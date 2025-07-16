¿Qué es SOON? Una solución de rollup con máquina virtual de Solana para construir un ecosistema de alto rendimiento entre cadenas

A medida que la adopción de blockchain se acelera, las redes tradicionales de Capa 1 se ven cada vez más presionadas por la demanda de transacciones de alto rendimiento y aplicaciones descentralizadas complejas. Aunque han surgido soluciones de escalado de Capa 2 como Optimism zkSync para abordar estas limitaciones, su dependencia de la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) a menudo restringe el rendimiento y la escalabilidad general.





SOON introduce un enfoque revolucionario al integrar la Máquina Virtual de Solana (SVM) en una arquitectura de Capa 2. Esta solución innovadora ofrece un rendimiento significativamente superior, menor latencia y mayor escalabilidad, abriendo el camino para ecosistemas descentralizados entre cadenas de nueva generación.









SOON es una solución de rollup de alto rendimiento construida sobre la Máquina Virtual de Solana (SVM), diseñada para abordar los desafíos de escalabilidad, interoperabilidad y experiencia del usuario en blockchain mediante una arquitectura modular. En lugar de estar limitada al ecosistema de Solana, SOON lleva su entorno de ejecución de alto rendimiento a otras blockchains de Capa 1 como Ethereum BNB Chain , ofreciendo a los desarrolladores una plataforma de desarrollo blockchain compatible entre cadenas y fácil de implementar









Las ofertas principales de SOON incluyen:





SOON Mainnet: Una red de Capa 2 de propósito general sobre Ethereum que utiliza una SVM desacoplada como su capa de ejecución.

SOON Stack: Un conjunto de herramientas de infraestructura que permite implementar soluciones de Capa 2 basadas en SVM sobre cualquier blockchain de Capa 1.

InterSOON: Un protocolo de mensajería entre cadenas basado en Hyperlane, que permite una interacción fluida entre diferentes blockchains.













Uno de los avances más innovadores de SOON radica en su marco de SVM desacoplado. Tradicionalmente, la Máquina Virtual de Solana (SVM) está estrechamente integrada dentro de la blockchain de Solana. Sin embargo, SOON extrae la SVM y la convierte en un componente independiente y modular. Esto permite a los desarrolladores implementar y ejecutar aplicaciones basadas en SVM en cualquier blockchain compatible, no solo dentro del ecosistema de Solana. Al desacoplar la SVM, SOON mejora enormemente su versatilidad y fomenta la interoperabilidad entre blockchains, brindando a los desarrolladores un entorno de desarrollo más amplio y flexible.









Aprovechando las capacidades de procesamiento paralelo de la SVM, SOON ofrece un alto rendimiento y una baja latencia en el procesamiento de transacciones. Esto lo hace especialmente adecuado para aplicaciones que requieren alto rendimiento, como DeFi , videojuegos y aplicaciones de AI









Impulsado por el protocolo InterSOON, SOON permite una mensajería e interacción fluida entre cadenas. Ya sea a través de SOON Mainnet, SOON Stack u otras blockchains de Capa 1, InterSOON garantiza una comunicación sin fricciones entre redes, ofreciendo a los usuarios una experiencia coherente en distintos ecosistemas. Este nivel de interoperabilidad entre cadenas mejora la flexibilidad, la escalabilidad y contribuye a un ecosistema blockchain más conectado y próspero.









El proyecto SOON adopta una arquitectura modular compuesta por tres componentes principales: SOON Mainnet, SOON Stack e InterSOON. SOON Mainnet funciona como una solución de Capa 2 de propósito general, que proporciona un entorno de ejecución de alto rendimiento. SOON Stack es un conjunto de herramientas interoperables que respaldan la implementación y operación de redes de Capa 2 basadas en SVM sobre cualquier blockchain de Capa 1 subyacente. InterSOON actúa como un protocolo de mensajería entre cadenas, garantizando una comunicación fluida entre diferentes redes blockchain. Este diseño modular otorga al proyecto SOON una flexibilidad y escalabilidad excepcionales, lo que le permite adaptarse eficazmente a las demandas cambiantes del mercado.













Nombre del token: SOON

Suministro total inicial: 1,000 millones

Tasa de inflación anual: 3%









Comunidad – 51%: Distribuido mediante emisión justa y recompensas a largo plazo para seguidores.

Ecosistema – 25%: Asignado para apoyar el crecimiento del ecosistema y las alianzas.

Airdrops y liquidez – 8%: Usado para atraer nuevos usuarios y proporcionar liquidez al exchange.

Fundación/Tesorería – 6%: Reservado para la sostenibilidad a largo plazo y operaciones del proyecto.

Equipo y contribuyentes principales – 10%: Recompensas para el equipo central y colaboradores tempranos.













Gobernanza: Los holders pueden participar en decisiones clave de gobernanza en SOON Mainnet y SOON Stack, incluyendo actualizaciones del protocolo, asignación de recursos y mecanismos de incentivos.





Incentivos para el ecosistema: Fomenta la innovación y la participación recompensando a desarrolladores y proyectos del ecosistema.





Staking: El staking de SOON mejora la seguridad de la red. Los participantes reciben un rendimiento anual del 3%.









SOON ofrece una solución de Capa 2 escalable y de alto rendimiento gracias a su arquitectura SVM desacoplada, capacidades de procesamiento paralelo, soporte multichain y diseño modular flexible. Su innovadora tokenómica y gobernanza impulsada por la comunidad aportan nueva vitalidad al ecosistema blockchain. A medida que más redes de Capa 1 brindan soporte y la tecnología sigue madurando, SOON está listo para lograr una adopción más amplia y un mayor impacto en el espacio blockchain.





Con el crecimiento continuo de SOON, su alianza con la reconocida bolsa global MEXC impulsa fuertemente su crecimiento futuro. Conocida por sus bajas comisiones de trading, velocidades ultrarrápidas de transacción, amplia cobertura de activos y alta liquidez, MEXC ha ganado la confianza de inversores en todo el mundo. Su visión para proyectos emergentes y soporte integral la convierten en un terreno fértil para innovaciones blockchain con alto potencial.





Actualmente, SOON está disponible para trading de Spot Futuros en MEXC. Puedes operar el token con tarifas ultra bajas siguiendo estos pasos:





1) Inicia sesión en la app o sitio web oficial de MEXC.

2) Escriba “SOON” en la barra de búsqueda y selecciona trading Spot o Futuros

3) Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y precio deseados, y realiza tu orden





Además del trading Spot, no te pierdas el evento de airdrop de SOON a través de la página MEXC Airdrop+ —¡participa ahora para tener la oportunidad de ganar recompensas emocionantes!



