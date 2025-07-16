¿Qué es Side Protocol? Una guía sobre la nueva infraestructura financiera de Bitcoin





Bitcoin ha sido durante mucho tiempo la piedra angular de las finanzas descentralizadas en el espacio blockchain. Sin embargo, a medida que crece la demanda global de aplicaciones financieras más diversas, la escalabilidad y funcionalidad nativa de Bitcoin se han vuelto cada vez más limitadas. Aquí es donde entra Side Protocol . Side introduce una solución revolucionaria de expansión para el ecosistema de Bitcoin, empoderando a desarrolladores y usuarios de nuevas formas y ayudando a que BTC evolucione hacia una moneda soberana verdaderamente global.









Side Protocol es una capa de escalado de Bitcoin y la primera blockchain de Capa 1 basada en dPoS (Delegated Proof of Stake) totalmente compatible con Bitcoin. Está diseñada para liderar el desarrollo futuro de las finanzas de Bitcoin, combinando la seguridad de Bitcoin con la escalabilidad de redes de alto rendimiento, proporcionando una nueva infraestructura para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dApp). Side Protocol tiene como objetivo atraer a miles de millones de usuarios en todo el mundo y ayudar a que BTC se convierta en una moneda reconocida a nivel mundial.





Las características principales de Side Protocol incluyen:

Totalmente compatible con los activos de Bitcoin , permitiendo que BTC circule sin puentes entre cadenas (cross-chain).

Utiliza un mecanismo de consenso dPoS para garantizar una gobernanza en cadena eficiente, segura y escalable.

Arquitectura modular que soporta una escalabilidad flexible, facilitando a los desarrolladores la creación de aplicaciones diversas como DeFi, pagos y gestión de activos.

Infraestructura de internet centrada en Bitcoin diseñada para servir a miles de millones de usuarios globalmente.

Con Side Protocol, Bitcoin evoluciona de ser simplemente una reserva de valor a convertirse en una fuerza fundamental detrás de un ecosistema financiero integral.









Dentro del ecosistema de Side Protocol, aunque BTC actúa como el activo principal en todos los productos, SIDE es el token nativo de utilidad de Side Protocol y juega un papel fundamental en la red. Sus funciones principales incluyen:













Como capa de expansión financiera para Bitcoin, Side Protocol cuenta con un modelo de ingresos claro. Las tarifas generadas por productos como Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, el DEX nativo y futuras aplicaciones se utilizan para recomprar y quemar tokens SIDE de forma regular. Este mecanismo deflacionario incrementa constantemente la escasez y el valor de SIDE.









En la red de Side, además de BTC, los usuarios pueden elegir pagar las tarifas de transacción con tokens SIDE. Todas las operaciones de la red (como transferencias y ejecuciones de contratos) incurren en tarifas, que se utilizan para recompensar a los participantes de los nodos y prevenir transacciones spam y ataques de denegación de servicio (DoS), asegurando que la red se mantenga segura y estable.









Side Chain es un componente clave de la arquitectura de Side Protocol, operando sobre un mecanismo de Prueba de Participación (PoS) sin permisos y con soporte de delegación nativa. Los usuarios pueden delegar sus tokens SIDE a nodos validador para ganar recompensas de staking mientras contribuyen activamente a la seguridad y estabilidad operativa de la red.









Los holders de SIDE tienen el derecho de participar en la gobernanza descentralizada del protocolo. Esto incluye votar sobre decisiones importantes de la red, como ajustes de parámetros del protocolo, actualizaciones del sistema y asignaciones del fondo de tesorería. A través de los tokens SIDE, la comunidad adquiere un control real sobre la dirección futura de Side Protocol.









Desde noviembre de 2024, Side Protocol lanzó su evento "Genesis Drop", la primera iniciativa de distribución de tokens destinada a recompensar a usuarios tempranos, constructores y socios.





Según la información oficial publicada por Side Protocol, el evento distribuyó un total de 100 millones de tokens SIDE. Las proporciones de asignación específicas se detallan en la siguiente tabla:





Categoría Tasa de asignación Criterios Notas Usuarios activos de BTC 30% Gasto anterior en tarifas de red > 0.005 BTC Limitado a 50,000 direcciones, 600 SIDE por dirección Miembros de comunidades NFT 10.50% Miembros invitados de comunidades NFT Cubre ecosistemas de BTC, Cosmos, Solana y Ethereum Stakers de ATOM 15% Usuarios que hicieron staking de ATOM en el ecosistema Cosmos Incluye usuarios de Hydro Insiders del Testnet 32% Usuarios que completaron tareas de testnet y enviaron direcciones Dividido en 11 niveles de recompensa, sin restricción FCFS Validadores y operadores de puentes Designated Rewards Participación activa en operaciones de nodos de testnet y puentes cross-chain Deben comunicarse por Discord, distribución manual Contribuyentes de bienes públicos 1% Participantes que apoyan proyectos de bienes públicos de AEZ Incluye donantes de DoraHacks, votantes y stakers de DORA Participantes de eventos sociales 5% Eventos sociales con lista blanca Detalles próximos a ser anunciados





Side Protocol está redefiniendo las posibilidades de las aplicaciones en cadena de Bitcoin. En el centro de todo esto se encuentra el token SIDE: una fuerza clave que no solo representa derechos de gobernanza y participación dentro de la red, sino que también posee un gran potencial de crecimiento en valor. El "Genesis Drop" es más que un airdrop; es una oportunidad para convertirse en un constructor temprano en el ecosistema de Side.









Side Protocol no solo expande los límites de aplicación de Bitcoin, sino que también construye una infraestructura financiera descentralizada, segura y de alto rendimiento para usuarios en todo el mundo. Con mecanismos como la captura de valor, incentivos de red y empoderamiento en la gobernanza, Side está creando un ecosistema vibrante y escalable con un potencial de crecimiento a largo plazo.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.



