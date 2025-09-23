¿Qué es Lombard? La revolución DeFi de Bitcoin que alcanzó los 1,000 millones de dólares en TVL en 92 días





1) LBTC establece un récord: El token alcanzó los 1,000 millones de TVL en solo 92 días, convirtiéndose en el token con rendimiento de más rápido crecimiento en la historia de las criptomonedas, aportando además más de 2,000 millones en liquidez a 12 blockchains.

2) Alianza de seguridad robusta: Respaldado por una coalición de 14 instituciones líderes en activos digitales, incluidas OKX, Galaxy y DCG, para proteger los fondos de los usuarios.

3) Ecosistema de productos integral: Construcción de una suite completa que incluye Vaults DeFi, un Marketplace DeFi y herramientas SDK para cubrir diversas necesidades de los usuarios.

4) Amplia integración DeFi: Ya integrado en 80+ protocolos DeFi importantes, incluidos proyectos de primer nivel como Aave, Morpho y Curve.

5) Respaldo de inversión de alto nivel: 16 millones de dólares recaudados en una ronda de financiación liderada por Polychain Capital, con participación de BabylonChain, Franklin Templeton y OKX Ventures.









Lombard es una plataforma enfocada en construir un mercado de capital en cadena para BTC, con el objetivo de desbloquear todo el potencial de Bitcoin como un activo digital central. Fundada en 2024, Lombard introdujo LBTC, un token de staking líquido para Bitcoin, pionero en un nuevo modelo que integra profundamente a Bitcoin con las finanzas descentralizadas (DeFi). Esto permite que BTC participe en una amplia gama de actividades financieras en la cadena, generando rendimiento mientras mantiene la liquidez.





El equipo fundador de Lombard está compuesto por expertos en DeFi provenientes de Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase y Maple, todos con amplia experiencia en fundar, escalar y operar empresas en el espacio DeFi.





En julio de 2024, Lombard completó una ronda semilla de 16 millones de dólares liderada por Polychain Capital. La lista de otros inversores incluye a BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures y Robot Ventures.









BTC, el pionero de las criptomonedas, existe desde hace 16 años. Impulsó el desarrollo de toda la industria blockchain, dando lugar a innovaciones como las DeFi, las stablecoins y la tokenización. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de los 2 billones de dólares en BTC del mundo permanece almacenada en billeteras frías, prácticamente ausente de la revolución on-chain que ayudó a crear.

El objetivo de Lombard con BTC es cambiar esto, permitiendo que Bitcoin participe activamente en actividades económicas en la cadena y desbloquee un mayor valor.













LBTC es el producto central lanzado por Lombard, un token de BTC de staking líquido. Los usuarios pueden depositar su BTC en la plataforma de Lombard y recibir a cambio una cantidad equivalente de LBTC. El proceso es similar a depositar oro en un banco y recibir un certificado de depósito que puede circular libremente.





Lo que hace único a LBTC:

Preservación de valor: 1 LBTC siempre corresponde al valor de 1 BTC.

Generación de rendimiento: Tener LBTC permite a los usuarios ganar recompensas nativas de staking.

Liquidez: LBTC puede ser utilizado libremente en una amplia gama de protocolos DeFi.

Seguridad: Respaldado por una alianza de seguridad formada por 14 instituciones líderes en activos digitales.









LBTC ha establecido múltiples récords en la historia de las criptomonedas:

Alcanzó 1,000 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en solo 92 días, convirtiéndose en el token con rendimiento de más rápido crecimiento hasta la fecha.

Generó más de 2,000 millones de dólares en nueva liquidez distribuidos en 12 blockchains.

Más del 80% de LBTC se encuentra activo en diversos protocolos DeFi.

Atrajo la participación de más de 260,000 usuarios en todo el mundo.

Estos hitos destacan la fuerte demanda del mercado por BTC on-chain.









BARD es el token nativo del protocolo Lombard, diseñado para funcionar como el mecanismo de coordinación económica del mercado de capital en cadena de BTC. Impulsa el crecimiento, respalda la gobernanza del protocolo y proporciona acceso a productos.





Oferta total: 1,000 millones

Oferta inicial en circulación en el evento de generación de tokens (TGE): 225 millones

Calendario completo de desbloqueo: 4 años









Categoría Porcentaje Tokens Calendario de vesting Ecosistema (35%) Airdrop de BARD Temporada 1 4% 40 millones Distribuidos en dos fases, en el TGE y seis meses después Airdrop de BARD Temporada 2 1.5% 15 millones Totalmente desbloqueados al final de la temporada 2 Venta para la comunidad 1.5% 15 millones Totalmente desbloqueado en el TGE Kaito Yappers 0.16% 1.6 millones Distribuidos en dos temporadas Activación del ecosistema 9.34% 93.4 millones Totalmente desbloqueados en el TGE Desarrollo del ecosistema 18.5% 185 millones Vesting lineal durante 24 meses Fundación LBF (20%) Desbloqueo Inicial 4.25% 42.5 millones Totalmente desbloqueados en el TGE Desbloqueos subsiguientes 15.75% 157.5 millones Vesting lineal durante 3 años Inversores tempranos (20%) —— 20% 200 millones Bloqueo de 12 meses después del TGE; luego, vesting lineal durante 36 meses Colaboradores clave (25%) —— 25% 250 millones Bloqueo de 12 meses después del TGE; luego, vesting lineal durante 36 meses













Función Rol principal Detalles Gobernanza Toma de decisiones del protocolo Sirve como la base de la gobernanza de Lombard, otorgando poder de decisión a la comunidad. Los holders pueden participar en votaciones clave sobre conjuntos de validadores, estructuras de tarifas y hojas de ruta de productos. Las subvenciones para el desarrollo del ecosistema se distribuyen a través de la Fundación LBF. Seguridad Proteger transferencias entre cadenas Los holders pueden hacer staking de BARD para asegurar las transferencias de LBTC entre distintas blockchains. Construido sobre la infraestructura Chainlink CCIP y Symbiotic. Crea una capa de seguridad descentralizada que crece con la adopción del protocolo. Crecimiento del ecosistema Impulsar efectos de red Financiamiento para subvenciones del ecosistema, asociaciones e I+D proporcionado a través de la LBF Foundation. Acelera la adopción del protocolo y amplía su alcance. Refuerza el rol de BTC como núcleo de las finanzas en la cadena. Utilidad del protocolo Acceso a productos y privilegios Proporciona acceso prioritario, condiciones preferenciales y funciones mejoradas. Expande su utilidad con el tiempo mediante innovación guiada por gobernanza. Garantiza que BARD permanezca central en todas las capas de la infraestructura de Lombard.









Actualmente, los usuarios minoristas pueden adquirir tokens BARD a través de varios canales, los cuales incluiyen a MEXC, donde están disponibles tanto en la plataforma de trading de spot como en la de trading de futuros.





















Lombard no se limita únicamente a LBTC. Ha construido una suite completa de productos diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios:









Las DeFi Vaults son soluciones automatizadas de gestión de rendimiento que asignan estratégicamente LBTC a través de diferentes protocolos DeFi para generar mayores retornos. Conectan Bitcoin con DeFi ofreciendo una experiencia de usuario fluida, lo cual permite optimizar el rendimiento sin necesidad de gestionar posiciones manualmente.





Las DeFi Vaults admiten LBTC, wBTC y cbBTC, lo que da acceso a una amplia gama de estrategias DeFi en protocolos como Aave, Pendle y Uniswap. El valor total bloqueado (TVL) en DeFi Vaults ya ha superado los 600 millones de dólares.









Lombard ha construido un marketplace DeFi integral, donde los usuarios pueden explorar una amplia gama de oportunidades de préstamos y trading de BTC. La plataforma actualmente es compatible con 12 blockchains principales, incluidas Ethereum, Arbitrum, Base y BNB Chain. Dentro del marketplace DeFi, los usuarios pueden:

Descubrir vaults y estrategias on-chain de alta calidad.

Filtrar oportunidades por blockchain, activo, protocolo o nivel de riesgo.

Implementar estrategias al instante, sin necesidad de salir de la plataforma.









Lombard SDK V3 es un kit de herramientas oficial para desarrolladores, diseñado para reducir significativamente las barreras técnicas a la integración de Bitcoin y acelerar el crecimiento del ecosistema.

Las características clave del Lombard SDK incluyen:

Depositar BTC y emitir LBTC.

Depositar en DeFi: desplegar automáticamente los activos en vaults o protocolos integrados.

Rastrear saldos de LBTC, posiciones en vaults y recompensas.

Reclamar recompensas basadas en BTC e incentivos del ecosistema.

Retirar BTC en cualquier momento.









A través del protocolo de staking de Bitcoin de Babylon , los holders de BTC pueden delegar sus activos para ayudar a asegurar redes y obtener recompensas de staking. Esto se puede hacer de dos maneras: haciendo staking directamente con los proveedores de finalidad (FP) mediante Babylon; o haciendo staking a través de Lombard.













Una de las innovaciones más distintivas de Lombard es su modelo de alianza de seguridad. Esta alianza está compuesta por 14 instituciones líderes en activos digitales, incluidos gigantes de la industria como OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment y P2P.

La Lombard Security Alliance ofrece varias ventajas clave:

Descentralización del riesgo: Se eliminan puntos únicos de fallo.

Operación profesional: Cada miembro es un experto en su área.

Incentivos alineados: Todos los miembros comparten la responsabilidad de mantener la seguridad del sistema.

Transparencia on-chain: Todas las operaciones son verificables en la blockchain.









Además de la Lombard Security Alliance, Lombard implementa un marco de seguridad completo y multicapa:

Los contratos inteligentes son auditados por múltiples firmas de auditoría de primer nivel.

Protocolos estrictos de AML (anti lavado de dinero) y monitoreo de riesgos están en vigor.

Se proporciona trazabilidad completa de las transacciones para la transparencia del usuario.

Se emplea tecnología avanzada de gestión de claves (CubeSigner) para la custodia segura de activos.













El éxito de Lombard se basa en la fortaleza de su ecosistema más amplio. Hasta la fecha, más de 80 protocolos DeFi líderes han incorporado LBTC, incluidos los siguientes:

Protocolos de préstamos: Aave, Morpho, Maple y otros.

Plataformas de trading: Pendle, Curve y más.

Plataformas de restaking: EigenLayer, Etherfi, etc.

Exchanges principales: OKX, Bybit y MEXC, entre otros.

Esta amplia integración brinda a los poseedores de LBTC una gran variedad de casos de uso, lo cual les permite asignar sus activos de manera flexible según su tolerancia al riesgo y sus objetivos de rendimiento.













Para los usuarios cotidianos, Lombard ofrece una manera segura y sencilla de activar BTC inactivos, lo que desbloquea rendimiento adicional mientras se preserva el valor subyacente de sus activos.





Para desarrolladores y protocolos, Lombard proporciona una puerta de entrada rápida y fluida a la liquidez de Bitcoin. Asociarse con Lombard se ha convertido en uno de los caminos más eficientes para que blockchains y protocolos accedan al capital nativo de Bitcoin.





Para la industria en general, lo que Lombard está construyendo es verdaderamente digno de un hito. No es solo infraestructura. Es un ciclo de liquidez, un motor de distribución y una capa de acceso que en conjunto impulsan la próxima fase de crecimiento del sector.





El rol de BTC como oro digital y reserva de valor ya es ampliamente aceptado, pero Lombard cree que puede ir más allá. Al llevar BTC a la cadena, Lombard está iniciando una nueva era en la que Bitcoin desempeña un rol activo en la economía on-chain.



