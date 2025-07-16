¿Qué es Space and Time (SXT)? Transformando el ecosistema de almacenamiento y computación de datos de blockchain

En el ecosistema blockchain, el almacenamiento y la computación de datos han sido durante mucho tiempo cuellos de botella que limitan la escalabilidad y el desarrollo de aplicaciones. A medida que las aplicaciones descentralizadas ( dApps ) y los contratos inteligentes continúan expandiéndose, la necesidad de una infraestructura de datos blockchain eficiente, segura y escalable se ha vuelto cada vez más urgente. Space and Time (SXT) está diseñado para abordar este desafío mediante la creación de una plataforma de datos Web3 escalable y de alto rendimiento, impulsada por pruebas de conocimiento cero (ZK). El protocolo ofrece robustas capacidades de almacenamiento de datos, consulta y análisis, diseñadas a medida para aplicaciones descentralizadas. Gracias a su innovadora pila tecnológica, Space and Time permite la consulta en tiempo real y el procesamiento eficiente de datos blockchain, brindando un nivel sin precedentes de soporte de infraestructura para los desarrolladores que desarrollan en el ecosistema descentralizado.





Space and Time incorpora el primer coprocesador de conocimiento cero (ZK) compatible con SQL, lo que permite la consulta de datos eficiente y verificable directamente dentro de los contratos inteligentes de blockchain. Sus principales capacidades incluyen:





Consultas SQL con pruebas ZK: los desarrolladores pueden emitir consultas SQL a través de contratos inteligentes, y Space and Time verifica y devuelve los resultados utilizando pruebas de conocimiento cero, lo que garantiza tanto la precisión como la confidencialidad.

Tiempo de respuesta inferior a un segundo: el coprocesador ZK genera pruebas dentro de cada ciclo de bloque, lo que permite la interacción en tiempo real y supera las barreras de latencia y costos de la cadena de bloques tradicional.

Soporte de datos multicadena: más allá de las operaciones de cadena única, la plataforma admite la verificación de datos entre cadenas, lo que permite la interoperabilidad entre diversos ecosistemas de blockchain.









Space and Time también ofrece una plataforma de datos descentralizada que indexa y consulta datos de blockchain en múltiples redes. Los desarrolladores pueden acceder a datos de blockchain en tiempo real a través de la API de datos Web3, que abarca las principales blockchains como Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui y Avalanche.





Acceso a datos en tiempo real: los desarrolladores pueden recuperar datos indexados en vivo de varias cadenas, lo que agiliza el proceso de creación de aplicaciones descentralizadas ricas en datos.

Supuestos de Confianza Mínimos: Todas las consultas se validan mediante el coprocesador ZK, garantizando la integridad y seguridad de los datos sin depender de intermediarios centralizados.

Integración con Chainlink: La integración nativa con Chainlink permite la transmisión fluida de resultados de consultas verificadas en la cadena, mejorando la transparencia y la confianza en los ecosistemas de aplicaciones descentralizadas.









AI Studio es una herramienta innovadora de Space and Time que permite a los desarrolladores generar consultas SQL y paneles de datos mediante lenguaje natural. Ya sea para consultas básicas de bases de datos o análisis de datos complejos, AI Studio automatiza la generación y visualización de SQL.





Prompt-to-SQL: con indicaciones simples en lenguaje natural, los usuarios pueden generar consultas SQL complejas sin conocimientos técnicos profundos, lo que reduce significativamente la barrera de entrada.

Paneles de datos automatizados: AI Studio también crea paneles a partir de los resultados de consultas, lo que ayuda a los desarrolladores a interpretar rápidamente los datos y tomar decisiones informadas.













Space and Time está diseñado para maximizar la eficiencia del procesamiento de datos, solucionando los cuellos de botella de almacenamiento y computación que suelen encontrarse en las aplicaciones blockchain. Al desvincular el almacenamiento de datos del procesamiento y adoptar mecanismos de computación fuera de la cadena, Space and Time ofrece velocidades de procesamiento de datos significativamente más rápidas en comparación con los sistemas blockchain tradicionales.









Diseñada con la escalabilidad como prioridad, la plataforma Space and Time admite una amplia gama de casos de uso, desde pequeñas aplicaciones descentralizadas (dApps) hasta sistemas empresariales a gran escala. A medida que aumenta el volumen de datos, Space and Time mantiene un alto rendimiento mediante la expansión de nodos y la optimización de los métodos de almacenamiento y computación, lo que garantiza que la plataforma pueda satisfacer la creciente demanda.









Space and Time incorpora tecnologías de seguridad avanzadas, como cifrado resistente a la computación cuántica y pruebas de conocimiento cero, para proteger los datos durante el almacenamiento, el cálculo y la transmisión. Con las pruebas de conocimiento cero, la plataforma puede validar la exactitud de los datos sin revelarlos, garantizando así la privacidad y la seguridad de las aplicaciones descentralizadas.









La robusta arquitectura de Space and Time permite su aplicación en una amplia gama de sectores descentralizados. A continuación, se presentan varios casos de uso representativos:









En el ámbito DeFi, Space and Time potencia los intercambios descentralizados (DEX), los protocolos de préstamo y los mercados de derivados con almacenamiento de datos eficiente y soporte computacional. Su arquitectura de baja latencia y alto rendimiento permite oráculos de precios en tiempo real, soluciones de gestión de riesgos y optimización de liquidez para aplicaciones DeFi.









Space and Time ofrece potentes capacidades de almacenamiento y computación de datos para los sectores de NFT y metaverso, lo que ayuda a los desarrolladores a gestionar grandes volúmenes de datos de activos digitales. La plataforma también admite interacciones de datos entre cadenas, ofreciendo servicios de datos fluidos para aplicaciones NFT multicadena y el desarrollo de mundos virtuales.









Al aprovechar las capacidades de computación y datos en cadena de Space and Time, las empresas pueden lograr una gestión de la cadena de suministro más transparente y trazable. La plataforma permite a múltiples partes interesadas compartir y procesar datos de la cadena de suministro de forma segura y eficiente, mejorando la visibilidad y la eficiencia operativa en toda la cadena.









Para casos de uso empresariales, Space and Time ofrece un marco de almacenamiento y computación de datos altamente escalable, capaz de procesar y analizar datos en tiempo real a gran escala. Ya sea para almacenamiento, análisis o tareas computacionales en vivo, la plataforma ofrece un soporte confiable y de alto rendimiento, adaptado a las necesidades empresariales.









Space and Time está redefiniendo el panorama del procesamiento de datos en blockchain a través de su innovadora plataforma descentralizada de almacenamiento y computación de datos. Al integrar a la perfección la computación fuera de la cadena, el almacenamiento eficiente de datos y las tecnologías de seguridad cuántica, Space and Time no solo supera las limitaciones del almacenamiento y la computación en blockchain, sino que también proporciona una infraestructura robusta para aplicaciones descentralizadas. Gracias a la optimización continua y la expansión de sus alianzas, Space and Time está posicionado para desempeñar un papel clave en sectores como DeFi, NFT y el metaverso.



