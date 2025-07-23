¿Qué es WLFI? Una nueva fuerza en las finanzas descentralizadas y pionera en stablecoins denominadas en dólares

World Liberty Financial (abreviado como WLF o WLFI) es una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) impulsada por la familia Trump, cuyo objetivo es liderar la innovación en las finanzas digitales basándose en los valores fundacionales de Estados Unidos.





Con la misión de convertirse en el "puente del DeFi estadounidense", el proyecto WLFI combina influencia política con tecnología financiera para conectar las finanzas tradicionales y cripto. Busca construir un ecosistema de activos digitales impulsado por la comunidad y reforzado por el cumplimiento normativo.









A medida que los sectores de las criptomonedas y DeFi siguen creciendo, las limitaciones del sistema financiero tradicional se hacen cada vez más evidentes. Las altas tarifas por transacciones transfronterizas, los largos tiempos de liquidación y los problemas de confianza en instituciones centralizadas están impulsando la necesidad de una innovación financiera global.





World Liberty Financial (WLFI) surge en respuesta a esta creciente demanda. Apoyado por el expresidente Donald Trump y miembros de su familia, el proyecto está siendo desarrollado por un equipo de profesionales cripto con amplia experiencia. Su objetivo es ofrecer un entorno privado y entre pares para prestar, pedir prestado e invertir en activos digitales, sin depender de intermediarios financieros tradicionales.





WLFI busca construir una plataforma financiera descentralizada global, promoviendo el uso generalizado del dólar estadounidense en el espacio DeFi a través de su stablecoin digital ( USD1 ), fomentando así la independencia e inclusión financiera.









Token WLFI: Token de gobernanza utilizado para propuestas comunitarias y votaciones sobre decisiones de la plataforma. : Token de gobernanza utilizado para propuestas comunitarias y votaciones sobre decisiones de la plataforma.

Stablecoin USD1: Stablecoin anclada 1:1 al dólar estadounidense, respaldada por dólares y bonos del Tesoro de EE. UU., emitida en múltiples cadenas. : Stablecoin anclada 1:1 al dólar estadounidense, respaldada por dólares y bonos del Tesoro de EE. UU., emitida en múltiples cadenas.

Infraestructura DeFi: Incluye planes para préstamos, rendimientos, generación de intereses y funciones impulsadas por la comunidad.













WLFI (Token de gobernanza): Impulsa las votaciones comunitarias, propuestas de gobernanza y futuras actualizaciones on-chain.

USD1 (Stablecoin): Anclado al USD y respaldado por activos reales; sirve para pagos on-chain, préstamos, generación de rendimiento y más actividades financieras.





Ambos tokens forman la base del ecosistema WLFI, apoyándose mutuamente.









WLFI sigue un modelo de registro en Delaware, combinando estructuras de gobernanza corporativa con procesos de gobernanza comunitaria. Las operaciones de cumplimiento están a cargo de una entidad registrada en EE. UU., que colabora con la comunidad para implementar la gobernanza on-chain.









BNB Chain y USD1 ya está disponible en Ethereum Tron , y se planea expandir el token WLFI y las votaciones de gobernanza a más cadenas. Esto garantiza liquidez entre cadenas e interoperabilidad fluida.









Los miembros de la comunidad pueden presentar propuestas en el foro de gobernanza. Si se aprueban mediante votación Snapshot, la plataforma las ejecutará. El poder de voto se basa en la cantidad de WLFI en posesión, pero cada monedero está limitado al 5% del suministro total para evitar la centralización del poder.













Nombre del token: WLFI

Red: Ethereum Mainnet

Suministro total: 100,000 millones de tokens









Según el Gold Paper oficial, la distribución proyectada de los tokens WLFI es:





Venta de tokens: 35 %

Crecimiento comunitario e incentivos: 32.5 %

Asignación a primeros patrocinadores: 30 %

Equipo y asesores: 2.5 %













WLFI es un token enfocado únicamente en gobernanza. No otorga derechos a dividendos ni a participación en beneficios. Su valor radica en su función dentro de la gobernanza y toma de decisiones de la comunidad.









Todos los tokens WLFI están actualmente bloqueados. Hasta la fecha, el proyecto ha completado tres rondas de preventa:





La primera ronda de preventa de WLFI se lanzó en octubre de 2024 a un precio de 0.015 USD por token, con un total de 20,000 millones de tokens ofrecidos (equivalente al 20 % del suministro total), recaudando 300 millones de dólares.





Inmediatamente después, WLFI lanzó su segunda ronda de preventa, con un precio de 0.05 USD por token y un total de 5,000 millones de tokens (equivalente al 5 % del suministro total). Esta segunda ronda concluyó el 14 de marzo de 2025, recaudando 250 millones de dólares.





Las dos primeras rondas de preventa estuvieron abiertas al público, mientras que la tercera fue una ronda institucional, no accesible al público, con un precio de 0.10 USD por token.





Según la información pública disponible, WLFI vendió un total de 26,050 millones de tokens en las tres rondas, lo que representa el 26.05 % del suministro total. No obstante, dado que la tercera ronda no fue pública, los datos reales de la preventa podrían presentar algunas diferencias.













WLFI planea integrarse con protocolos DeFi como Aave, permitiendo que USD1 participe en mercados de préstamos y generación de rendimiento. También se desarrollará un DEX, una pasarela de NFTs y herramientas de billetera para un ecosistema financiero completo on-chain.









WLFI se ha asociado con el Aqua 1 Fund con sede en los EAU para fomentar la adopción de WLFI y USD1 en Medio Oriente, Asia y América Latina. El objetivo a largo plazo es establecer una infraestructura financiera Web3 entre fronteras y con cumplimiento normativo.









Ante el creciente escrutinio de organismos como la SEC, WLFI está fortaleciendo sus estándares de transparencia: publicación de registros de gobernanza, formalización de propuestas y mayor cumplimiento legal.









World Liberty Financial (WLFI) ha surgido rápidamente como un actor destacado en las finanzas Web3, respaldado por lazos políticos sólidos, una estructura de cumplimiento robusta y un innovador sistema de doble token. El proyecto se centra en una tokenomía impulsada por la gobernanza, mientras establece USD1 como base estable para pagos y actividades financieras on-chain.





En los próximos meses, serán claves desarrollos como las propuestas de gobernanza, la circulación de tokens y la infraestructura multichain. La evolución de WLFI de un “experimento cripto respaldado por Trump” a un verdadero “puente financiero Web3 estadounidense” dependerá de su capacidad para afrontar las dinámicas políticas y regulatorias.





En este contexto, MEXC ha lanzado WLFI en su plataforma de Pre-Market, permitiendo a los usuarios operar con el token antes de su cotización oficial en Spot. Esto ofrece una oportunidad anticipada para posicionarse antes del lanzamiento al mercado general.







