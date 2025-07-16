En la revolución Web3 impulsada por la tecnología blockchain, la verificación de identidad y los mecanismos de confianza se han convertido en importantes cuellos de botella que limitan el desarrollo dEn la revolución Web3 impulsada por la tecnología blockchain, la verificación de identidad y los mecanismos de confianza se han convertido en importantes cuellos de botella que limitan el desarrollo d
Qué es Trusta.AI: la fuerza impulsada por IA que está revolucionando el ecosistema de confianza Web3

16 de julio de 2025
En la revolución Web3 impulsada por la tecnología blockchain, la verificación de identidad y los mecanismos de confianza se han convertido en importantes cuellos de botella que limitan el desarrollo del ecosistema. Los sistemas de identidad centralizados tradicionales afrontan riesgos de filtración de datos, mientras que los datos de comportamiento on-chain están fragmentados y carecen de protocolos estandarizados, lo que da lugar a problemas como "airdrop farming" y "ataques Sybil".

En este contexto, surgió Trusta.AI (anteriormente Trusta Labs). Cofundada por destacados equipos de seguridad y laboratorios de inteligencia artificial (IA) de las principales empresas fintech globales, Trusta.AI aprovecha la dupla "IA + blockchain" como tecnología central para construir una red de identidad descentralizada, con el objetivo de redefinir el estándar de confianza en la era Web3.

1. Trusta.AI: solución a la crisis de confianza en Web3


Trusta.AI fue fundada por un equipo con amplia experiencia, cuyos miembros clave proceden de las principales empresas fintech globales con más de una década de experiencia en investigación y desarrollo (I+D) en algoritmos de inteligencia artificial, seguridad en blockchain y sistemas distribuidos. El proyecto obtuvo reconocimiento inicialmente al ganar el hackathon Gitcoin Open Data y, posteriormente, recaudó más de 3 millones de dólares estadounidenses en financiación semilla, con el respaldo de fundaciones blockchain importantes como Solana y Arbitrum. En marzo de 2025, Trusta.AI anunció una importante actualización de marca, lo que señaló su transformación de una herramienta de verificación de identidad a un proveedor de infraestructura de identidad totalmente impulsado por IA.

2. Arquitectura y características tecnológicas de Trusta.AI


La arquitectura técnica de Trusta.AI se construye con modularidad y escalabilidad en su núcleo. Al combinar la tecnología blockchain, la IA y el aprendizaje automático, su objetivo es ofrecer una verificación de identidad eficiente y una seguridad robusta.

2.1 Compatibilidad multicadena y multiagente


Trusta.AI admite la verificación de identidad en múltiples cadenas y da cabida a entidades diversas, incluidas personas, agentes de IA y bots. Es compatible con diversas formas de autenticación, como documentos, biometría y algoritmos de IA, lo que amplía considerablemente el alcance de la verificación de identidad. Hasta la fecha, Trusta.AI ha emitido más de 2.5 millones de verificaciones on-chain en redes principales como Linea, BNB Chain y TON.

2.2 Sistema de puntuación MEDIA


Trusta.AI fue pionera en un modelo de evaluación de valor on-chain en cinco dimensiones llamado MEDIA, que evalúa a los usuarios según cinco métricas: capital, participación, diversidad, derechos de identidad y lealtad. Las puntuaciones van de 0 a 100. Este marco permite una evaluación precisa del comportamiento on-chain y ha sido adoptado por cadenas líderes como Celestia para la criba y el análisis de usuarios de airdrops.

2.3 Marco de identidad para agentes de IA


En la era de la inteligencia artificial, Trusta.AI introdujo el primer marco de identidad para agentes de IA. El proyecto tiene como objetivo emitir identidades verificables para un millón de agentes de IA antes de finales de 2025, abordando los desafíos de "interacción de intención de IA" y "evaluación de crédito de IA". Este marco permite que los agentes de IA participen en lanzamientos justos, airdrops, préstamos y más, impulsando la evolución de una economía de IA "code-as-trust".

3. Los cuatro productos principales del ecosistema de Trusta.AI


3.1 TrustScan: verificación de identidad y puntaje de reputación


TrustScan proporciona puntuaciones de riesgo Sybil, evaluaciones de valor de identidad y puntuaciones de crédito para usuarios on-chain. Ofrece servicios a proyectos Web3, inversores institucionales y usuarios individuales. Impulsada por inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, TrustScan analiza datos sin procesar de la blockchain para generar información profunda sobre reputación y riesgos. Está integrado con Gitcoin Passport y es compatible con la evaluación de identidad descentralizada (DID).

3.2 TrustGo: sistema de verificación de identidad colaborativo


TrustGo es un producto orientado al usuario que ofrece herramientas de análisis basadas en MEDIA para evaluar direcciones de billetera según cinco dimensiones clave. Pone énfasis en el análisis profundo de datos on-chain para mejorar la toma de decisiones y la seguridad en el trading. Actualmente, es compatible con siete cadenas: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta y Mantle.

3.3 Trusta.AI Agent: marco modular de certificados verificables en multiples cadenas


Este producto proporciona un marco de trabajo modular y escalable para emitir, almacenar y verificar certificados digitales a través de múltiples cadenas. Utiliza protocolos de comunicación entre cadenas (por ejemplo, LayerZero o Axelar) para garantizar la interoperabilidad entre diferentes redes blockchain.

3.4 Trusta.AI Attestation: servicio de emisión de credenciales on-chain


Trusta.AI Attestation verifica la identidad y la reputación mediante mecanismos como Proof of Humanity y Proof of AI Agent. Con más de 2.5 millones de atestaciones emitidas completamente on-chain, el servicio utiliza contratos inteligentes para almacenar y validar datos de credenciales, lo que garantiza inmutabilidad y transparencia.


4. ¿Qué es TA? ¿Para qué sirve?


El token TA es el elemento central que impulsa el ecosistema de Trusta.AI, con un suministro total máximo limitado a mil millones de tokens. Dentro de la red de identidad, TA desempeña un papel indispensable y cumple las siguientes funciones clave:

1) Los contribuyentes que deseen prestar servicios en el ecosistema Trusta.AI deben stakear una cierta cantidad de TA. Diferentes roles requieren distintos umbrales en staking a fin de calificar para ofrecer los servicios correspondientes.

2) TA actúa como método de pago dentro del ecosistema Trusta.AI, lo que permite el intercambio de valor entre los distintos participantes.

3) Los poseedores de tokens pueden participar en la gobernanza del ecosistema Trusta.AI. Pueden votar sobre la dirección futura de Trusta.AI y las iniciativas estratégicas clave, logrando una verdadera autonomía comunitaria y alineando el desarrollo con los intereses de todos los participantes.

4) Con el próximo lanzamiento de la mainnet de Trusta.AI, TA servirá como token de gas, desempeñando un papel crítico en las operaciones. Se utilizará para pagar las tarifas de transacción y de servicio, garantizando un rendimiento estable y eficiente de la red principal.

5. Mapa de ruta de desarrollo


Primer trimestre de 2025: Integración completa con inteligencia artificial. Integración con Eliza OS de Virtual y AI16Z y lanzamiento de la primera credencial de identidad verificable mediante IA.
Segundo y tercer trimestre de 2025: Servicios de identidad de "IA + criptos". Lanzamiento de servicios para agentes de IA y desarrollo de un sistema de puntaje de crédito impulsado por IA.
Cuarto trimestre de 2025: IA + Red de Identidad Descentralizada. Lanzamiento de la red de identidad de la mainnet de Trusta.AI e implementación de la economía de tokens.

A medida que la tecnología blockchain y la IA se entrelazan cada vez más, el futuro de las economías digital y de IA parece prometedor. Las tecnologías y los servicios de Trusta.AI de verificación de identidad y evaluación crediticia están preparados para una amplia adopción en diversos casos de uso de la economía digital. Se espera que su marco de identidad para agentes de IA desempeñe un papel fundamental en la economía impulsada por IA y pueda convertirse en una infraestructura básica para su crecimiento continuo.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no brinda asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

