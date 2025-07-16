A medida que el ecosistema multichain evoluciona rápidamente, la necesidad de un cómputo de datos entre cadenas seguro, eficiente y verificable se ha convertido en uno de los mayores desafíos en el deA medida que el ecosistema multichain evoluciona rápidamente, la necesidad de un cómputo de datos entre cadenas seguro, eficiente y verificable se ha convertido en uno de los mayores desafíos en el de
¿Qué es Lagrange? Infraestructura para cómputo de cero conocimientos entre cadenas

A medida que el ecosistema multichain evoluciona rápidamente, la necesidad de un cómputo de datos entre cadenas seguro, eficiente y verificable se ha convertido en uno de los mayores desafíos en el desarrollo de blockchain. Lagrange está enfrentando este desafío de manera directa con un protocolo modular y escalable impulsado por pruebas de cero conocimiento (ZK), proporcionando infraestructura crítica para aplicaciones descentralizadas (dApps). Con su próximo airdrop de tokens, un ecosistema en crecimiento y un prometedor potencial en el precio del token, Lagrange está emergiendo como uno de los lanzamientos de monedas más atractivos en el espacio de cero conocimiento y entre cadenas.

1. ¿Cuáles son los componentes principales de Lagrange?


1.1 Módulo ZZK: cómputo de datos en cadena de alta eficiencia


El módulo ZK (Zero-Knowledge Coprocessor) permite a los desarrolladores consultar datos en cadena directamente utilizando comandos similares a SQL desde contratos inteligentes. Esto permite:

  • Preprocesar los datos de blockchain en una base de datos verificable y compatible con ZK.
  • La red Lagrange ZK Prover para computar y agregar pruebas de cero conocimiento.
  • Consultas de bajo costo y alta velocidad, incluso entre diferentes cadenas.

Esto reduce drásticamente las tarifas de gas y la latencia para el cómputo onchain, mejorando la eficiencia de las dApps mientras aumenta la demanda del token Lagrange.

1.2 Red ZK Prover: capa modular de cómputo de pruebas


La red ZK Prover admite diversas aplicaciones, incluidos rollups, mensajería entre cadenas y ZK coprocessors. Las características incluyen:

  • Subredes modulares: Permite que cualquier blockchain, rollup o aplicación se conecte según sea necesario, eliminando puntos únicos de falla.
  • Compatibilidad con diversos sistemas de prueba: Compatible con varios sistemas de prueba como Boojum, Plonky3 y Plonky2 para satisfacer las necesidades de diferentes ecosistemas.
  • Alta disponibilidad y eficiencia de costos: Integrada con EigenLayer, aprovechando más de 85 operadores de calidad institucional para ejecutar los proveedores, asegurando la generación de pruebas en tiempo real y un rendimiento de costos optimizado.

A medida que esta capa se convierte en una infraestructura esencial para las dApps, se espera que tenga un impacto positivo en el precio del token y el valor a largo plazo de la moneda Lagrange.

1.3 State Committees: Validación descentralizada y sin confianza entre cadenas


Lagrange introduce los State Committees para una validación segura y descentralizada del estado entre cadenas:

  • Conjunto de validadores en expansión dinámica: La seguridad se deriva de un conjunto de validadores en crecimiento continuo y tamaño dinámico, restakeados a través de EigenLayer.
  • Compatibilidad de cadena amplia: Diseñado para escalar y generar pruebas de estado para cualquier blockchain, independientemente de su mecanismo de consenso.
  • Sistema modular de pruebas: El protocolo permite pruebas personalizables de estado, almacenamiento o cómputo, adaptadas a las necesidades específicas de diferentes aplicaciones.

Esto fortalece la seguridad entre cadenas y crea utilidad para el token Lagrange, que es vital para mantener las operaciones de los comités.

2. ¿Qué puedes hacer con el token Lagrange?


La infraestructura de Lagrange admite varios casos de uso del mundo real, otorgando a su token y su precio de token sólidos fundamentos a largo plazo:

  • DeFi: Precios de DEX multicadena, mercados de préstamos, agregación de rendimiento.
  • GameFi: Validación de activos de juegos entre cadenas, seguimiento de estado, logros.
  • Oráculos: Una alternativa sin confianza y de baja latencia a los oráculos tradicionales.
  • IA + Blockchain: Ejecución verificable de modelos de IA/ML en cadena con el token como combustible.

Estas utilidades respaldan una amplia adopción de la moneda Lagrange, fortaleciendo su uso en ecosistemas tanto onchain como offchain.

3. Crecimiento del ecosistema Lagrange y su reconocimiento en la industria


3.1 Recaudación de fondos y lanzamiento del token


  • Mayo 2023: Ronda presemilla de $4 millones.
  • Mayo 2024: Ronda semilla de $13.2 millones de firmas destacadas como Founders Fund, Archetype y 1kx.

Estas rondas sentaron las bases para el airdrop del token Lagrange y la estrategia global de distribución de monedas. Los inversionistas están apostando por la escalabilidad y utilidad entre cadenas del modelo de token y el futuro impulso en el precio del token.

3.2 Socios estratégicos


Lagrange se ha asociado con importantes proyectos de blockchain, incluidos:

  • EigenLayer, Base, Frax Finance.
  • Mantle Network, Omni Network, AltLayer, entre otros.

En enero de 2025, Lagrange integró el proveedor descentralizado de ZK Stack de ZKsync, otro paso importante para hacer que su token sea central en el cómputo seguro entre cadenas.

4. ¿Cómo comprar el token Lagrange(LA) en MEXC?


Con más integraciones y casos de uso del mundo real en el horizonte, Lagrange está preparado para convertirse en una pieza clave de infraestructura que habilite ecosistemas multichain unificados y cómputo confiable. Aprovechando su innovador ZK Coprocessor y la red ZK Prover, Lagrange ofrece una capa escalable y eficiente de cómputo y verificación entre cadenas, resolviendo desafíos críticos en la interoperabilidad de datos multichain. Su arquitectura modular y poderosas capacidades de cómputo lo posicionan para una adopción generalizada en DeFi, GameFi, IA y más allá.

¿Te preguntas cuál es la mejor manera de comprar el token Lagrange? El token LA ya está disponible en el exchange MEXC, y puedes operarlo en solo unos pocos pasos:

1) Abre e inicia sesión en la aplicación MEXC o en el sitio web oficial.
2) Busca "LA" en el listado de tokens y selecciona operar en Spot o Futuros.
3) Elige tu tipo de orden, introduce la cantidad y el precio, y completa tu operación.

Lagrange está llevando la blockchain hacia una nueva era de colaboración entre cadenas y cómputo de alto rendimiento, con la tecnología de cero conocimiento en su núcleo. A través de sus tres módulos fundamentales, Lagrange ofrece una plataforma modular y de propósito general para cómputo y verificación, desbloqueando nuevas posibilidades para aplicaciones complejas en el mundo Web3.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

