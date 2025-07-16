Qué es el concepto "d/acc" propuesto por Vitalik Buterin

El concepto de "d/acc" ha vuelto a estar en el centro de atención.





Recientemente, el cofundador de Ethereum Vitalik Buterin elogió enormemente el Ethereum Name Service (ENS) como el logro más destacado en aplicaciones no financieras de la plataforma. Al mediodía del 19 de agosto, realizó un movimiento innovador al registrar un nuevo dominio ENS: dacc.eth. Este movimiento rápidamente captó la atención de la comunidad cripto. Posteriormente, anunció que el 22 de agosto profundizaría en su concepto propuesto de "d/acc" (aceleracionismo defensivo) en un espacio de audio en una plataforma conocida, lo que aumentó aún más la curiosidad y la expectativa del mercado.













De hecho, ya en noviembre pasado, Vitalik había discutido públicamente el concepto de "d/acc".





"d/acc" es un concepto introducido por Vitalik Buterin como una filosofía tecnológica que reflexiona sobre la trayectoria actual del desarrollo tecnológico y aborda desafíos futuros. "d/acc" es una abreviatura, donde "d" representa múltiples significantes, entre los que se incluyen defensa, descentralización, democracia y diferencial. Estos términos conforman colectivamente el concepto central de d/acc, que consiste en acelerar el desarrollo tecnológico en diversas áreas para defenderse contra posibles ataques y riesgos, mientras se promueve la descentralización, la democracia y el crecimiento diferenciado.









Defensa primero: "d/acc" enfatiza la priorización de la defensa y la seguridad en el proceso de desarrollo tecnológico. Esto incluye el desarrollo de herramientas de defensa personal, el fortalecimiento de la seguridad y la inmutabilidad de los datos, y el uso de la tecnología blockchain para lograr la descentralización y la protección de la privacidad personal.





Descentralización: "d/acc" aboga por el desarrollo descentralizado de la tecnología para prevenir la concentración excesiva de poder y los monopolios. Al usar tecnologías distribuidas y procesos de toma de decisiones abiertos y transparentes, se puede reducir el riesgo de que la tecnología sea controlada por unos pocos y utilizada para dañar a la humanidad.





Participación democrática: "d/acc" fomenta que más personas participen en los procesos de desarrollo y toma de decisiones de la tecnología, para alcanzar una gobernanza democrática. Esto ayuda a asegurar que la aplicación de la tecnología realmente refleje las necesidades e intereses sociales, promoviendo el bienestar general de la humanidad.





Desarrollo diferenciado: "d/acc" cree que el desarrollo tecnológico debe ser diverso en lugar de seguir un solo camino. Al fomentar el desarrollo diferenciado, se puede estimular más pensamiento y soluciones innovadoras para abordar los desafíos y las necesidades en diversos campos.









"e/acc" es una abrqeviatura de "Effective Accelerationism" (aceleracionismo eficaz). Aboga por utilizar la innovación tecnológica y las fuerzas capitalistas para impulsar la transformación social, incluso a costa de alterar los órdenes sociales existentes.





"e/acc" tiene un interés especial en la inteligencia artificial (IA), ya que cree que la IA es una de las formas más efectivas para acelerar el desarrollo social. "e/acc" ha generado una atención significativa en la comunidad tecnológica de Silicon Valley, con figuras destacadas como Marc Andreessen, fundador de A16Z, y Garry Tan, CEO de Y Combinator,quienes han añadido la etiqueta "e/acc" a sus cuentas en redes sociales.





En comparación con "e/acc", "d/acc" muestra un enfoque más cauteloso y responsable.





"e/acc" enfatiza los enormes beneficios del avance tecnológico y desea acelerar esta tendencia para traer esos beneficios más rápidamente. Sin embargo, Vitalik Buterin cree que los defensores de "e/acc" son demasiado radicales y pasan por alto los riesgos y desafíos que el progreso tecnológico puede conllevar. En contraste, "d/acc" pone mayor énfasis en la defensa y la seguridad, abogando por un enfoque más cauteloso y responsable en el proceso de desarrollo tecnológico para asegurar que la tecnología promueva el bienestar humano en lugar de convertirse en una herramienta de dominación y opresión.









El ecosistema de Ethereum construido sobre el exchange MEXC demuestra una gran profundidad y amplitud, abarcando múltiples áreas clave como el trading spot, futuros, staking y contratos inteligentes. Esto resalta la profunda integración de la plataforma con el ecosistema de Ethereum y refleja su enfoque integral para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.





MEXC ha lanzado meticulosamente una diversa gama de pares de trading de ETH, que incluyen, entre otros, USDT/ETH, ETH/BTC y MX/ETH, lo que abarca un amplio espectro de demandas y preferencias de trading del mercado. Al mismo tiempo, la plataforma también ha profundizado y lanzado una serie de tokens clave dentro del ecosistema de Ethereum, como UNI (Uniswap), AAVE (Aave) y COMP (Compound). Estos tokens representan fuerzas pioneras en las finanzas descentralizadas (DeFi), los exchanges descentralizados (DEX) y los protocolos de préstamo: proporcionan a los usuarios opciones de inversión más diversas y oportunidades en activos en apreciación. Sin olvidar que MEXC también ofrece a los usuarios tarifas de trading muy bajas.









MEXC también ha desarrollado cuidadosamente un servicio financiero para ETH. Los usuarios pueden stakear sus ETH para disfrutar de rendimientos estables y, de esa manera, lograr sin esfuerzo el crecimiento de sus activos.









Gracias a su amplia base de usuarios y su activo mercado de trading, la excelente liquidez de los futuros se ha convertido en uno de los principales puntos destacados de la plataforma MEXC. Por lo tanto, para los usuarios experimentados que navegan con facilidad por las fluctuaciones del mercado y saben aprovechar las oportunidades de trading, Futuros MEXC garantiza que puedan ejecutar sus estrategias de trading de manera eficiente y fluida, lo que les permite capturar ganancias en medio de la volatilidad del mercado.





El florecimiento del ecosistema de Ethereum sin duda ofrece a los participantes del mercado cripto una experiencia de inversión y trading más rica, conveniente y eficiente.



