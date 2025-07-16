Reddio es una solución de escalabilidad de capa 2 de alto rendimiento, basada en Ethereum y diseñada para abordar los cuellos de botella de escalabilidad y eficiencia de cómputo de las blockchains traReddio es una solución de escalabilidad de capa 2 de alto rendimiento, basada en Ethereum y diseñada para abordar los cuellos de botella de escalabilidad y eficiencia de cómputo de las blockchains tra
Qué es Reddio: una revolución del rendimiento de las capas 2 con paralelismo y aceleración mediante GPU

Reddio es una solución de escalabilidad de capa 2 de alto rendimiento, basada en Ethereum y diseñada para abordar los cuellos de botella de escalabilidad y eficiencia de cómputo de las blockchains tradicionales mediante ejecución en paralelo y tecnologías de aceleración mediante GPU.

1. Antecedentes del proyecto


A medida que la tecnología blockchain evoluciona rápidamente, las limitaciones de rendimiento se han convertido en una barrera importante para la adopción masiva. La Máquina Virtual de Ethereum (EVM) tradicional, que procesa transacciones de forma secuencial, no logra mantenerse a la par de las aplicaciones de alto rendimiento. Con las demandas crecientes de sectores como las finanzas descentralizadas (DeFi), los juegos en blockchain y la inteligencia artificial (IA), existe la necesidad creciente de una infraestructura de cómputo potente. Reddio aborda este desafío con un enfoque revolucionario.

Reddio tiene como objetivo resolver los cuellos de botella que experimenta la EVM durante el procesamiento de transacciones. Al introducir la ejecución en paralelo y la aceleración mediante GPU, mejora drásticamente el rendimiento y la eficiencia de la blockchain, lo que proporciona un soporte de infraestructura sólido para aplicaciones de alto rendimiento en DeFi, gaming y soluciones impulsadas por IA.

2. Distintivos tecnológicos clave


2.1 Arquitectura de EVM paralelas


Reddio introduce un mecanismo de ejecución en paralelo que permite procesar transacciones dentro del mismo bloque simultáneamente en múltiples hilos. Esto utiliza de manera efectiva los recursos de servidores multinúcleo, aumentando significativamente el rendimiento y reduciendo los costes de transacción.

2.2 Aceleración mediante GPU con compatibilidad con CUDA


Reddio ha desarrollado una EVM paralela compatible con CUDA (CuEVM), traduciendo los opcodes de la EVM a instrucciones CUDA. Al aprovechar la potencia de cómputo en paralelo mediante GPU, Reddio alcanza una eficiencia de cómputo sin precedentes.

2.3 Arquitectura modular


Construido sobre el marco de trabajo Yu, basado en Golang, Reddio presenta un diseño modular que admite la integración flexible de diversas máquinas virtuales, capas de disponibilidad de datos y mecanismos de consenso. Los desarrolladores pueden personalizar los entornos de ejecución según casos de uso específicos, al mismo tiempo que aprovechan características avanzadas como compatibilidad con disponibilidad de datos, resistencia a MEV y consenso de alto rendimiento. Este diseño garantiza tanto la escalabilidad como la plena compatibilidad con el ecosistema de Ethereum.

3. ¿Qué es el token RDO?


3.1 Información básica del token RDO


  • Nombre del token: RDO
  • Suministro total: 10,000 millones de RDO

3.2 Asignación de tokens RDO


La estrategia de distribución de tokens de Reddio equilibra la descentralización, el crecimiento del ecosistema, los incentivos a los inversionistas y la sostenibilidad a largo plazo. Las asignaciones son las siguientes:

  • Comunidad: 8.00%
  • Incentivos de seguridad y red: 25.00%
  • Crecimiento del ecosistema: 22.76%
  • Tesorería: 6.96%
  • Contribuyentes: 21.80%
  • Inversores estratégicos: 15.48%


3.3 Utilidad del token RDO


RDO es el token de utilidad nativo del ecosistema Reddio, que actúa como motor económico para impulsar las operaciones de la red, fomentar la participación de la comunidad y respaldar la estabilidad general del sistema. Cuenta con una amplia variedad de casos de uso, incluidos los pagos de tarifas de transacción, las recompensas por staking, la participación de validadores, los derechos de voto en la gobernanza comunitaria y las iniciativas para el crecimiento del ecosistema.

4. Cómo comprar RDO en MEXC


Reddio aporta mejoras de rendimiento revolucionarias al ecosistema de Ethereum gracias a su innovadora arquitectura de ejecución en paralelo y tecnología de aceleración mediante GPU. El lanzamiento de su token nativo, RDO, marca un nuevo capítulo en el desarrollo del proyecto. Tanto si eres desarrollador como inversor, Reddio ofrece una solución de capa 2 de alto rendimiento que merece tu atención. A medida que el ecosistema continúa expandiéndose y madurando, Reddio está preparado para convertirse en una infraestructura fundamental para aplicaciones Web3 de próxima generación, impulsando la adopción masiva de la tecnología blockchain.

RDO ya está listado en la plataforma MEXC, donde puedes operar tokens con tarifas ultrabajas.

1) Abre la app o el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión.
2) En la barra de búsqueda, ingresa el nombre del token "RDO" y selecciona la opción de trading en Spot o Futuros.
3) Elige el tipo de orden, introduce la cantidad y el precio, y completa la transacción.

También puedes visitar la página de MEXC Airdrop+ para unirte a los eventos de depósito y trading de RDO y tener la oportunidad de ganar recompensas generosas.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

