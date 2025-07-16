¿Qué es Lagrange? Infraestructura para cómputo de cero conocimientos entre cadenas

A medida que el ecosistema multichain evoluciona rápidamente, la necesidad de un cómputo de datos entre cadenas seguro, eficiente y verificable se ha convertido en uno de los mayores desafíos en el desarrollo de blockchain. Lagrange está enfrentando este desafío de manera directa con un protocolo modular y escalable impulsado por pruebas de cero conocimiento (ZK), proporcionando infraestructura crítica para aplicaciones descentralizadas (dApps). Con su próximo airdrop de tokens, un ecosistema en crecimiento y un prometedor potencial en el precio del token, Lagrange está emergiendo como uno de los lanzamientos de monedas más atractivos en el espacio de cero conocimiento y entre cadenas.













El módulo ZK (Zero-Knowledge Coprocessor) permite a los desarrolladores consultar datos en cadena directamente utilizando comandos similares a SQL desde contratos inteligentes. Esto permite:





Preprocesar los datos de blockchain en una base de datos verificable y compatible con ZK.

La red Lagrange ZK Prover para computar y agregar pruebas de cero conocimiento.

Consultas de bajo costo y alta velocidad, incluso entre diferentes cadenas.





Esto reduce drásticamente las tarifas de gas y la latencia para el cómputo onchain, mejorando la eficiencia de las dApps mientras aumenta la demanda del token Lagrange.









La red ZK Prover admite diversas aplicaciones, incluidos rollups, mensajería entre cadenas y ZK coprocessors. Las características incluyen:





Subredes modulares : Permite que cualquier blockchain, rollup o aplicación se conecte según sea necesario, eliminando puntos únicos de falla.

Alta disponibilidad y eficiencia de costos: Integrada con EigenLayer, aprovechando más de 85 operadores de calidad institucional para ejecutar los proveedores, asegurando la generación de pruebas en tiempo real y un rendimiento de costos optimizado.





A medida que esta capa se convierte en una infraestructura esencial para las dApps, se espera que tenga un impacto positivo en el precio del token y el valor a largo plazo de la moneda Lagrange.









Lagrange introduce los State Committees para una validación segura y descentralizada del estado entre cadenas:





Conjunto de validadores en expansión dinámica : La seguridad se deriva de un conjunto de validadores en crecimiento continuo y tamaño dinámico, restakeados a través de EigenLayer.

Compatibilidad de cadena amplia : Diseñado para escalar y generar pruebas de estado para cualquier blockchain, independientemente de su mecanismo de consenso.

Sistema modular de pruebas: El protocolo permite pruebas personalizables de estado, almacenamiento o cómputo, adaptadas a las necesidades específicas de diferentes aplicaciones.





Esto fortalece la seguridad entre cadenas y crea utilidad para el token Lagrange, que es vital para mantener las operaciones de los comités.









La infraestructura de Lagrange admite varios casos de uso del mundo real, otorgando a su token y su precio de token sólidos fundamentos a largo plazo:





DeFi : Precios de DEX multicadena, mercados de préstamos, agregación de rendimiento.

GameFi : Validación de activos de juegos entre cadenas, seguimiento de estado, logros.

Oráculos : Una alternativa sin confianza y de baja latencia a los oráculos tradicionales.

IA + Blockchain: Ejecución verificable de modelos de IA/ML en cadena con el token como combustible.





Estas utilidades respaldan una amplia adopción de la moneda Lagrange, fortaleciendo su uso en ecosistemas tanto onchain como offchain.













Mayo 2023: Ronda presemilla de $4 millones.

Mayo 2024: Ronda semilla de $13.2 millones de firmas destacadas como Founders Fund, Archetype y 1kx.





Estas rondas sentaron las bases para el airdrop del token Lagrange y la estrategia global de distribución de monedas. Los inversionistas están apostando por la escalabilidad y utilidad entre cadenas del modelo de token y el futuro impulso en el precio del token.









Lagrange se ha asociado con importantes proyectos de blockchain, incluidos:





EigenLayer, Base, Frax Finance.

Mantle Network, Omni Network, AltLayer, entre otros.





En enero de 2025, Lagrange integró el proveedor descentralizado de ZK Stack de ZKsync , otro paso importante para hacer que su token sea central en el cómputo seguro entre cadenas.



