¿Qué es el trading premercado de futuros perpetuos en MEXC?





Los futuros perpetuos premercado son un tipo de derivado que permite a los usuarios operar con tokens antes de que se listen oficialmente, con precios denominados en USDT. Al operar con futuros perpetuos premercado, los usuarios pueden adelantarse al mercado posicionándose temprano en nuevos tokens y tomar decisiones informadas sobre su tendencia de precio y liquidez futura.





En esencia, los futuros perpetuos premercado forman parte de los futuros perpetuos USDT-M y se irán convirtiendo gradualmente en futuros estándar una vez que los tokens se listen oficialmente.









Posicionamiento anticipado: participa en el trading antes de que se activen los futuros oficiales. Mantente un paso adelante del mercado y aprovecha las ventajas de ser el primero.

Beneficio por volatilidad: aprovecha la alta volatilidad de los tokens populares antes de su listado para capturar ganancias potenciales.

Transición fluida a futuros estándar: una vez que el token se liste oficialmente, los futuros perpetuos premercado se convertirán automáticamente en futuros perpetuos estándar. No es necesario transferir posiciones: el trading continúa sin interrupciones.













Futuros en la barra de navegación superior para acceder a la página de trading de futuros. 1) Entra al sitio web oficial de MEXC e inicia sesión. Haz clic enen la barra de navegación superior para acceder a la página de trading de futuros.





2) En la página de trading, haz clic en el selector de pares de futuros (▼) para ver las categorías como tarifas 0, MEME, ecosistema Solana, entre otras.





3) Selecciona la categoría Premercado para ver todos los pares activos de futuros perpetuos premercado. Haz clic en el par que desees y comienza tu experiencia de trading premercado.













1) Abre la app de MEXC e inicia sesión. Pulsa Futuros en la parte inferior de la pantalla principal para acceder a la página de trading de futuros.





2) En la parte superior de la página de trading de futuros, pulsa el selector de pares de contrato (▼) para cambiar de par.





3) Dentro de la sección USDT-M, busca y selecciona Premercado. Verás todos los pares activos de futuros perpetuos premercado. Pulsa el par que quieras operar y comienza tu experiencia de trading premercado.

















En comparación con los futuros perpetuos estándar, los futuros perpetuos premercado suelen tener menos participantes y libros de órdenes más reducidos.

La baja liquidez puede provocar spreads más amplios y deslizamientos más notorios.

La falta de contrapartes suficientes puede afectar tu capacidad para abrir o cerrar posiciones rápidamente.









Debido a la menor participación y al desequilibrio en las órdenes, el mercado es más sensible a oscilaciones de precio.

Volatilidad en la tasa de financiación: con menos fuentes para el precio índice, la tasa de financiación puede fluctuar drásticamente, lo que podría contrarrestar las ganancias o incluso generar pérdidas si no se gestiona adecuadamente.





Recordatorio importante: los futuros perpetuos premercado implican mayor volatilidad, menor liquidez y un mayor riesgo de liquidación forzada. Los precios son muy sensibles al sentimiento del mercado y a la información disponible, por lo que se trata de un producto especulativo. Evalúa cuidadosamente tu tolerancia al riesgo antes de participar, incluso mientras trabajamos en mejorar la experiencia de trading.













4.1.1 Antes del listado en Spot: el contrato se mantiene en modo premercado y el trading continúa normalmente.





4.1.2 Después del listado en Spot: si no se presenta ninguna anomalía, el contrato de futuros se convertirá gradualmente en un contrato de futuros perpetuos estándar. El momento exacto de la transición se anunciará por separado.





Durante la transición:

1) No necesitas hacer nada: la conversión es automática.

2) Los datos del gráfico de velas y los puntos de entrada al trading no cambian.

3) Las órdenes abiertas y las posiciones existentes se mantienen.

4) Es posible que se ajusten los parámetros de riesgo y las fuentes del precio índice.

5) Tras el listado en Spot, debido a la formación de precios basada en el mercado, los precios de los futuros pueden fluctuar bruscamente. Administra tus posiciones y riesgo en consecuencia.





4.1.3 Si el listado en Spot se cancela o surge algún problema de riesgo, el contrato de futuros perpetuos premercado puede ser deslistado. Los detalles sobre el deslistado y la liquidación se anunciarán por separado.





Pautas de liquidación:

Las liquidaciones se realizarán al precio justo.

El cronograma de liquidación se anunciará con antelación y se mostrará en la página de trading.

Después del anuncio, no se permitirán nuevas posiciones, solo se podrá cerrar las existentes.









Modos: se admiten tanto margen aislado como margen cruzado, disponibles tanto en la web como en la app. Los usuarios pueden abrir posiciones long o short.

Mecanismo de liquidación: igual que en los futuros perpetuos estándar, lo que garantiza estabilidad en el mercado.

Tarifas: la estructura de tarifas es idéntica a la de los futuros perpetuos estándar.

Precios: determinados por las fuerzas del mercado y pueden desviarse del precio real de listado en Spot.

Ajustes dinámicos de parámetros: MEXC puede ajustar parámetros como los límites e intervalos de la tasa de financiación, tamaño del tick, apalancamiento máximo, margen inicial y margen de mantenimiento, según los riesgos del mercado. Consulta siempre la página de trading para obtener la información más actualizada.









El trading Spot premercado implica operar con los tokens reales, mientras que los futuros perpetuos premercado son derivados con margen en USDT y no implican la propiedad del token subyacente.









Aunque los futuros perpetuos premercado pueden reflejar las expectativas del mercado, el precio real de listado en Spot está influenciado por múltiples factores y puede no coincidir directamente con el precio de los futuros. Al final, ambos precios están impulsados por la oferta y la demanda.









El proceso de transición no genera ningún costo ni pérdida adicional. Todas las ganancias o pérdidas dependen únicamente de los movimientos normales del mercado, no del mecanismo de conversión.





