hoja de ruta del ecosistema y perspectivas estratégicas


6.1 Desarrollo de infraestructura DeFi entre cadenas


WLFI planea integrarse con protocolos DeFi como Aave, permitiendo que USD1 participe en mercados de préstamos y generación de rendimiento. También se desarrollará un DEX, una pasarela de NFTs y herramientas de billetera para un ecosistema financiero completo on-chain.

6.2 Alianzas con fondos soberanos y expansión global


WLFI se ha asociado con el Aqua 1 Fund con sede en los EAU para fomentar la adopción de WLFI y USD1 en Medio Oriente, Asia y América Latina. El objetivo a largo plazo es establecer una infraestructura financiera Web3 entre fronteras y con cumplimiento normativo.


Ante el creciente escrutinio de organismos como la SEC, WLFI está fortaleciendo sus estándares de transparencia: publicación de registros de gobernanza, formalización de propuestas y mayor cumplimiento legal.

7. Cómo comprar WLFI en MEXC


World Liberty Financial (WLFI) ha surgido rápidamente como un actor destacado en las finanzas Web3, respaldado por lazos políticos sólidos, una estructura de cumplimiento robusta y un innovador sistema de doble token. El proyecto se centra en una tokenomía impulsada por la gobernanza, mientras establece USD1 como base estable para pagos y actividades financieras on-chain.

En los próximos meses, serán claves desarrollos como las propuestas de gobernanza, la circulación de tokens y la infraestructura multichain. La evolución de WLFI de un “experimento cripto respaldado por Trump” a un verdadero “puente financiero Web3 estadounidense” dependerá de su capacidad para afrontar las dinámicas políticas y regulatorias.

En este contexto, MEXC ha lanzado WLFI en su plataforma de Pre-Market, permitiendo a los usuarios operar con el token antes de su cotización oficial en Spot. Esto ofrece una oportunidad anticipada para posicionarse antes del lanzamiento al mercado general.

*BTN-Trading premercado de WLFI&BTNURL=https://www.mexc.com/pre-market/WLFI *

Aviso de riesgos: Este material no constituye asesoramiento en materia de inversiones, impuestos, temas legales, finanzas, contabilidad, consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn ofrece esta información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento financiero. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados e invierte con cautela. Todas las decisiones y resultados de inversión son responsabilidad exclusiva del usuario.

Artículos populares

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin y Ethereum dominan el panorama de las criptomonedas como los dos activos digitales más grandes por capitalización de mercado. Aunque ambos operan con tecnología blockchain, la diferencia entre

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, el trading de spot se ha convertido gradualmente en el punto de entrada preferido al mundo de los activos digitales para muchos inve

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

Bitcoin ha captado la atención mundial como una moneda digital revolucionaria, pero los inversores musulmanes enfrentan una pregunta crucial: ¿es bitcoin halal o haram según la ley islámica? Con la po

Artículos relacionados

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Preguntas frecuentes - Cuentas

Preguntas frecuentes - Cuentas

1. Inicio de sesión1.1 ¿Cómo puedo iniciar sesión cuando no tengo disponible ni mi número de móvil ni mi correo electrónico?Si recuerdas la contraseña de inicio de sesión de tu cuenta:En el sitio web:

¿Qué son las órdenes de Take-Profit/Stop-Loss? Tu herramienta automatizada para gestionar riesgos y asegurar ganancias

¿Qué son las órdenes de Take-Profit/Stop-Loss? Tu herramienta automatizada para gestionar riesgos y asegurar ganancias

1. ¿Qué es una orden de Take-Profit/Stop-Loss? Una orden de Take-Profit/Stop-Loss permite a los usuarios establecer un precio de activación por adelantado, junto con el precio y la cantidad para compr

La capa 1 emergente genera expectativa: ¿Puede Monad revolucionar el mercado?

La capa 1 emergente genera expectativa: ¿Puede Monad revolucionar el mercado?

Monad es un proyecto de blockchain de alto rendimiento en la capa 1, diseñado para superar las limitaciones de rendimiento y escalabilidad de blockchains tradicionales como Ethereum, manteniendo al mi

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos