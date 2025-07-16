Qué es Redbrick (BRIC): un motor de creación de juegos Web3 impulsado por IA

En medio del rápido desarrollo de Web3, la creación de contenido está experimentando un cambio de paradigma sin precedentes. Redbrick destaca como un proyecto innovador dentro de esta tendencia, con el objetivo de transformar la producción y el consumo de juegos 3D y contenido para el metaverso mediante tecnología de inteligencia artificial (IA), programación visual y modelos económicos on-chain.





Con su motor propio OOBC, potentes herramientas asistidas por IA, una red global de usuarios y una sólida economía de tokens, Redbrick reduce las barreras técnicas para la creación de contenido mientras establece un ecosistema "Crear-Jugar-Ganar". Esto ofrece a desarrolladores, creadores y usuarios nuevas formas de captar valor.









Redbrick es una plataforma Web3 basada en la nube y potenciada por inteligencia artificial (IA), diseñada para facilitar la creación de juegos 3D, mundos virtuales y contenido para el metaverso. Utilizando su sistema de programación visual OOBC (Object-Oriented Block Coding) junto con tecnología de texto a código, los usuarios pueden crear funciones interactivas y entornos 3D simplemente usando lenguaje natural, sin necesidad de experiencia en programación.





Redbrick ofrece una cadena completa de herramientas que abarcan desde la creación hasta la monetización y que son aplicables en sectores como la educación, el marketing, la interacción social y los juegos Web3. A través de su mecanismo C2E (Create-to-Earn), los creadores pueden ganar tokens BRIC alquilando o siendo propietarios de terrenos virtuales y publicando contenido, lo que fomenta los incentivos de creación y el desarrollo conjunto del ecosistema.









La arquitectura técnica de Redbrick equilibra la usabilidad, la escalabilidad y la facilidad para los creadores. Impulsada por cadenas de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) y un marco de trabajo compatible con múltiples blockchains, ofrece una libertad y una eficiencia sin precedentes para la creación de contenido.









Acelera la generación de escenas, modelos y animaciones mediante IA, con asistencia de código en tiempo real.

Permite la edición visual de escenas 3D en múltiples dispositivos (PC, tableta, móvil).









Plataforma totalmente basada en la web, sin necesidad de instalación; compatible con múltiples blockchains e interacciones con metaversos de terceros.

Ofrece un SDK abierto para el metaverso y una planificación de contenido entre plataformas para construir una verdadera plataforma de colaboración entre cadenas.









Biblioteca de recursos integrada y extensa (mallas, interfaces gráficas, efectos de sonido, componentes publicitarios, etc.) para lograr una construcción rápida de escenas.

Ofrece una Play Store y soporte para plugins de Unity y es compatible con la integración de activos de juego externos.









Redbrick sigue evolucionando a nivel técnico mientras avanza significativamente en el crecimiento de su comunidad y el desarrollo de su ecosistema, sentando una base sólida para el éxito a largo plazo de su plataforma de contenido Web3. Actualmente, Redbrick ha alcanzado hitos importantes en herramientas de creación, emisión de NFT y participación comunitaria:





Emisión de Genesis Land: La preventa de NFT de Genesis Land se ha completado (3,500 en total, 500 vendidos), y se han lanzado recompensas en tokens y beneficios para los holders de Land. La primera preventa distribuyó con éxito 1,000 tokens BRIC a los holders a través de un airdrop, además de introducir recompensas por staking y acceso prioritario a la Oferta Inicial en Exchange (IEO).

Ingresos e incentivos continuos para creadores: Los holders de NFT de Genesis Land reciben airdrops de BRIC y pueden obtener recompensas adicionales haciendo staking con su Land. También acceden a eventos comunitarios exclusivos (online y offline) y tienen prioridad para participar en proyectos futuros.









BRIC es el token nativo del ecosistema de la plataforma Redbrick, utilizado para incentivos, trading, gobernanza y beneficios relacionados con terrenos (Land):





Airdrop de Land: Cada preventa de NFT de Genesis Land otorga 1,000 BRIC; los holders de Land pueden ganar más recompensas a través de programas Earn-to-Stake.

Venta de contenido: Los usuarios hacen trading de activos del juego, como skins y mejoras, en el marketplace utilizando BRIC.

Modelo publicitario: Los anunciantes utilizan BRIC para colocar anuncios, y los usuarios obtienen una parte de los ingresos mediante el consumo de contenido y la participación.

Prioridad en la IEO: Los holders de Land reciben acceso prioritario al Launchpad de BRIC y a la oferta inicial en exchange, lo que les permite disfrutar de beneficios tempranos en la cadena.

Mecanismo de quema de tokens: La plataforma planea usar parte de los ingresos por transacciones para recompras y quema de tokens, con el fin de estabilizar el valor de BRIC.









Redbrick cuenta con una hoja de ruta de desarrollo clara, centrada en construir su ecosistema de contenido, mejorar su plataforma tecnológica y expandirse a nivel global para lograr un crecimiento sostenible.









Desarrollo de una Play Store compatible con plugins de Unity, que integra contenido tanto de Web2 como de Web3.

Implementación del soporte para Telegram con el fin de ampliar la cobertura a escenarios Web2.

Mejora del soporte para creadores proporcionando herramientas y un conjunto de API, y fomento de la innovación dentro del ecosistema.









Ampliación del SDK abierto de metaverso para mejorar la interacción y colaboración entre cadenas.

Continuación del desarrollando del sistema publicitario y el marketplace para cerrar el ciclo crear-para-ganar (C2E).









Profundización de los servicios educativos Web2, enfocándose en mercados como el Sudeste Asiático y Japón.

Colaboración con gobiernos e instituciones importantes para ampliar la influencia de la plataforma.









Redbrick utiliza inteligencia artificial (IA) y OOBC para simplificar la creación de contenido, integrando billeteras, plantillas y SDK dentro de un ecosistema Create-Play-Earn (C2E). Con una comunidad sólida y un modelo de token claro, cuenta con una base firme y un gran potencial de crecimiento. Al ampliar la compatibilidad multicadena y mejorar la eficiencia del contenido y la publicidad, Redbrick aspira a convertirse en una plataforma clave para el metaverso Web3. Para quienes son optimistas sobre el gaming la Web3, la educación, los espacios virtuales y las herramientas impulsadas por IA, Redbrick es un proyecto a seguir y del que formar parte.





