¿Qué es MYX Finance? Un nuevo paradigma para el trading de derivados en cadena

A medida que la tecnología blockchain avanza rápidamente, las finanzas descentralizadas (DeFi) continúan evolucionando a través de la innovación constante. El trading de derivados, un segmento clave dentro de DeFi, está experimentando una transformación significativa. Sin embargo, las altas barreras de entrada, las operaciones complejas y el deslizamiento significativo en intercambios centralizados y descentralizados (DEX) dificultan la participación de muchos inversionistas. En este contexto, MYX Finance fue creado para abordar estos desafíos mediante la innovación tecnológica, permitiendo un acceso igualitario al trading Alpha para todos.









BTC, BNB y MYX Finance es un protocolo de derivados cripto incubado por D11 Labs y el primer DEX perpetuo en implementar abstracción de cadenas. Con una sola cuenta unificada, los usuarios pueden operar a través de múltiples cadenas sin cambiar de billetera ni pagar tarifas de puente entre cadenas. La plataforma admite una variedad de activos, incluidos USDC , USDT, ETH SOL , y ofrece contratos perpetuos con un apalancamiento de hasta 50x. Su objetivo es combinar la experiencia de trading fluida de los intercambios centralizados con la seguridad de la descentralización.





Respaldado por importantes inversionistas de la industria como Sequoia China, HashKey Capital Consensys , MYX ha experimentado un crecimiento explosivo tanto en Linea como en BNB Chain, convirtiéndose rápidamente en el protocolo de derivados de más rápido crecimiento en 2024, y es considerado el principal competidor de Hyperliquid.









Mecanismo MPM: En el núcleo de MYX se encuentra su mecanismo propietario MPM (Matching Pool Mechanism), que empareja inteligentemente posiciones long y short para habilitar operaciones sin deslizamiento, bajas tarifas y alta eficiencia de capital. A diferencia de los modelos tradicionales de libro de órdenes, MPM no depende de un alto TVL (Total Value Locked) para mantener una liquidez estable, lo que reduce significativamente los costos de trading para los usuarios.





Cuenta unificada: Los usuarios pueden operar derivados a través de múltiples cadenas y activos utilizando una sola cuenta, sin necesidad de cambiar de billetera, usar puentes entre cadenas o pagar tarifas de gas. Este diseño ofrece una experiencia de trading fluida similar a un CEX, pero con infraestructura descentralizada.





Trading sin interrupciones: La característica de trading sin interrupciones de MYX Finance aprovecha la tecnología de abstracción de cifrado para combinar la seguridad de los DEX con la usabilidad de los CEX. Con una autorización única, los usuarios pueden operar en cualquier momento sin confirmaciones repetidas de firma ni pagos anticipados de gas, mejorando considerablemente la eficiencia en la ejecución.





Listados sin permisos: MYX admite el listado sin permisos de cualquier nuevo activo, incluidas memecoins en etapa temprana y activos de baja capitalización. Siempre que la comunidad lo apruebe, estos tokens pueden acceder a mercados de alta liquidez en la plataforma.





Alto apalancamiento y bajas tarifas: MYX ofrece un apalancamiento de hasta 50x con tarifas de trading extremadamente bajas, comparables a las de los exchanges centralizados, y proporciona tasas de financiamiento altamente competitivas.













La asignación de MYX está cuidadosamente estructurada para recompensar a los primeros partidarios, promover la participación comunitaria y empoderar a los inversionistas, apoyando el crecimiento a largo plazo del ecosistema. La oferta total es de 1,000,000,000 de tokens MYX, distribuidos de la siguiente manera:





Recompensas para la comunidad: 450 millones de MYX (45%)

Equipo y asesores: 200 millones de MYX (20%)

Inversionistas institucionales: 200 millones de MYX (20%)

Liquidez comunitaria inicial: 100 millones de MYX (10%)

Reservas futuras: 50 millones de MYX (5%)













MYX es el token central que sustenta la capa de liquidez de abstracción de cadenas de MYX Finance y está diseñado para capturar valor en toda la plataforma. Sus funciones principales incluyen:





Gobernanza: Los holders de MYX pueden participar en decisiones de gobernanza, incluyendo votaciones sobre el desarrollo de la plataforma y reglas clave del protocolo.

Recompensas por staking: Los usuarios pueden hacer staking de MYX en la plataforma para obtener retornos adicionales. Los stakers reciben una parte de las tarifas de trading como recompensas y también obtienen derechos de participación en la gobernanza.

Mecanismo de incentivos: MYX actúa como un token de incentivo, recompensando a los usuarios que contribuyen al ecosistema de la plataforma, como proveedores de liquidez, traders y desarrolladores.

Expansión entre cadenas: MYX jugará un papel en impulsar la expansión del protocolo a múltiples ecosistemas blockchain, apoyando el trading entre cadenas y la interoperabilidad de activos.









MYX Finance aborda los desafíos clave en el trading tradicional de derivados DeFi a través de su mecanismo MPM innovador y su sistema de cuentas de abstracción de cadenas. Al ofrecer una experiencia cercana a la de los exchanges centralizados, pero manteniendo la transparencia y la seguridad de la descentralización, MYX proporciona una solución convincente para la próxima generación de trading en cadena. A medida que su ecosistema crece y sus características evolucionan, MYX está bien posicionado para convertirse en un jugador significativo en el futuro de DeFi.





En su rápido desarrollo, MYX Finance se ha asociado con MEXC, un importante exchange global que proporciona un fuerte impulso para el crecimiento del proyecto.





Conocido por sus bajas tarifas, ejecución ultrarrápida, amplia cobertura de activos y profunda liquidez, MEXC se ha ganado la confianza de inversionistas en todo el mundo. Su enfoque en proyectos emergentes y sólidos mecanismos de soporte también lo convierten en un terreno fértil para nutrir proyectos Web3 de alto potencial.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.







