¿Qué es el mecanismo de desapalancamiento automático en el trading de futuros?

El desapalancamiento automático ("Auto-deleveraging", ADL) es un mecanismo de liquidación forzosa que se aplica a las contrapartes cuando las condiciones extremas del mercado o la fuerza mayor provocan reservas de riesgo insuficientes o una rápida disminución de las mismas. Se implementa para controlar el riesgo general de la plataforma. La clasificación de prioridad para el desapalancamiento automático se determina en función del apalancamiento y el rendimiento de los traders.





El sistema calcula la clasificación de PNL (ganancias y pérdidas) en función del rendimiento y el apalancamiento efectivo. Los traders con estrategias agresivas y la mayor rentabilidad tienen prioridad para el ADL. Después de activar el ADL, el sistema identifica la cuenta de contraparte con una clasificación de PNL alta y realiza directamente una operación con ella al precio de quiebra, logrando así el objetivo de desapalancamiento automático.





La clasificación de prioridad para el desapalancamiento automático se determina según las siguientes fórmulas:





Clasificación de prioridad = Porcentaje de ganancia * Apalancamiento efectivo (si es rentable) = Porcentaje de ganancia / Apalancamiento efectivo (si es rentable)





Donde:

Apalancamiento efectivo = (valor de marcado) / (valor de marcado - valor de quiebra)

Porcentaje de beneficio = (valor de marcado - valor de entrada promedio) / (valor de entrada promedio)

Valor de marcado = valor de la posición al precio de marcado

Valor de quiebra = valor de la posición al precio de quiebra

Valor de entrada promedio = valor de la posición al precio de entrada promedio

Nota: El sistema clasifica ambos lados por separado, de mayor a menor.





El mecanismo ADL proporciona una herramienta eficaz de gestión de riesgos para el trading de futuros de criptomonedas, lo que ayuda a los traders a gestionar mejor los riesgos en condiciones extremas del mercado y a reducir los posibles impactos adversos. Al participar en el trading de futuros de criptomonedas, los traders deben comprender y cumplir las normas comerciales pertinentes para utilizar mejor el mecanismo ADL a fin de proteger sus inversiones.



