¿Qué es Privasea AI? Una fuerza emergente que está transformando la seguridad de la IA mediante la computación de privacidad

A medida que la inteligencia artificial (IA) continúa desarrollándose rápidamente, la privacidad y seguridad de los datos se han convertido en desafíos urgentes. Los modelos tradicionales de IA requieren acceso a datos en texto plano para entrenamiento e inferencia, lo que puede derivar fácilmente en la filtración de información sensible. Para abordar este problema, se creó Privasea AI , que resuelve el problema de los silos de datos mediante tecnología innovadora de computación de privacidad, proporcionando fuertes garantías de privacidad y seguridad para el cómputo de IA.









Privasea es una red descentralizada de IA que aprovecha la tecnología de cifrado homomórfico completo (Fully Homomorphic Encryption, FHE), permitiendo realizar cálculos directamente sobre datos cifrados mientras mantiene la privacidad total durante todo el proceso. Al utilizar FHE, Privasea facilita la circulación del valor de los datos y provee recursos de computación distribuidos para operaciones de IA, construyendo un entorno seguro y eficiente para el cómputo de IA que preserva la privacidad.













HESea es el núcleo de Privasea, integrando implementaciones de alto rendimiento de los principales esquemas de cifrado homomórfico completo como TFHE, CKKS, BGV y BFV. Esta biblioteca de código abierto brinda a los desarrolladores herramientas para realizar operaciones aritméticas y lógicas sobre datos cifrados, mejorando significativamente el rendimiento del cómputo cifrado mediante optimizaciones como empaquetado y agrupamiento de textos cifrados.









La API de Privasea se construye sobre la biblioteca HESea y ofrece un conjunto completo de protocolos y herramientas para desarrolladores, permitiendo crear aplicaciones de IA centradas en la privacidad. Con esta API, los desarrolladores pueden integrar fácilmente la tecnología FHE en sus sistemas o productos para realizar cifrado de datos, inferencia de modelos, entrenamiento y funciones relacionadas.









Privanetix es la red de cómputo de Privasea, compuesta por múltiples nodos descentralizados que ejecutan tareas de cómputo sobre datos cifrados. Al distribuir tareas y colaborar, la red mejora la escalabilidad del sistema y la tolerancia a fallos, mientras previene eficazmente la filtración de información sensible.









Para gestionar e incentivar a los nodos de cómputo, Privasea ofrece un conjunto dedicado de contratos inteligentes. Este conjunto supervisa la operación de la red Privanetix y asegura una colaboración fluida entre nodos. También implementa mecanismos de incentivos para animar a más nodos a unirse a la red de cómputo, mejorando así el rendimiento general.













Privasea ha establecido un ecosistema de aplicaciones amplio, que incluye, pero no se limita a:





1) ImHuman: Aplicación que usa mecanismos biométricos y de autenticación cifrada para generar NFTs de “Identidad Humana” en cadena, previniendo bots en plataformas sociales.

2) BotOr_NotABot: Herramienta para verificar la autenticidad de usuarios, ampliamente utilizada en contextos DeFi, sociales y DAO.

3) DeepSea: Capa de infraestructura que permite que agentes de IA funcionen de forma segura, evitando cualquier filtración de información sensible.









PRAI es el token nativo utilitario del ecosistema Privasea, que soporta DeepSea e ImHuman. Los usuarios pueden pagar servicios de IA que preservan la privacidad con PRAI, como cómputo cifrado, ejecución de modelos de IA y activación de agentes personalizados de IA. Además, PRAI se utiliza para pagar tarifas de transacción, soporta funciones de staking y gobernanza, y potencia servicios avanzados de verificación humana en la aplicación ImHuman.









Nombre del token: Privasea AI PRAI (PRAI)

Suministro total: 1,000,000,000 PRAI









La asignación del token PRAI es la siguiente:





Asignación Porcentaje Minería 1 30.00% Inversionistas 13.45% Marketing y Comunidad 12.97% Reserva 10.05% Contribuyentes tempranos 9.04% Equipo 8.00% Minería 2 5.00% Liquidez 4.00% Airdrop de futuro 3.00% Billetera IDO Binance 2.00% Marketing y Comunidad 2 2.00% Estratégico 0.50%













Privasea AI es una infraestructura revolucionaria de computación de privacidad que utiliza cifrado homomórfico completo (FHE) para permitir operaciones de IA sobre datos cifrados sin necesidad de descifrarlos. No solo aborda los principales desafíos de privacidad en las aplicaciones actuales de IA, sino que también reduce drásticamente la barrera para que desarrolladores y usuarios finales interactúen con una IA que preserva la privacidad.





