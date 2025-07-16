Newton es un proyecto dedicado a construir una capa de infraestructura descentralizada enfocada en habilitar automatización verificable en cadena y autorización delegada segura. Al integrar entornos dNewton es un proyecto dedicado a construir una capa de infraestructura descentralizada enfocada en habilitar automatización verificable en cadena y autorización delegada segura. Al integrar entornos d
Academia/Zona de Tokens Populares/Introducción al proyecto/¿Qué es New...tomatizadas

¿Qué es Newton? Infraestructura de IA verificable para finanzas descentralizadas automatizadas

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Básico
Eclipse
ES$0.0995+16.10%
ArchLoot
AL$0.0446+1.59%
ELYSIA
EL$0.003386--%
Lagrange
LA$0.30222+3.06%
DeFi
DEFI$0.001302-6.39%

Newton es un proyecto dedicado a construir una capa de infraestructura descentralizada enfocada en habilitar automatización verificable en cadena y autorización delegada segura. Al integrar entornos de ejecución confiables (TEEs), pruebas de conocimiento cero (ZKPs) y una arquitectura modular basada en agentes, el Protocolo Newton lleva todo el proceso de automatización a la cadena, mejorando significativamente la transparencia, la componibilidad y la confianza.

1. Antecedentes del proyecto Newton


A medida que la tecnología blockchain continúa evolucionando, las finanzas descentralizadas (DeFi) han surgido como una fuerza clave en el panorama fintech. Sin embargo, muchas soluciones DeFi actuales aún dependen de bots centralizados o coordinación fuera de la cadena, lo que limita la transparencia, debilita la seguridad y aumenta las suposiciones de confianza. El proyecto Newton fue lanzado para abordar estos desafíos introduciendo automatización descentralizada, ofreciendo un enfoque completamente nuevo a la infraestructura financiera en cadena.

Lanzado por la Magic Newton Foundation, Newton cuenta con el respaldo de una organización comprometida con el avance de la innovación y adopción blockchain. La fundación busca construir un sistema financiero más abierto, transparente y eficiente mediante infraestructura descentralizada de vanguardia.

2. Características clave del proyecto Newton


2.1 Automatización descentralizada


El Protocolo Newton introduce un mecanismo de automatización descentralizado que permite ejecutar operaciones complejas en cadena automáticamente, sin intervención centralizada. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce significativamente la dependencia de la confianza, mejorando la transparencia y seguridad en todo el ecosistema DeFi.

2.2 Autorización delegada segura


Con el Protocolo Newton, los usuarios pueden autorizar de forma segura a agentes para actuar en su nombre sin exponer claves privadas ni información sensible a terceros. Esta funcionalidad se habilita mediante permisos programables, asegurando que todas las acciones se ejecuten solo bajo condiciones aprobadas por el usuario, lo que mejora notablemente la seguridad de los activos.

2.3 Integración de TEEs y ZKPs


El Protocolo Newton combina TEEs con ZKPs para establecer una base de confianza sólida para la automatización en cadena. Los TEEs garantizan confidencialidad e integridad durante el cómputo, mientras que las ZKPs permiten validar operaciones sin revelar detalles sensibles, fortaleciendo así la seguridad y privacidad del sistema.

2.4 Arquitectura modular de agentes


Newton adopta una arquitectura modular basada en agentes que permite a los desarrolladores crear y desplegar fácilmente una amplia gama de servicios automatizados. Este diseño mejora la eficiencia del desarrollo, fomenta la innovación y competencia, y desbloquea un mayor abanico de casos de uso dentro del ecosistema DeFi.

3. ¿Qué es NEWT?


NEWT es el token nativo ERC-20 del Protocolo Newton.

3.1 Información del token


  • Token: NEWT
  • Suministro total: 1,000,000,000 NEWT

3.2 Asignación del token


La asignación inicial de NEWT está diseñada para alinear incentivos entre los colaboradores principales, los primeros patrocinadores y la comunidad más amplia, al mismo tiempo que garantiza la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema. En concreto, el 60% se asigna a la comunidad, el 18.5% a colaboradores principales, el 16.5% a inversores iniciales y el 5% a Magic Labs.


3.3 Utilidad del token NEWT


Participación en consenso seguro (dPoS): Validadores y operadores de agentes pueden hacer staking con NEWT para ayudar a asegurar la red y ganar recompensas.

Comisiones de transacción y permisos: NEWT se utiliza para pagar todas las acciones relacionadas con agentes, como otorgar, actualizar o revocar permisos, así como el gas para ejecuciones automatizadas.

Colateral de registro de modelos: Los desarrolladores deben bloquear NEWT para registrar modelos de agentes. Los operadores también proveen NEWT como garantía para ofrecer servicios y recibir pagos de usuarios.

Gobernanza: A medida que el protocolo madure, quienes hagan staking podrán participar en la gobernanza DAO, incluyendo ajustes de parámetros, distribución de fondos y propuestas comunitarias.

4. ¿Cómo Comprar NEWT en MEXC?


Newton destaca por su arquitectura técnica innovadora y con visión de futuro. Al integrar TEEs, ZKPs y un marco modular basado en agentes, Newton no solo aborda muchas limitaciones actuales de las soluciones DeFi, como la confianza, la seguridad y la componibilidad, sino que también abre nuevas posibilidades para la innovación financiera.

Por ejemplo, al combinar contratos inteligentes con automatización en cadena, Newton habilita operaciones más avanzadas de derivados financieros y estrategias de gestión de riesgo. Integrado con tecnologías de IA, también puede admitir gestión de activos inteligente y decisiones de inversión más basadas en datos.

Como pionero en finanzas descentralizadas automatizadas, Newton busca definir el futuro de DeFi con sus ventajas técnicas y enfoque estratégico. A futuro, Newton se perfila como infraestructura esencial dentro del ecosistema DeFi, ofreciendo servicios financieros más seguros, eficientes e inteligentes a nivel global.

Actualmente, NEWT está listado en MEXC y disponible para trading Spot y Futuros, con tarifas de trading ultrabajas. Para comprar NEWT en MEXC:

1) Inicia sesión en la app de MEXC o en el sitio web oficial.
2) Busca “NEWT” en la barra de búsqueda y selecciona Spot o Futuros.
3) Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y completa la transacción.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes

Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes

En los mercados de criptomonedas, los movimientos de precios pueden ser extremadamente volátiles, y las ganancias o pérdidas pueden ocurrir en un instante. Para los traders de Futuros, las órdenes de

¿Maximizar ganancias o enfrentar la liquidación? Domina la mecánica central del apalancamiento en futuros para lograr una eficiencia óptima del capital

¿Maximizar ganancias o enfrentar la liquidación? Domina la mecánica central del apalancamiento en futuros para lograr una eficiencia óptima del capital

En los mercados de criptomonedas y derivados, el trading de futuros apalancados es una herramienta potente pero de alto riesgo. Al permitir a los traders controlar posiciones sustanciales con cantidad

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos