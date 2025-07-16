"La descentralización no es una elección, sino el único camino hacia el desarrollo sostenible de la infraestructura blockchain." — Obol Collective 1. ¿Qué es Obol Collective? Obol Collective es el eco"La descentralización no es una elección, sino el único camino hacia el desarrollo sostenible de la infraestructura blockchain." — Obol Collective 1. ¿Qué es Obol Collective? Obol Collective es el eco
¿Qué es Obol Collective? Una guía sobre la red de validadores distribuidos de próxima generación

16 de julio de 2025
0m
"La descentralización no es una elección, sino el único camino hacia el desarrollo sostenible de la infraestructura blockchain." — Obol Collective

1. ¿Qué es Obol Collective?


Obol Collective es el ecosistema de operadores descentralizados más grande del mundo, dedicado a escalar redes de infraestructura descentralizadas. Al ofrecer tecnología de Validadores Distribuidos (DV) de acceso abierto, Obol mejora la seguridad, escalabilidad y descentralización de redes blockchain como Ethereum. El ecosistema de Obol incluye más de 50 protocolos de staking reconocidos, equipos de desarrollo de clientes, operadores de nodos y proyectos comunitarios, como EigenLayer, Lido, EtherFi, Figment, Bitcoin Suisse, Stakewise, Nethermind, Blockdaemon, Chorus One y Dappnode.

Innovaciones tecnológicas clave de Obol Collective:
1) Capa de base: Charon, un cliente middleware que permite que los validadores operen de manera distribuida y tolerante a fallos.
2) Capa de configuración:
  • Launchpad de lanzamiento del validador distribuido: una herramienta con interfaz gráfica para configurar validadores distribuidos.
  • Obol SDK y API: admiten la configuración y operación a gran escala de clústeres DV, ideales para protocolos de staking y aplicaciones similares.
3) Launcher: Nodo validador distribuido de Obol Charon (CDVN).
4) Capa de recompensas: Obol Splits, un conjunto de contratos inteligentes en Solidity usados para distribuir recompensas DV entre múltiples operadores de nodos.

Obol impulsa el crecimiento del ecosistema mediante un modelo único de financiamiento retroactivo, acelerando la adopción de tecnología DV y promoviendo el escalado sostenible de redes fundamentales como Ethereum.

2. Descripción general del token OBOL: Utilidades clave, distribución y airdrop


El token OBOL es la piedra angular del Obol Collective, desempeñando funciones clave en gobernanza, incentivos y desarrollo del ecosistema.

2.1 Utilidades principales del token OBOL


1) Votación de gobernanza: los holders de OBOL pueden delegar sus derechos de voto a representantes que participen en decisiones sobre la dirección del colectivo, actualizaciones del protocolo y asignaciones de fondos.

2) Financiamiento retroactivo (RAF): a través del voto delegado, los holders deciden qué proyectos reciben financiamiento del ecosistema, incentivando contribuciones.

3) Staking: los holders pueden hacer staking de sus tokens OBOL y recibir stOBOL a cambio. Este acumula recompensas automáticamente y puede usarse en aplicaciones DeFi sin periodo de bloqueo.

4) Aplicaciones DeFi: OBOL podrá usarse en fondos de liquidez, protocolos de préstamo (como Morpho) y plataformas de restaking (como EigenLayer y Symbiotic).

5) Más utilidades en el futuro: la gobernanza comunitaria continuará expandiendo los casos de uso del token.

2.2 Emisión y circulación del token OBOL


  • El suministro total de tokens OBOL está limitado a 500 millones.
  • Los tokens se desbloquearán gradualmente según un calendario planificado para garantizar un crecimiento sostenible del ecosistema.
  • Las transferencias de tokens se activarán tras el listado de OBOL en exchanges centralizados, con el momento determinado por la Asociación Obol.

2.3 Distribución del token OBOL


Fondo del ecosistema y financiamiento retroactivo
35.7%
Apoya la innovación y a los contribuyentes, promoviendo el desarrollo descentralizado.
Inversionistas
25.4%
Recompensa a los primeros en apoyar, con un cronograma de adquisición de fondos razonable.
Equipo central
16.3%
Incentiva a los desarrolladores y al equipo fundador con acuerdos de adquisición de derechos a largo plazo.
Incentivos para la comunidad
12.5%
Se utiliza para promocionar Obol DV y mejorar la participación del usuario.
Airdrops
7.5%
Recompensa a los primeros seguidores de la comunidad, aumentando la actividad del ecosistema.
Venta pública
2.7%
Abierto al público, distribuyendo tokens de manera justa.


2.4 Dirección del contrato del token OBOL


Dirección oficial del contrato:: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

3. Predicción del precio del token OBOL


Dado que OBOL aún está en sus primeras etapas, cualquier predicción debe tomarse con cautela. Basado en el crecimiento actual de la infraestructura Web3 y el potencial del mercado de validadores distribuidos (DVT), expertos del sector consideran que OBOL tiene potencial de apreciación a mediano y largo plazo. Factores clave que influyen en el precio de OBOL:
  • La adopción generalizada de la Tecnología de Validadores Distribuidos (DVT)
  • La demanda de soluciones de seguridad descentralizadas por parte de blockchains públicas como Ethereum
  • La velocidad de expansión del ecosistema Obol y la cantidad de alianzas
  • El perfeccionamiento continuo de los mecanismos de gobernanza y del modelo tokenómico

Sin embargo, también hay que considerar factores macroeconómicos, cambios regulatorios y otras variables. Se recomienda realizar una investigación y evaluación de riesgos adecuada.

4. Programas de incentivos de Obol


Los programas de incentivos de Obol están diseñados para fomentar una mayor participación de desarrolladores, operadores de nodos y miembros de la comunidad en la construcción del ecosistema. Los principales mecanismos de incentivo incluyen:

1) Financiamiento retroactivo: recompensa a proyectos e individuos que han realizado contribuciones destacadas al ecosistema, creando un efecto positivo en cadena que acelera la adopción de Validadores Distribuidos (DVs) y la expansión de la infraestructura.

2) Programa de dominio de staking: fomenta que los usuarios se conviertan en operadores de nodos profesionales mediante el aprendizaje y la práctica, mejorando la seguridad y confiabilidad de la red.

3) Programa de recompensas por errores (Bug Bounty): ofrece recompensas a los desarrolladores que identifiquen y corrijan vulnerabilidades de seguridad, garantizando la seguridad del protocolo.

4) Incentivos de gobernanza comunitaria: los miembros de la comunidad que participen activamente en la gobernanza mediante la presentación de propuestas y votaciones pueden ganar recompensas en tokens OBOL.


OBOL es un token recientemente lanzado que ha ganado rápidamente atención, aunque aún no está disponible en la mayoría de los exchanges principales. MEXC, reconocida por enfocarse en descubrir activos de alta calidad, ofrece acceso anticipado a tokens en tendencia y con gran potencial. Con una amplia variedad de listados, tarifas ultra bajas y un entorno de trading seguro y confiable, MEXC es una plataforma en la que confían usuarios de todo el mundo.

Los tokens OBOL ya están listados en MEXC. Visita la plataforma ahora para aprovechar la oportunidad y exponerte a este prometedor sector. Para comprar OBOL en MEXC:

1) Abre e inicia sesión en la app de MEXC o en el sitio web oficial.
2) Busca "OBOL" en la barra de búsqueda y selecciona el tradingSpoto de Futuros de OBOL.
3) Elige tu tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y completa la transacción


También puedes visitar la página MEXC Airdrop+ para unirte a eventos de depósito o trading. Solo necesitas completar tareas simples para tener la oportunidad de ganar tokens OBOL o bonos en USDT.

Obol Collective está liderando el camino hacia una infraestructura blockchain más descentralizada, segura y escalable. Ya seas desarrollador, operador de nodo o staker, el ecosistema de Obol ofrece un rol y valor para todos. A medida que la tecnología DV se adopte y el token OBOL expanda su utilidad, Obol está preparado para ser una fuerza clave en la próxima ola de transformación Web3.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

