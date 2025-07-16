A medida que Web3 entra en una nueva fase de integración multichain y multisectorial, Redacted Coin (RDAC) está construyendo un ecosistema innovador que abarca DeFi, IA, SocialFi, pagos, juegos y NFTsA medida que Web3 entra en una nueva fase de integración multichain y multisectorial, Redacted Coin (RDAC) está construyendo un ecosistema innovador que abarca DeFi, IA, SocialFi, pagos, juegos y NFTs
Academia/Zona de Tokens Populares/Introducción al proyecto/¿Qué es Red...e IA + Web3

¿Qué es Redacted Coin (RDAC)? Un nuevo motor para impulsar un ecosistema diverso de IA + Web3

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Revuelo industrial
Eclipse
ES$0.0998+16.45%
Redacted Coin
RDAC$0.004454+12.24%
DeFi
DEFI$0.001297-7.02%
ELYSIA
EL$0.003386--%
TokenFi
TOKEN$0.00933+7.13%

A medida que Web3 entra en una nueva fase de integración multichain y multisectorial, Redacted Coin (RDAC) está construyendo un ecosistema innovador que abarca DeFi, IA, SocialFi, pagos, juegos y NFTs mediante un modelo compuesto de aceleradora + matriz de aplicaciones + economía de datos. Aprovechando el mecanismo de incentivos de su token nativo RDAC, Redacted transforma la actividad real de los usuarios en valor de activos en cadena, creando nuevas vías de crecimiento para Web3.

1. ¿Qué es Redacted Coin (RDAC)?


Redacted Coin es una plataforma global de aceleración para startups Web3, basada en un modelo de doble motor que pone énfasis tanto en la utilidad como en el crecimiento de usuarios. A diferencia de las plataformas tradicionales centradas en un solo proyecto, Redacted Coin desarrolla una matriz de productos diversificados, con el objetivo de reducir la barrera de entrada al mundo Web3 para los usuarios y, al mismo tiempo, ofrecer a los desarrolladores un apoyo integral en tráfico, financiamiento y tecnología.

Su token nativo, RDAC, actúa como el token de utilidad central del ecosistema, permitiendo la gobernanza de la plataforma, el acceso a funciones y sirviendo como medio clave para interacciones como trading, staking, airdrops y contribuciones de datos.

2. Matriz del ecosistema: múltiples subproductos que abarcan sectores clave


Redacted ha lanzado diversos productos de capa de aplicación que ya han ganado cierta tracción en el mercado. Estos cubren sectores clave como juegos blockchain, IA, trading, pagos, NFTs y plataformas sociales. Sus plataformas principales incluyen:

  • RampX: Plataforma de puentes cross-chain sin gas, que ofrece una experiencia de transferencia de activos rápida, sencilla y segura.
  • iAgent: Sistema de juegos en cadena que combina entrenamiento de datos visuales con motores de IA: la primera plataforma de agentes Web3 impulsada por IA + DePIN en el mundo.
  • Mintify: Terminal de trading de alta velocidad para criptoactivos, con un volumen total de operaciones que supera los 25 millones de dólares.
  • FlashX: Bot de trading de criptomonedas basado en Twitter (X), que integra estrategias de IA y admite operaciones multiactivo, con más de 18.5 millones de dólares en transacciones.
  • Maxis: Plataforma NFT gamificada con un volumen de transacciones total de 96 millones de dólares.
  • Swipooor: El “Tinder cripto” que fusiona GameFi y SocialFi, permitiendo a los usuarios ganar mientras socializan.
  • BipTap: Infraestructura bancaria cripto con más de 200,000 usuarios y un volumen de transacciones mensuales superior a los 120 millones de dólares.
  • PG Capital: Plataforma comunitaria de capital de riesgo Web3 que permite a los usuarios participar en financiamiento y gobernanza de proyectos en etapas tempranas.

Estos productos no solo brindan valor práctico a los usuarios, sino que también generan una demanda real del token RDAC dentro del ecosistema.

3. Mecanismo del token: evolución desde el staking hacia la economía de datos


El modelo económico de RDAC se basa en un sistema cerrado de uso-incentivo-reutilización, con una innovación clave: la integración del staking conductual.

  • Incentivos multiplataforma: Tener o usar RDAC otorga beneficios en todo el ecosistema, como descuentos, airdrops y acceso exclusivo.
  • Sistema por niveles: El nivel de usuario aumenta según el volumen de staking y la participación activa, desbloqueando mayores oportunidades de ganancia.
  • Activos de datos en cadena: Las conductas del usuario —como transacciones, interacciones y envíos de datos— se convierten en activos de datos en staking, lo que permite obtener recompensas dentro del ecosistema. Esto materializa el concepto de “la contribución equivale a valor”.

Según los informes, la oferta máxima de RDAC es de 1000 millones de tokens, con la siguiente distribución:


Porcentaje
Categoría
Descripción
26.66%
Ecosistema
Para el desarrollo del ecosistema Redacted: incubación de productos, incentivos para desarrolladores y construcción de infraestructura.
25.00%
Comunidad
Para incentivar la participación comunitaria, en parte distribuido mediante airdrops y otros mecanismos.
13.00%
Contribuidores
Para los contribuyentes y desarrolladores principales como recompensa por su trabajo.
11.30%
Ronda semilla
Para los primeros inversores en la etapa inicial del proyecto.
6.00%
Liquidez
Para proporcionar liquidez en exchanges y asegurar la circulación del token.
5.00%
Asesores
Para el equipo asesor del proyecto como recompensa por su orientación estratégica.
4.54%
Ronda ángel
Para los inversores ángeles que apoyaron la fase de lanzamiento del proyecto.
4.30%
Venta pública
1.41 % liberado al TGE, 1 mes de periodo de carencia, seguido de liberación lineal durante 2 meses.
4.20%
Venta privada
0.83 % liberado al TGE, 1 mes de periodo de carencia, seguido de liberación lineal durante 9 meses.

Redacted define su modelo tokenómico como: “cuanto más lo uses, mayores serán las recompensas”, con el objetivo de fomentar el compromiso continuo y la acumulación de valor.
Según información pública, Redacted ha completado dos rondas principales de financiamiento, respaldadas por instituciones reconocidas como Spartan Group, Animoca Brands, Polygon VenturesyManifold Trading.

  • Ronda semilla: En junio de 2024, Redacted recaudó ronda de financiación semilla de 10 millones de dólares liderada por The Spartan Group, con participación de Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures, entre otros.
  • Venta pública: En marzo de 2025, Redacted recaudó 3 millones de dólares mediante una venta pública de tokens.

El financiamiento total asciende a 13 millones de dólares, destinado principalmente al desarrollo y expansión del ecosistema Redacted.

4. Posicionamiento en el mercado: construyendo un modelo de crecimiento Web3 impulsado por aplicaciones


Redacted no es solo otro token de plataforma o de gobernanza. Es un sistema económico multidimensional construido en torno a productos reales y necesidades reales de los usuarios, que busca resolver dos desafíos clave que enfrentan la mayoría de los proyectos Web3: falta de base de usuarios y ausencia de ingresos reales. Al canalizar los ingresos reales generados por los productos del ecosistema hacia el valor del token RDAC, Redacted crea una sinergia profunda entre el token y sus aplicaciones. Al mismo tiempo, utiliza datos conductuales y contribuciones de los usuarios para identificar grupos con verdadero valor a largo plazo, formando así un modelo de crecimiento orgánico. Además, Redacted se compromete a proporcionar una plataforma compartida que combine usabilidad y rentabilidad para usuarios tanto institucionales como individuales, eliminando las barreras entre inversión y aplicación. La visión de Redacted Coin es convertirse en una red de colaboración de activos basada en aplicaciones dentro del mundo Web3, conectando de manera efectiva a desarrolladores, usuarios, capital y datos. A través de una colaboración multirrol, busca mantener el impulso del ecosistema y lograr un crecimiento verdaderamente descentralizado y sostenible.

5. Cómo comprar tokens RDAC en MEXC


RDAC no es un proyecto aislado de tokens, sino un representante de nueva generación construido sobre casos de uso reales, implementación multiactiva e incentivos basados en datos. Ya seas inversor, desarrollador o usuario común, Redacted ofrece rutas claras de participación y formas efectivas de capturar valor.

Actualmente, MEXC ofrece RDAC tanto en su mercado de Spot o Futuros. Para operar, sigue estos pasos:

1) Abre e inicia sesión en la App o sitio web oficial de MEXC.
2) Busca el nombre del token “RDAC” en la barra de búsqueda, y elige Spot o Futuros según tu preferencia.
3) Selecciona el tipo de orden, ingresa la cantidad, precio y demás parámetros para completar la operación.


También puedes participar en la campaña de airdrops de RDAC visitando la página del evento MEXC Airdrop+ y obtener más recompensas.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoría en materia de inversión, impuestos, legal, financiera, contable ni ninguna otra asesoría relacionada, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona información solo con fines de referencia y no constituye consejo de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos y actúa con cautela al invertir. MEXC no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

¿Qué es BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? De meme de Internet a fenómeno cripto

¿Qué es BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? De meme de Internet a fenómeno cripto

TL;DR1) Logro histórico: BIANRENSHENG (BINANCELIFE) se convirtió en la primera memecoin china en debutar en Binance, rompiendo las convenciones del mercado.2) Crecimiento explosivo: En solo tres días

¿Qué es Recall? Una guía rápida de los tres mecanismos centrales del mercado descentralizado de habilidades de IA

¿Qué es Recall? Una guía rápida de los tres mecanismos centrales del mercado descentralizado de habilidades de IA

Puntos claveRecall utiliza mecanismos de mercado descentralizados para permitir que la comunidad decida qué habilidades de IA son necesarias, en lugar de dejarlo en manos de un puñado de grandes empre

¿Qué es USDf? Una guía rápida sobre el innovador mecanismo de stablecoin de Falcon Finance

¿Qué es USDf? Una guía rápida sobre el innovador mecanismo de stablecoin de Falcon Finance

TL;DRUSDf es un dólar sintético sobrecolateralizado construido en Ethereum, con una oferta circulante actual de aproximadamente 1.899 mil millones y un rango de mercado de #202.USDf admite tanto activ

¿Qué es Espresso? Reconectando un mundo blockchain fragmentado con 100 nodos

¿Qué es Espresso? Reconectando un mundo blockchain fragmentado con 100 nodos

TL;DR1) Espresso utiliza un consenso BFT descentralizado para proporcionar confirmaciones rápidas de transacciones en seis segundos para todas las blockchains conectadas.2) Como capa de confirmación g

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos