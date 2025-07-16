¿Qué es Newton? Infraestructura de IA verificable para finanzas descentralizadas automatizadas

Newton es un proyecto dedicado a construir una capa de infraestructura descentralizada enfocada en habilitar automatización verificable en cadena y autorización delegada segura. Al integrar entornos de ejecución confiables (TEEs), pruebas de conocimiento cero (ZKPs) y una arquitectura modular basada en agentes, el Protocolo Newton lleva todo el proceso de automatización a la cadena, mejorando significativamente la transparencia, la componibilidad y la confianza.









A medida que la tecnología blockchain continúa evolucionando, las finanzas descentralizadas (DeFi) han surgido como una fuerza clave en el panorama fintech. Sin embargo, muchas soluciones DeFi actuales aún dependen de bots centralizados o coordinación fuera de la cadena, lo que limita la transparencia, debilita la seguridad y aumenta las suposiciones de confianza. El proyecto Newton fue lanzado para abordar estos desafíos introduciendo automatización descentralizada, ofreciendo un enfoque completamente nuevo a la infraestructura financiera en cadena.





Lanzado por la Magic Newton Foundation, Newton cuenta con el respaldo de una organización comprometida con el avance de la innovación y adopción blockchain. La fundación busca construir un sistema financiero más abierto, transparente y eficiente mediante infraestructura descentralizada de vanguardia.













El Protocolo Newton introduce un mecanismo de automatización descentralizado que permite ejecutar operaciones complejas en cadena automáticamente, sin intervención centralizada. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce significativamente la dependencia de la confianza, mejorando la transparencia y seguridad en todo el ecosistema DeFi.









Con el Protocolo Newton, los usuarios pueden autorizar de forma segura a agentes para actuar en su nombre sin exponer claves privadas ni información sensible a terceros. Esta funcionalidad se habilita mediante permisos programables, asegurando que todas las acciones se ejecuten solo bajo condiciones aprobadas por el usuario, lo que mejora notablemente la seguridad de los activos.









El Protocolo Newton combina TEEs con ZKPs para establecer una base de confianza sólida para la automatización en cadena. Los TEEs garantizan confidencialidad e integridad durante el cómputo, mientras que las ZKPs permiten validar operaciones sin revelar detalles sensibles, fortaleciendo así la seguridad y privacidad del sistema.









Newton adopta una arquitectura modular basada en agentes que permite a los desarrolladores crear y desplegar fácilmente una amplia gama de servicios automatizados. Este diseño mejora la eficiencia del desarrollo, fomenta la innovación y competencia, y desbloquea un mayor abanico de casos de uso dentro del ecosistema DeFi.









NEWT es el token nativo ERC-20 del Protocolo Newton.









Token: NEWT

Suministro total: 1,000,000,000 NEWT









La asignación inicial de NEWT está diseñada para alinear incentivos entre los colaboradores principales, los primeros patrocinadores y la comunidad más amplia, al mismo tiempo que garantiza la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema. En concreto, el 60% se asigna a la comunidad, el 18.5% a colaboradores principales, el 16.5% a inversores iniciales y el 5% a Magic Labs.













Participación en consenso seguro (dPoS): Validadores y operadores de agentes pueden hacer staking con NEWT para ayudar a asegurar la red y ganar recompensas.





Comisiones de transacción y permisos: NEWT se utiliza para pagar todas las acciones relacionadas con agentes, como otorgar, actualizar o revocar permisos, así como el gas para ejecuciones automatizadas.





Colateral de registro de modelos: Los desarrolladores deben bloquear NEWT para registrar modelos de agentes. Los operadores también proveen NEWT como garantía para ofrecer servicios y recibir pagos de usuarios.





Gobernanza: A medida que el protocolo madure, quienes hagan staking podrán participar en la gobernanza DAO, incluyendo ajustes de parámetros, distribución de fondos y propuestas comunitarias.









Newton destaca por su arquitectura técnica innovadora y con visión de futuro. Al integrar TEEs, ZKPs y un marco modular basado en agentes, Newton no solo aborda muchas limitaciones actuales de las soluciones DeFi, como la confianza, la seguridad y la componibilidad, sino que también abre nuevas posibilidades para la innovación financiera.





Por ejemplo, al combinar contratos inteligentes con automatización en cadena, Newton habilita operaciones más avanzadas de derivados financieros y estrategias de gestión de riesgo. Integrado con tecnologías de IA, también puede admitir gestión de activos inteligente y decisiones de inversión más basadas en datos.





Como pionero en finanzas descentralizadas automatizadas, Newton busca definir el futuro de DeFi con sus ventajas técnicas y enfoque estratégico. A futuro, Newton se perfila como infraestructura esencial dentro del ecosistema DeFi, ofreciendo servicios financieros más seguros, eficientes e inteligentes a nivel global.





Actualmente, NEWT está listado en MEXC y disponible para trading Spot y Futuros, con tarifas de trading ultrabajas . Para comprar NEWT en MEXC:





1) Inicia sesión en la app de MEXC o en el sitio web oficial

Futuros. 2) Busca “NEWT” en la barra de búsqueda y selecciona Spot

3) Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y completa la transacción.



