¿Qué es Mango Network? Una mirada completa a la blockchain modular de próxima generación





Desde su creación, la tecnología blockchain ha enfrentado el "trilema" de rendimiento, seguridad y descentralización. Las arquitecturas tradicionales de máquina virtual única a menudo enfrentan limitaciones en escalabilidad e interoperabilidad, mientras que la coexistencia de múltiples blockchains conduce a la fragmentación de activos y liquidez. Mango Network aborda este problema desde múltiples ángulos, incluyendo el diseño del protocolo subyacente, la comunicación entre cadenas y las herramientas para desarrolladores. A través de la modularidad y el soporte para múltiples máquinas virtuales, logra un alto rendimiento, bajo costo y una experiencia de usuario integrada, proporcionando un nuevo paradigma para la próxima generación de infraestructura Web3.









Mango Network es una blockchain pública de Capa 1 que admite tanto las máquinas virtuales EVM como MoveVM. A través de su OPStack de desarrollo propio y el protocolo de comunicación entre máquinas virtuales OP-Mango, Mango permite la interoperabilidad de datos y contratos entre diferentes máquinas virtuales. El objetivo principal es construir una red de infraestructura transaccional de cadena completa para ofrecer a desarrolladores y usuarios una experiencia Web3 de alto rendimiento, interoperabilidad entre cadenas y de un solo paso.

Mango Network está escrita en Rust y Move, destacando por su programación orientada a recursos y verificación formal. Es capaz de soportar más de 45,000 TPS en escenarios de alta concurrencia (con algunas afirmaciones oficiales que alcanzan hasta 297,450 TPS). La red está construida con una arquitectura modular que separa funciones clave como ejecución, consenso, disponibilidad de datos y resolución de disputas en módulos independientes, permitiendo a los desarrolladores optimizar el rendimiento y la seguridad en cada etapa.









Soporte Multi-VM: Compatible tanto con EVM como con MoveVM, permitiendo a usuarios y desarrolladores desplegar e invocar contratos en cualquier máquina virtual sin preocuparse por diferencias subyacentes.





Tecnología OPStack: Siguiendo la visión modular del Optimism Stack, Mango divide componentes clave como ejecución, consenso y disponibilidad de datos, mejorando la personalización y flexibilidad. Además, permite una comunicación fluida entre diferentes VMs a través del protocolo OP-Mango.









Rendimiento extremo: Con afirmaciones oficiales de alcanzar hasta 297,450 TPS, Mango Network proporciona consistentemente más de 45,000 TPS en escenarios reales, con confirmación de transacciones en menos de un segundo, cumpliendo con los requisitos de aplicaciones DeFi de alta frecuencia y juegos.





Programación orientada a recursos: Desarrollada con el lenguaje Move, soporta nativamente tipos de recursos y verificación formal, evitando efectivamente ataques de reentrada y doble gasto en contratos inteligentes.





Seguridad modular: Las funciones clave están divididas en módulos independientes para reducir la superficie de ataque. Además, admite funcionalidades avanzadas como pruebas de conocimiento cero (ZK) y almacenamiento distribuido, mejorando la privacidad y la resistencia a la censura.









El 31 de diciembre de 2024, se lanzó oficialmente la testnet (Devnet) de Mango Network, marcando la transición del proyecto hacia la validación pública y la construcción del ecosistema para desarrolladores.





Los usuarios pueden participar en tareas interactivas de la testnet, incluyendo la interacción con plataformas oficiales, la experiencia de aplicaciones del ecosistema como Mango Swap, Mango Bridge y Plugin Wallet, así como la interacción con el cliente de la App BeingDex para conocer más sobre las características y el rendimiento de Mango Network.









Mango Swap: Un intercambio descentralizado de tokens que admite swaps de activos populares como MGO, USDT y MAI.

Mango Bridge: Un puente de activos entre cadenas que cubre redes como BTC, ETH y BNB, permitiendo a los usuarios reclamar tokens de prueba para validación entre cadenas.

Being DEX: Una plataforma de trading de libro de órdenes de cadena completa que admite órdenes en cadena, gráficos K-line y otras funciones avanzadas, complementando el modelo Uniswap V3.









La testnet oficial proporciona faucets, SDKs, contratos de ejemplo y documentación completa, permitiendo a los desarrolladores configurar un entorno Devnet completo de manera local para depurar contratos inteligentes y desarrollar dApps.





Tras el lanzamiento de la testnet, Mango Network ha mostrado un fuerte desempeño, con más de 500,000 descargas de billeteras y más de 120 millones de interacciones en la red.













Después del lanzamiento de la testnet de Mango Network, se inició un evento de airdrop de incentivos en la testnet (Odyssey) por 45 días. Los usuarios pueden acumular puntos de airdrop completando tareas como registrar una billetera, vincular cuentas de redes sociales, realizar intercambios de tokens, puentes entre cadenas, trading en DEX e interacciones móviles. Cuantos más puntos se acumulen, más tokens MGO se distribuirán en el futuro.





Según información oficial, el 10% del suministro total de tokens MGO se destinará a airdrops tanto para testnet como para mainnet.









A partir del 14 de febrero de 2025, Mango Network completó una ronda de financiamiento Serie B de $13.5 millones, liderada por KuCoin Ventures. Entre los co-inversores se incluyen CatcherVC, Tido Capital, Connectico Capital, Becker Ventures, Ainfra Ventures, T Fund y Mobile Capital, entre otros.

Los fondos recaudados en esta ronda se utilizarán principalmente para auditorías de seguridad del mainnet, el despliegue, la preparación para el Evento de Generación de Tokens (TGE), incentivos para el ecosistema y la construcción de la comunidad. Esto ayudará al proyecto a lanzar su mainnet según lo planeado e iniciar colaboraciones a gran escala dentro del ecosistema.









Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.



