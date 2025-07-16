¿Qué es Paradise Tycoon? Una guía completa sobre el token MOANI y la economía del juego









1) Paradise Tycoones un juego multijugador de mundo abierto en el metaverso, donde los jugadores pueden construir sus propias islas, interactuar socialmente, comerciar activos y disfrutar de una experiencia envolvente al estilo tycoon (magnate). es un juego multijugador de mundo abierto en el metaverso, donde los jugadores pueden construir sus propias islas, interactuar socialmente, comerciar activos y disfrutar de una experiencia envolvente al estilo tycoon (magnate).

2) La economía del juego se basa en el token MOANI, y todos los activos dentro del juego existen como NFTs, lo que permite la propiedad y el comercio en la cadena de islas, decoraciones, skins de personajes y más.

3) Paradise Tycoon presenta un modelo de jugar y ganar (play-and-earn) que facilita la incorporación de nuevos jugadores, reduciendo significativamente la barrera de entrada a los juegos Web3.

4) El juego ha sido desarrollado por Empires Not Vampires, un estudio de videojuegos de primer nivel en Finlandia, con un equipo experimentado con años de desarrollo de juegos AAA y conocimientos en blockchain.

5) Paradise Tycoon cuenta con una hoja de ruta clara, con planes de expansión global en 2025 y la creación de una economía de metaverso impulsada por la comunidad.





A medida que los juegos basados en blockchain ( GameFi ) y el metaverso continúan evolucionando, cada vez más proyectos exploran formas de fusionar las experiencias de juego tradicionales con economías basadas en criptomonedas para crear mundos digitales propiedad de los jugadores. Paradise Tycoon es uno de esos juegos del metaverso Web3 que combina construcción, interacción social y mecánicas de ganancias. Con su modelo de token único, un entorno virtual bellamente diseñado y un alto grado de libertad en la jugabilidad, el juego ha captado una atención significativa.









Paradise Tycoon es un innovador juego blockchain que combina tecnología Web3 con elementos de mundo abierto tipo sandbox y una jugabilidad al estilo de simulación. Los jugadores comienzan en una isla desierta y, poco a poco, la transforman en su paraíso vacacional ideal mediante la recolección de recursos, mejoras en las construcciones, comercio e interacciones sociales. A lo largo del camino, pueden colaborar con otros jugadores de todo el mundo y comerciar activos NFT del juego para obtener ganancias potenciales.





Paradise Tycoon ha sido desarrollado por el experimentado estudio independiente finlandés Empires Not Vampires , cuyos juegos anteriores han alcanzado millones de descargas en plataformas móviles. El juego integra su profundo conocimiento en experiencia de usuario, economías dentro del juego y diseño centrado en la comunidad. Su objetivo es romper con el estereotipo de que los juegos blockchain tienen una alta barrera de entrada, baja calidad y poca jugabilidad, creando así un juego en cadena verdaderamente apto para el público general. Paradise Tycoon anima a los jugadores a construir su entorno ideal para vivir, en lugar de seguir modelos tradicionales de play-to-earn que consumen recursos. Sus conceptos de diseño clave incluyen:





Sin sistema de combate: Se enfoca en la paz y la construcción, en lugar de los sistemas tradicionales de lucha contra monstruos y subida de nivel típicos de los MMORPG.

Enfoque social: Vecindarios, sistemas de recolección y colaboración entre gremios contribuyen a construir una comunidad dentro del metaverso.

Incentivos para la creación: Los jugadores pueden crear y vender diseños de islas, muebles, skins y otros contenidos generados por usuarios (UGC).

Alta compatibilidad técnica: Ofrece soporte fluido para dispositivos móviles, billeteras Web3 y mercados de NFTs.









El modelo económico de Paradise Tycoon se centra en el token de gobernanza MOANI, combinando activos NFT intercambiables y mercados en cadena para construir una economía virtual sostenible impulsada por los propios jugadores.









El token MOANI tiene una amplia variedad de aplicaciones que enriquecen la experiencia de juego, y se espera que su funcionalidad crezca a medida que lo haga la comunidad de jugadores. Sus principales casos de uso incluyen:





Casa de subastas: Se utiliza para comerciar recursos que no están disponibles en la propia isla del jugador.

Tienda del juego: Para comprar consumibles, decoraciones personalizadas y otros objetos.

Cuotas de inscripción a competencias: Requisito para participar en eventos y torneos oficiales u organizados por la comunidad.

Comercio o alquiler de islas: Se utiliza para comprar o arrendar tierras y activos de islas.

Pagos funcionales para contenido generado por usuarios (UGC): Para publicar, promocionar o mejorar contenido creado por los jugadores.









Para garantizar la estabilidad a largo plazo del ecosistema, la oferta total de MOANI está limitada a 6 mil millones de tokens. La asignación se distribuye estratégicamente entre diversos participantes y propósitos, tales como:





Segmento de asignación Suministro Período de vesting Ronda Pre-Seed 10.8% 3.75% en el TGE*, 3 meses de espera, luego vesting mensual durante 24 meses Ronda Seed 6% 5% en el TGE, 2 meses de espera, luego vesting mensual durante 16 meses Ronda Privada 4.4% 7% en el TGE, 1 mes de espera, luego vesting mensual durante 12 meses Ronda KOL 0.6% 10% en el TGE, 1 mes de espera, luego vesting mensual durante 10 meses Ronda Pública 4% 15% en el TGE, 1 mes de espera, luego vesting mensual durante 8 meses Recompensas de juego y UGC* 30% 5% en el TGE, luego vesting mensual lineal durante 5 años Asesores 3% Espera de 1 año, luego vesting mensual del 10% durante 10 meses Equipo y nuevos talentos 14.2% Espera de 12 meses, luego vesting mensual del 4.167% durante 24 meses Operaciones y marketing 17% 3% en el TGE, luego vesting mensual durante 36 meses Provisión de liquidez 10% 33.3% en el TGE, 33.3% al alcanzar $29M de FDV**, y 33.3% al alcanzar $46M de FDV





El modelo de asignación del token MOANI refleja una filosofía de "prioridad al jugador y enfoque a largo plazo", con el objetivo de equilibrar los intereses de los inversores, los jugadores y los desarrolladores para fomentar un crecimiento sostenible.

Además, el equipo de Paradise Tycoon continúa introduciendo nuevas formas para que los jugadores utilicen MOANI, mejorando aún más la experiencia general del juego.













El precio del token MOANI estará influenciado por múltiples factores, incluyendo la oferta y demanda del mercado, las condiciones generales del mercado cripto, el desarrollo del ecosistema del juego Paradise Tycoon, la actividad de los usuarios y las asociaciones externas. Si la jugabilidad continúa evolucionando y la base de usuarios se expande, se espera que la demanda de MOANI aumente, lo que podría impulsar su valor en el mercado.





Es importante destacar que los criptoactivos son inherentemente volátiles y están afectados por políticas, liquidez, sentimiento del mercado y otras variables. El precio de MOANI sigue siendo altamente incierto. Los inversores deben monitorear de cerca el avance de la hoja de ruta del proyecto, el uso on-chain de MOANI y la retroalimentación del mercado en grandes exchanges como MEXC y Uniswap.





Se recomienda a los inversores mantener la racionalidad y evitar seguir tendencias ciegamente. Las decisiones de inversión deben tomarse con precaución, considerando la tolerancia al riesgo personal y las perspectivas del mercado a mediano y largo plazo. Aunque MOANI puede tener potencial, también es crucial prestar atención a los riesgos asociados con el trading especulativo y el sentimiento del mercado a corto plazo.









MOANI aún no está listado públicamente para trading. Actualmente, los jugadores pueden adquirir tokens MOANI a través de los siguientes métodos:





Ganar MOANI completando tareas del Paradise Pass, misiones por tiempo limitado y operaciones dentro del juego.

Obtener MOANI participando en eventos y competencias organizadas oficialmente o por la comunidad.

Operar con otros jugadores en la Casa de Subastas para obtener MOANI.

Usar MOANI para crear contenido y construir tu propio camino hacia convertirte en un tycoon.













Paradise Tycoon es un juego multijugador de simulación Web3 donde los jugadores asumen el papel de tycoons que construyen su propio paraíso tropical mediante la construcción, producción, comercio e interacción social.





1) Construcción de islas y recolección de recursos: Los jugadores poseen una isla privada personalizable donde pueden recolectar recursos como madera, mineral y cultivos para construir, mejorar y comerciar.

2) Progresión de carrera y desarrollo de habilidades: Pueden elegir profesiones como leñador, artesano o agricultor. Los jugadores ganan recompensas al fabricar objetos y procesar materiales, desbloqueando habilidades avanzadas con el tiempo.

3) Cooperación social y espacios públicos: El juego incluye mercados y zonas de reunión donde los jugadores pueden colaborar en construcciones, intercambiar recursos o unirse a gremios para actividades colectivas.

4) Misiones de aventura y desafíos: Los jugadores pueden embarcarse en expediciones fuera de la isla y completar misiones temporales para obtener objetos, experiencia y recompensas en tokens MOANI.

5) Mercado abierto y casa de subastas: Los objetos pueden ser intercambiados mediante la casa de subastas del juego usando MOANI, contribuyendo a la economía virtual del juego.

6) Sistema de contenido generado por usuarios (UGC): Se irán implementando herramientas UGC que permitirán a los jugadores subir construcciones y objetos personalizados que podrán ser comercializados como activos.

7) Acceso multiplataforma: Disponible vía navegador y móvil, el juego soporta inicio de sesión con un clic para facilitar la entrada tanto de nuevos jugadores como de usuarios nativos de criptomonedas.

Paradise Tycoon combina jugabilidad de simulación con elementos Web3, ofreciendo una experiencia inmersiva centrada en la creatividad, la interacción social y una economía funcional basada en tokens.









En Paradise Tycoon, los NFTs no son solo "objetos" o "avatares", sino que constituyen la base para la propiedad de activos y ventajas dentro del juego:





NFTs de Islas: Los jugadores pueden usar tokens MOANI para comprar islas Raras, Épicas y Legendarias. Estas islas más grandes permiten construir más edificaciones, lo que facilita recolectar más recursos y obtener una ventaja competitiva en la fabricación y eventos.

NFTs de Herramientas: Cada herramienta NFT tiene su propio nivel, rareza y combinación de atributos. Las herramientas de nivel superior ofrecen mejores estadísticas, mientras que las NFTs Épicas y Legendarias pueden contar con habilidades únicas y bonificaciones por conjunto.

NFTs de Pase: Poseer un NFT Paradise Pass desbloquea mayores recompensas a medida que los jugadores suben de nivel, incluyendo bonos en tokens MOANI.

NFTs de Accesorios y Mascotas: Estos NFTs aportan mejoras decorativas tanto para los personajes de los jugadores como para sus hogares.













Paradise Tycoon es desarrollado por Empires Not Vampires, un estudio finlandés con amplia experiencia en desarrollo de videojuegos y tecnología blockchain.





Equipo principal:

Anssi Jäppinen (CEO): Más de 15 años de experiencia en la industria del gaming, con especialización en juegos estilo sandbox y simulación.

Juuso Heinisuo (Director Creativo): Veterano en varios estudios de videojuegos europeos, con fuerte enfoque en diseño narrativo y jugabilidad centrada en el jugador.

Heikki Rautio (Director de Operaciones): Ha liderado la estrategia empresarial y el crecimiento comunitario en múltiples proyectos blockchain.





Equipo asesor: Los asesores provienen de proyectos Web3 líderes como Animoca Brands, Polygon y YGG SEA, aportando experiencia profesional en diseño de tokenómica, despliegue cross-chain y engagement comunitario.









La misión del equipo de Paradise Tycoon es construir un juego blockchain interoperable, impulsado por la interacción social, con un sistema económico sostenible y una propiedad de activos digitales duradera, creando un valor que perdure por décadas.





El equipo busca demostrar que la tecnología blockchain, mediante la propiedad digital, puede mejorar significativamente la calidad de los juegos mainstream. Ofreciendo una experiencia de incorporación accesible y un compromiso superior del usuario, Paradise Tycoon pretende atraer a usuarios no cripto hacia el ecosistema de juegos Web3 y liderar la próxima generación de juegos Web3.









Paradise Tycoon es mucho más que un juego de mundo abierto centrado en la construcción, exploración e interacción social. Representa un experimento visionario dentro del ecosistema de juegos Web3. Con un enfoque “player-first”, integra economía sostenible, verdadera propiedad digital de activos y gobernanza descentralizada en la jugabilidad diaria, encarnando la visión de “crear, poseer y ganar jugando”.



