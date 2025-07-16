¿Qué es Tari? Construyendo un nuevo paradigma centrado en la privacidad para la gestión de activos

Tari es un protocolo blockchain de código abierto enfocado en la gestión de activos digitales y la protección de la privacidad. Su objetivo es ofrecer a los usuarios una plataforma segura, eficiente y escalable para emitir y comerciar activos digitales. A través de su arquitectura única de doble capa y su mecanismo de doble token, Tari logra una seguridad sólida en la base mientras brinda flexibilidad en la capa superior para atender las diversas necesidades de las aplicaciones de activos digitales.









Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la variedad y el volumen de activos digitales han crecido de forma significativa. Sin embargo, las plataformas blockchain existentes todavía enfrentan numerosos desafíos en términos de privacidad, escalabilidad y experiencia del usuario. Tari fue creado para abordar estos problemas, con el objetivo de construir un protocolo blockchain enfocado en la gestión de activos digitales y la protección de la privacidad, proporcionando una plataforma segura, eficiente y escalable para emitir y comerciar activos digitales.





La visión de Tari es crear una plataforma descentralizada que permita la emisión, gestión e intercambio de activos digitales, combinando privacidad, escalabilidad y facilidad de uso para satisfacer las necesidades diversas del ecosistema de activos digitales.













Tari adopta una arquitectura de doble capa:





Minotari (XTM) : Capa base que funciona como una blockchain de prueba de trabajo (Proof-of-Work, PoW), proporcionando seguridad de red y protección de la privacidad.

Ootle Network (XTR): Construida sobre Minotari, esta capa se enfoca en la emisión y gestión de activos digitales, con soporte para lógica de activos compleja y funcionalidades de contratos inteligentes.





Esta arquitectura permite a Tari garantizar una fuerte seguridad en la capa base, al tiempo que ofrece flexibilidad en la capa de aplicación para cubrir una amplia gama de casos de uso.









Tari está construido sobre el protocolo Mimblewimble, lo que garantiza que todas las transacciones sean confidenciales por defecto: los montos y direcciones de los participantes están ocultos, protegiendo la privacidad del usuario. Además, Tari utiliza una tabla hash distribuida (DHT) y la red Tor para las comunicaciones, mejorando aún más el anonimato y la resistencia a la censura.









Tari está comprometido con ofrecer una experiencia amigable. Proporciona la aplicación Tari Universe, que permite a los usuarios minar, gestionar activos y acceder a diversas funciones fácilmente. También ofrece la billetera móvil Aurora, disponible para Android e iOS, lo que facilita la gestión de activos digitales en cualquier momento y lugar.













Tari adopta un modelo de doble token, compuesto por Minotari (XTM) y Tari Token (XTR), cada uno con funciones distintas:





Minotari (XTM) : Token nativo de la blockchain de capa base, utilizado para asegurar la red y activar mecanismos de incentivos.

Tari Token (XTR): Se genera quemando XTM en una proporción 1:1. XTR impulsa las operaciones de activos digitales en la Red de Activos Digitales de Tari (DAN), como la emisión de NFT, entradas a eventos y objetos dentro de videojuegos.





Este diseño asegura una base sólida de seguridad mientras proporciona flexibilidad en la capa de aplicación. El mecanismo de quema también ayuda a controlar la oferta de tokens y mitigar la inflación.









XTM tiene un suministro máximo fijo de 21,000 millones de tokens y sigue un calendario de emisión decreciente exponencialmente. Aproximadamente 27,8 años después del lanzamiento, la emisión anual se estabiliza en el 1 % del suministro total como una emisión residual para recompensar continuamente a los mineros y asegurar la red. En el lanzamiento, el 30 % de los tokens XTM fueron preminados y asignados de la siguiente manera: 5 % para incentivos comunitarios, 9 % para financiación de infraestructura, 4 % para recompensas a colaboradores, 12 % para participantes tempranos. Estas asignaciones están sujetas a períodos de bloqueo y cronogramas de consolidación para garantizar un compromiso a largo plazo.









XTR está estrechamente vinculado a XTM. Para realizar operaciones en la capa 2, los usuarios deben quemar XTM en una proporción 1:1 para acuñar XTR. Dentro de Ootle Network, las tarifas de transacción se queman parcialmente y se distribuyen parcialmente a los validadores. Tari utiliza un modelo Turbine y un algoritmo llamado Throttle para regular dinámicamente la tasa de quema, manteniendo una paridad flexible entre XTM y XTR.









La tokenómica de Tari está diseñada con un enfoque en la sostenibilidad. La tasa de emisión de XTM se controla mediante una función de decaimiento exponencial, lo que previene eficazmente la sobreemisión y la inflación. Al mismo tiempo, el mecanismo de emisión residual garantiza que los mineros sigan recibiendo recompensas justas a largo plazo, incentivando la participación sostenida en la red. Además, el modelo Turbine respalda el sistema al convertir XTM en XTR mediante quema de tokens y ajustar dinámicamente la tasa de quema de XTR. Esto mantiene el equilibrio de valor entre ambos tokens y respalda la estabilidad a largo plazo del ecosistema.





Con un trasfondo de proyecto único, sólidas funciones centrales y una tokenómica bien diseñada, el proyecto Tari introduce nuevas oportunidades y desafíos en el espacio blockchain. Al reducir la barrera para la minería, ofrecer recursos educativos y aplicar un modelo económico innovador, Tari ha atraído una amplia atención y participación. A medida que los activos digitales continúan evolucionando, Tari está bien posicionado para desempeñar un papel clave en la economía digital del futuro como infraestructura esencial para la gestión de activos.



