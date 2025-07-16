¿Qué es StakeStone (STO)? Un análisis profundo de cómo esta plataforma de liquidez multicadena maximiza el rendimiento





En el mercado de criptomonedas, la liquidez y el rendimiento suelen ser objetivos contrapuestos. Sin embargo, StakeStone ofrece una solución innovadora como infraestructura de liquidez multicadena que utiliza su token nativo STO para resolver este dilema. De esta forma, logra tanto una alta liquidez como un rendimiento optimizado. Este artículo explora las características clave de StakeStone y cómo está redefiniendo la liquidez en el sector de activos digitales.









StakeStone es una infraestructura de liquidez multicadena de vanguardia que introduce STO y SBTC, dos activos que representan versiones líquidas de ETH y BTC. A través del soporte de una red dinámica de staking, resuelve el conflicto entre los activos bloqueados y la liquidez que se encuentra en los modelos de staking tradicionales. La plataforma ofrece tres activos líquidos principales:

STO ETH: Un ETH líquido con rendimiento.

SBTC: Un activo omnicanal líquido de BTC.

STOBTC: Una versión de BTC que genera rendimiento.





A diferencia de otros protocolos de staking, StakeStone permite a los usuarios retirar fondos en cualquier momento y en cualquier blockchain compatible sin un período de bloqueo, logrando una verdadera liquidez multicadena.









StakeStone ofrece soluciones innovadoras a cuatro puntos críticos en el mercado de criptomonedas:





1）El conflicto entre el bloqueo de activos y la liquidez: El staking tradicional obliga a los usuarios a elegir entre obtener rendimiento o mantener liquidez. StakeStone permite ambas cosas.

2）Liquidez fragmentada: Agrega varios fondos LRT, simplificando la experiencia del usuario.

3）Desafíos para las cadenas de capa 2 y compatibles con EVM: StakeStone ayuda a las cadenas emergentes de capa 2 a atraer liquidez de ETH.

4）Complejidad de la integración para desarrolladores: Simplifica el proceso de integración de tokens de restaking líquidos (LRT).





Desde el lanzamiento de su testnet en julio de 2023, StakeStone ha logrado un progreso significativo, incluyendo más de 310,000 ETH (aproximadamente 870 millones de dólares) en valor total bloqueado (TVL), 96,000 usuarios registrados y la integración exitosa con más de 10 protocolos.









Como token nativo de gobernanza del ecosistema StakeStone, STO cumple múltiples funciones:

1）Gobernanza: Los holders pueden votar sobre propuestas importantes que influyan en el desarrollo de la plataforma.

2）Rendimientos aumentados: Bloquear STO otorga veSTO, lo que desbloquea mayores beneficios de rendimiento.

3）Mecanismo de reinicio estacional: Asegura una gobernanza justa al prevenir que los holders a largo plazo dominen las propuestas.

4）Acceso a activos de reserva a través de intercambio y quema: Proporciona valor sostenible para los holders de STO.

5）Operabilidad multicadena: Se puede utilizar sin problemas en múltiples blockchains.

6）Eficiencia de capital mejorada: Genera ingresos pasivos mientras mantiene la liquidez.





Las aplicaciones de StakeStone incluyen STO-Fi (un mercado de liquidez multicadena), LiquidityPad (una plataforma de lanzamiento de liquidez multicadena) y Stone.Pay (una innovadora solución de pagos DeFi), ofreciendo a los usuarios herramientas integrales para la gestión de liquidez.









Comparado con servicios de staking líquido como Lido y Rocket Pool, StakeStone ofrece varias ventajas clave:

1）Solución multicadena integral: Combina staking líquido, interoperabilidad multicadena y optimización de rendimiento.

2）Soporte multiactivo: Soporta tanto ETH como BTC, proporcionando opciones de liquidez diversificadas.

3）Arquitectura modular: Permite ajustes flexibles de estrategias subyacentes sin afectar las participaciones de STO de los usuarios.

4）Experiencia multicadena fluida: Accede y usa activos a través de múltiples cadenas mientras conservas el rendimiento subyacente.

5）Estrategias de rendimiento optimizadas: Maximiza automáticamente los rendimientos sin requerir gestión activa por parte del usuario.

6）Integración profunda en el ecosistema: Asociaciones estratégicas con ecosistemas emergentes como Berachain, Linea, Monad y Plume.

7）Modelo de gobernanza innovador: Utiliza una gobernanza basada en gauges con reinicios estacionales para garantizar un proceso de toma de decisiones justo.









MEXC es una plataforma ideal para comprar STO, que ofrece a los usuarios una experiencia de trading fluida y conveniente. Sigue estos pasos para comprar STO en MEXC:





1）Crea una cuenta en MEXC: Visita el sitio web oficial de MEXC y completa el proceso de registro.

2）Deposita fondos: Deposita USDT u otras criptomonedas en tu cuenta de MEXC.

Busca el par de trading de STO: En la barra de búsqueda, ingresa STO y selecciona el par 3）: En la barra de búsqueda, ingresa STO y selecciona el par STO/USDT

4）Coloca tu orden: Elige la cantidad de STO que deseas comprar y confirma la transacción.





Como una plataforma líder en criptomonedas a nivel mundial, MEXC ofrece alta liquidez, una interfaz fácil de usar, soporte al cliente 24/7 y bajas tarifas de trading, lo que la convierte en la plataforma ideal para adquirir tokens STO.





StakeStone está redefiniendo la liquidez en el mundo cripto con su innovadora infraestructura multicadena. Al combinar acceso a liquidez con maximización de rendimiento, STO y SBTC ofrecen un valor inigualable a los usuarios. A medida que las DeFi continúan expandiéndose a través de múltiples cadenas, StakeStone está preparado para desempeñar un papel clave en la conexión de ecosistemas blockchain.



