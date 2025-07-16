¿Qué es Redacted Coin (RDAC)? Un nuevo motor para impulsar un ecosistema diverso de IA + Web3

A medida que Web3 entra en una nueva fase de integración multichain y multisectorial, Redacted Coin (RDAC) está construyendo un ecosistema innovador que abarca DeFi, IA, SocialFi, pagos, juegos y NFTs mediante un modelo compuesto de aceleradora + matriz de aplicaciones + economía de datos. Aprovechando el mecanismo de incentivos de su token nativo RDAC, Redacted transforma la actividad real de los usuarios en valor de activos en cadena, creando nuevas vías de crecimiento para Web3.









Redacted Coin es una plataforma global de aceleración para startups Web3, basada en un modelo de doble motor que pone énfasis tanto en la utilidad como en el crecimiento de usuarios. A diferencia de las plataformas tradicionales centradas en un solo proyecto, Redacted Coin desarrolla una matriz de productos diversificados, con el objetivo de reducir la barrera de entrada al mundo Web3 para los usuarios y, al mismo tiempo, ofrecer a los desarrolladores un apoyo integral en tráfico, financiamiento y tecnología.





Su token nativo, RDAC , actúa como el token de utilidad central del ecosistema, permitiendo la gobernanza de la plataforma, el acceso a funciones y sirviendo como medio clave para interacciones como trading, staking, airdrops y contribuciones de datos.









Redacted ha lanzado diversos productos de capa de aplicación que ya han ganado cierta tracción en el mercado. Estos cubren sectores clave como juegos blockchain, IA, trading, pagos, NFTs y plataformas sociales. Sus plataformas principales incluyen:





RampX : Plataforma de puentes cross-chain sin gas, que ofrece una experiencia de transferencia de activos rápida, sencilla y segura.

iAgent : Sistema de juegos en cadena que combina entrenamiento de datos visuales con motores de IA: la primera plataforma de agentes Web3 impulsada por IA + DePIN en el mundo.

Mintify : Terminal de trading de alta velocidad para criptoactivos, con un volumen total de operaciones que supera los 25 millones de dólares.

FlashX : Bot de trading de criptomonedas basado en Twitter (X), que integra estrategias de IA y admite operaciones multiactivo, con más de 18.5 millones de dólares en transacciones.

Maxis : Plataforma NFT gamificada con un volumen de transacciones total de 96 millones de dólares.

Swipooor : El “Tinder cripto” que fusiona GameFi y SocialFi, permitiendo a los usuarios ganar mientras socializan.

BipTap : Infraestructura bancaria cripto con más de 200,000 usuarios y un volumen de transacciones mensuales superior a los 120 millones de dólares.

PG Capital: Plataforma comunitaria de capital de riesgo Web3 que permite a los usuarios participar en financiamiento y gobernanza de proyectos en etapas tempranas.





Estos productos no solo brindan valor práctico a los usuarios, sino que también generan una demanda real del token RDAC dentro del ecosistema.









El modelo económico de RDAC se basa en un sistema cerrado de uso-incentivo-reutilización, con una innovación clave: la integración del staking conductual.





Incentivos multiplataforma : Tener o usar RDAC otorga beneficios en todo el ecosistema, como descuentos, airdrops y acceso exclusivo.

Sistema por niveles : El nivel de usuario aumenta según el volumen de staking y la participación activa, desbloqueando mayores oportunidades de ganancia.

Activos de datos en cadena: Las conductas del usuario —como transacciones, interacciones y envíos de datos— se convierten en activos de datos en staking, lo que permite obtener recompensas dentro del ecosistema. Esto materializa el concepto de “la contribución equivale a valor”.





Según los informes, la oferta máxima de RDAC es de 1000 millones de tokens, con la siguiente distribución:









Porcentaje Categoría Descripción 26.66% Ecosistema Para el desarrollo del ecosistema Redacted: incubación de productos, incentivos para desarrolladores y construcción de infraestructura. 25.00% Comunidad Para incentivar la participación comunitaria, en parte distribuido mediante airdrops y otros mecanismos. 13.00% Contribuidores Para los contribuyentes y desarrolladores principales como recompensa por su trabajo. 11.30% Ronda semilla Para los primeros inversores en la etapa inicial del proyecto. 6.00% Liquidez Para proporcionar liquidez en exchanges y asegurar la circulación del token. 5.00% Asesores Para el equipo asesor del proyecto como recompensa por su orientación estratégica. 4.54% Ronda ángel Para los inversores ángeles que apoyaron la fase de lanzamiento del proyecto. 4.30% Venta pública 1.41 % liberado al TGE, 1 mes de periodo de carencia, seguido de liberación lineal durante 2 meses. 4.20% Venta privada 0.83 % liberado al TGE, 1 mes de periodo de carencia, seguido de liberación lineal durante 9 meses.





Redacted define su modelo tokenómico como: “cuanto más lo uses, mayores serán las recompensas”, con el objetivo de fomentar el compromiso continuo y la acumulación de valor.

Spartan Group, Animoca Brands, Polygon VenturesyManifold Trading. Según información pública, Redacted ha completado dos rondas principales de financiamiento, respaldadas por instituciones reconocidas como





Ronda semilla : En junio de 2024, Redacted recaudó ronda de : En junio de 2024, Redacted recaudó ronda de financiación semilla de 10 millones de dólares liderada por The Spartan Group, con participación de Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures, entre otros.

Venta pública: En marzo de 2025, Redacted recaudó 3 millones de dólares mediante una venta pública de tokens.





El financiamiento total asciende a 13 millones de dólares, destinado principalmente al desarrollo y expansión del ecosistema Redacted.









Redacted no es solo otro token de plataforma o de gobernanza. Es un sistema económico multidimensional construido en torno a productos reales y necesidades reales de los usuarios, que busca resolver dos desafíos clave que enfrentan la mayoría de los proyectos Web3: falta de base de usuarios y ausencia de ingresos reales. Al canalizar los ingresos reales generados por los productos del ecosistema hacia el valor del token RDAC, Redacted crea una sinergia profunda entre el token y sus aplicaciones. Al mismo tiempo, utiliza datos conductuales y contribuciones de los usuarios para identificar grupos con verdadero valor a largo plazo, formando así un modelo de crecimiento orgánico. Además, Redacted se compromete a proporcionar una plataforma compartida que combine usabilidad y rentabilidad para usuarios tanto institucionales como individuales, eliminando las barreras entre inversión y aplicación. La visión de Redacted Coin es convertirse en una red de colaboración de activos basada en aplicaciones dentro del mundo Web3, conectando de manera efectiva a desarrolladores, usuarios, capital y datos. A través de una colaboración multirrol, busca mantener el impulso del ecosistema y lograr un crecimiento verdaderamente descentralizado y sostenible.









RDAC no es un proyecto aislado de tokens, sino un representante de nueva generación construido sobre casos de uso reales, implementación multiactiva e incentivos basados en datos. Ya seas inversor, desarrollador o usuario común, Redacted ofrece rutas claras de participación y formas efectivas de capturar valor.





Actualmente, MEXC ofrece RDAC tanto en su mercado de Spot Futuros . Para operar, sigue estos pasos:





1) Abre e inicia sesión en la App o sitio web oficial de MEXC.

2) Busca el nombre del token “RDAC” en la barra de búsqueda, y elige Spot o Futuros según tu preferencia.

3) Selecciona el tipo de orden, ingresa la cantidad, precio y demás parámetros para completar la operación.









También puedes participar en la campaña de airdrops de RDAC visitando la página del evento MEXC Airdrop+ y obtener más recompensas.



