Qué es Shardeum (SHM): revelando la revolución de la blockchain autoescalable de 2025





En el panorama actual de blockchain, que evoluciona rápidamente, la escalabilidad sigue siendo uno de los mayores desafíos. A pesar del creciente interés en las criptomonedas y las aplicaciones descentralizadas, su adopción generalizada se ha visto limitada por altas tarifas de transacción y un rendimiento insuficiente. Shardeum surge como una solución revolucionaria a estos problemas, presentando una tecnología innovadora que ofrece capacidades de escalado sin precedentes para las redes blockchain, al tiempo que mantiene la descentralización y la seguridad.









Shardeum es una blockchain de capa 1 basada en EVM; está diseñada para ofrecer escalabilidad horizontal y ejecución paralela de transacciones, manteniendo tarifas de gas permanentemente bajas. Mediante tecnologías innovadoras como el sharding de estado dinámico y el autoescalado, Shardeum aborda las limitaciones fundamentales de las blockchains existentes que no logran igualar la escalabilidad de Web2. SHM es el token nativo de la red Shardeum y se utiliza para pagar tarifas de transacción, realizar staking de validadores, participar en la gobernanza y distribuir recompensas.





Shardeum se refiere a toda la plataforma e infraestructura blockchain, mientras que SHM es la criptomoneda nativa de esta red, de forma similar a la relación entre Ethereum y ETH. SHM cumple múltiples funciones dentro del ecosistema Shardeum: es el medio principal de intercambio, de pago de tarifas de transacción y tarifas de gas, de participación en la gobernanza de la red, así como de hacer staking y distribuir recompensas a los validadores, entre otras.









1) Sharding de estado dinámico: Shardeum divide la red a nivel de protocolo en múltiples shards, cada uno capaz de procesar transacciones de forma independiente. A diferencia de las blockchains tradicionales, donde las transacciones se procesan de manera secuencial en una sola cadena, el enfoque de Shardeum permite la ejecución paralela de transacciones, lo que incrementa significativamente el rendimiento de la red sin sacrificar la componibilidad atómica.





2) Capacidad de autoescalado: Como pionera en la industria, Shardeum incorpora una función de autoescalado que ajusta la capacidad según la demanda de la red en tiempo real. A medida que aumenta el volumen de transacciones, Shardeum realiza un escalado dinámico añadiendo más shards para gestionar la carga, lo que garantiza un alto rendimiento sin comprometer la velocidad ni el costo. El sistema mide la carga de la red cada 60 segundos y ajusta de forma autónoma el número necesario de nodos validadores.





3) Escalado lineal y bajas tarifas por transacción: Gracias a su combinación de procesamiento de transacciones sin bloques y sharding de estado dinámico, Shardeum logra un escalado lineal real. Por ejemplo, si 100 nodos ofrecen 50 TPS, entonces 200 nodos proporcionarán 100 TPS. Como Shardeum se autoescala de forma lineal, mantiene bajos costos de mantenimiento de la red sin importar la demanda, lo que se traduce en tarifas consistentemente bajas para los usuarios finales.





4) Componibilidad atómica entre shards: A diferencia de muchas redes con sharding que pierden la componibilidad atómica, Shardeum la conserva, permitiendo invocar múltiples contratos inteligentes y encadenarlos en una sola transacción, incluso si están distribuidos en distintos shards. Esto mejora significativamente la experiencia del usuario y reduce los costos de transacción, ya que permite ejecutar operaciones complejas en una sola transacción.





5) Compatibilidad con EVM y bajas barreras de entrada para validadores: Shardeum está basada en EVM, lo que la hace compatible con el ecosistema de herramientas, billeteras y contratos inteligentes de Ethereum. Esta compatibilidad permite a los desarrolladores migrar fácilmente sus aplicaciones de Ethereum a Shardeum, sin necesidad de aprender nuevos lenguajes de programación o marcos de desarrollo. Además, Shardeum reduce las barreras para ejecutar nodos validadores, ya que requiere una capacidad mínima de hardware, lo que facilita la participación de la comunidad y potencia la descentralización.









Con el evento de generación de tokens (TGE) realizado a inicios de 2025, Shardeum adoptó un modelo de suministro dinámicamente adaptable, comenzando con una emisión inicial de 249 millones de SHM, distribuidos de la siguiente manera:

Venta : 91,440,000 SHM (36.72%). Cliff de 3 meses, seguido de una liberación lineal diaria durante 2 años.

Equipo : 76,200,000 SHM (30.6%). Cliff de 3 meses, seguido de una liberación lineal diaria durante 2 años.

Fundación : 55,880,000 SHM (22.44%). Desbloqueados en el TGE.

Ecosistema y airdrops: 25,480,000 SHM (10.23%). Desbloqueados en el TGE.





SHM cumple varias funciones importantes dentro del ecosistema de Shardeum:

Staking : Los validadores hacen staking de SHM para participar en la red. Esta cantidad en staking puede ser reducida si el nodo se comporta de forma indebida, lo que garantiza la seguridad de la red.

Tarifas de transacción : El token SHM se utiliza para pagar tarifas de transacción y gas en la red de Shardeum. Todas las tarifas son quemadas, lo que crea un mecanismo deflacionario.

Gobernanza : Los holders de SHM pueden participar en la gobernanza de la red, votando sobre propuestas y cambios en los parámetros del protocolo.

Recompensas: SHM se distribuye como recompensa por la participación en la red, lo que incluye incentivos para validadores y recompensas para el ecosistema.









Para los inversores interesados en comprar tokens SHM, MEXC ofrece una plataforma segura y fácil de usar. Aquí tienes una guía paso a paso para adquirir SHM en MEXC:









1) Regístrate en MEXC: Visita el sitio web oficial de MEXC y completa el proceso de registro.

2) Deposita fondos: Elige depositar USDT en tu cuenta de MEXC.

3) Busca los pares de trading de SHM: En el área de trading de MEXC, busca "SHM". Verás pares como : En el área de trading de MEXC, busca "SHM". Verás pares como SHM/USDT

4) Coloca una orden: Define la cantidad y el precio de SHM que deseas establecer para tu compra y, luego, confirma la transacción.









1) Alta liquidez: MEXC ofrece libros de órdenes profundos para lograr una ejecución de operaciones rápida.

2) Interfaz fácil de usar: La plataforma está diseñada para ser intuitiva, tanto para principiantes como para traders experimentados.

3) Seguridad robusta: Múltiples capas de medidas de seguridad protegen tus activos.

4) Atención al cliente 24/7: Asistencia disponible siempre que la necesites.

5) Estructura de tarifas competitiva: MEXC ofrece tarifas razonables en comparación con otros exchanges.









Shardeum representa un avance revolucionario en la tecnología blockchain, al ofrecer una solución que logra escalabilidad sin sacrificar la descentralización ni la seguridad. Su capacidad para mantener tarifas de transacción constantemente bajas, independientemente de la congestión de la red, abre la puerta a aplicaciones que antes eran inviables. A medida que se acerca el lanzamiento de su mainnet, Shardeum se perfila como una de las plataformas líderes para las aplicaciones descentralizadas de próxima generación, una solución realmente escalable y segura que respaldará el crecimiento de la Web3 hacia miles de millones de usuarios.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.