¿Qué es KGeN (KGEN)? Guía Completa del Token de Gaming que Revoluciona las Recompensas para Jugadores

En el mundo del gaming blockchain en rápida evolución, encontrar proyectos que realmente resuelvan problemas reales puede ser un desafío. KGeN (Kratos Gamer Network) se destaca como una red de gaming descentralizada diseñada para empoderar a los jugadores, particularmente en mercados emergentes donde la distribución tradicional de juegos falla. Esta guía completa explora lo que hace único a KGeN, desde su innovador sistema de reputación Proof of Gamer hasta el token $KGEN que impulsa todo el ecosistema. Ya seas un gamer que busca entender cómo blockchain puede mejorar tu experiencia de juego, un inversor investigando tokens de gaming, o simplemente curioso sobre la intersección del gaming y Web3, este artículo proporciona todo lo que necesitas saber sobre la visión, tecnología, tokenomics y potencial futuro de KGeN.





Puntos Clave:

KGeN es una red de gaming descentralizada que resuelve desafíos de distribución de juegos en mercados emergentes a través de comunidades basadas en clanes y el sistema de reputación Proof of Gamer.

El token KGEN (suministro de 1 mil millones) impulsa el ecosistema con derechos de gobernanza, recompensas por staking y utilidad multi-stakeholder entre gamers, publishers y clanes.

rKGEN es un token de recompensas pre-TGE no transferible en blockchain Aptos que se convierte 1:1 a KGEN, con opciones de staking que ofrecen rendimientos basados en APY.

Respaldado por $30M en financiamiento de Accel India, Naspers Ventures, Aptos Foundation y Polygon Labs en dos rondas con valoraciones de $150M y $500M.

La plataforma crea una distribución justa de valor donde los gamers ganan por engagement, los publishers reducen costos de adquisición y las comunidades reciben incentivos de crecimiento.





Kratos Gamer Network (KGeN) es una red de gaming global descentralizada construida para empoderar a la próxima generación de jugadores, con un enfoque particular en mercados emergentes del Sur Global. En su fundamento, KGeN ofrece una capa de datos descentralizada para gamers y publishers a través de un innovador motor de reputación on-chain llamado Proof of Gamer (PoG). Esta tecnología asegura que la identidad, logros y conexiones comunitarias de cada gamer permanezcan auténticos y verificables en la blockchain.

A diferencia de las plataformas de gaming tradicionales donde los datos y logros de los jugadores están bloqueados dentro de sistemas propietarios, KGeN crea un ecosistema abierto donde los gamers realmente poseen su identidad de gaming. La plataforma aborda uno de los desafíos más urgentes del gaming: la distribución. En lugar de depender de enfoques centralizados y universales, KGeN permite que las comunidades locales llamadas "clanes" crezcan orgánicamente y ayuden a descubrir títulos que resuenen con sus regiones.

El ecosistema KGeN reúne múltiples stakeholders: gamers que interactúan con la red para descubrir títulos, completar misiones y ganar recompensas; Jefes de Clan que organizan micro-comunidades y impulsan el engagement de base; publishers y desarrolladores que aprovechan el motor PoG para alcanzar audiencias genuinas a menores costos de adquisición; y la KGeN Foundation, que administra el token $KGEN y apoya el desarrollo a largo plazo del ecosistema.

KGEN es el token de gobernanza y utilidad que impulsa toda esta red. El token crea incentivos económicos alineados entre todos los participantes, asegurando que el valor fluya justamente hacia quienes contribuyen al crecimiento del ecosistema. Desde recompensas por staking hasta derechos de gobernanza, KGEN sirve tanto como medio de intercambio como mecanismo a través del cual la comunidad moldea el futuro de la plataforma.

Entender la distinción entre KGeN y $KGEN es esencial para cualquiera que busque interactuar con este ecosistema:

KGeN (Kratos Gamer Network)

La plataforma y ecosistema de gaming descentralizado completo

Incluye todas las aplicaciones, características e infraestructura comunitaria

Abarca el motor de reputación Proof of Gamer (PoG)

Representa la red de gamers, clanes, publishers y desarrolladores

Gestionado y gobernado por KGeN Foundation

Token $KGEN

La criptomoneda nativa que impulsa la red KGeN

Funciona como token de gobernanza y utilidad

Sirve como medio de intercambio dentro de la plataforma

Proporciona recompensas por staking y derechos de voto

Crea alineación económica entre los participantes del ecosistema

Suministro total: 1.000.000.000 tokens

La relación refleja la de Ethereum y ETH: Ethereum es la plataforma y ecosistema, mientras que ETH es el token nativo que lo impulsa. Del mismo modo, KGeN es la red de gaming integral, y $KGEN es el token que habilita su modelo económico y gobernanza comunitaria.









La industria del gaming tradicional, particularmente en mercados emergentes, enfrenta varios desafíos críticos que KGeN fue diseñado para abordar.

Los publishers principales y las redes publicitarias históricamente han pasado por alto vastas audiencias de gaming sin explotar en el Sur Global. Los canales de distribución tradicionales son costosos, centralizados y a menudo inaccesibles para jugadores en regiones en desarrollo. Esto crea una brecha donde existen gamers talentosos y comunidades entusiastas, pero los publishers no pueden alcanzarlos eficientemente o verificar la calidad de su engagement.

KGeN cierra esta brecha a través de su enfoque descentralizado basado en clanes. Al empoderar a líderes comunitarios locales (Jefes de Clan) para organizar comunidades de gaming de base, la plataforma crea canales de distribución orgánicos que entienden las preferencias regionales y contextos culturales. Este modelo bottom-up reduce los costos de adquisición para publishers mientras proporciona audiencias genuinas y comprometidas.

En el gaming tradicional, los logros, identidades y reputaciones de los jugadores están bloqueados dentro de servidores de juegos o plataformas individuales. Cuando los jugadores se mueven a nuevos juegos o plataformas, comienzan desde cero—su historial y logros no se transfieren. Además, los publishers luchan por distinguir jugadores genuinos y comprometidos de bots o cuentas fraudulentas, llevando a gastos de marketing desperdiciados.

El motor Proof of Gamer (PoG) resuelve ambos problemas. Crea un sistema de reputación on-chain transparente donde las identidades, logros y conexiones comunitarias de los gamers son verificables y portátiles en todo el ecosistema. Los publishers pueden confiar en que los jugadores que están alcanzando son humanos reales y comprometidos con historial de gaming probado, no cuentas falsas inflando métricas.

Las plataformas de gaming tradicionales extraen la mayor parte del valor creado por el engagement de jugadores y la construcción de comunidades. Los creadores de contenido, organizadores comunitarios y jugadores comprometidos reciben compensación mínima por la atención y efectos de red que generan. Las plataformas capturan la ventaja económica mientras tratan a los usuarios como productos en lugar de socios.

El modelo tokenizado de KGeN crea distribución justa de valor a través de recompensas $KGEN. Los gamers ganan por su tiempo y engagement, los Jefes de Clan reciben incentivos por construcción comunitaria, y los publishers se benefician de menores costos de adquisición y audiencias de mayor calidad. El ecosistema está diseñado en torno al principio de que quienes crean valor deben recibir compensación justa.









KGeN surgió del reconocimiento de que la distribución tradicional de juegos falla en mercados emergentes. En febrero de 2023, el proyecto recaudó $20 millones con una valoración de $150 millones de inversores top incluyendo Accel India, Naspers Ventures y Game7. KGeN Foundation se estableció para asegurar gobernanza impulsada por la comunidad separada del control operacional. Para octubre de 2024, una ronda de Ecosistema de $10 millones con valoración de $500 millones trajo socios estratégicos Aptos Foundation y Polygon Labs, proporcionando infraestructura blockchain robusta. A lo largo del desarrollo, KGeN mantuvo su filosofía central: construir desde mercados emergentes hacia afuera a través de comunidades basadas en clanes y reputación Proof of Gamer, en lugar de readaptar soluciones de mercados desarrollados.









El ecosistema de KGeN entrega valor único a través de varias características interconectadas que lo distinguen de las plataformas de gaming tradicionales.

En el corazón de KGeN está el motor Proof of Gamer—un sistema de reputación on-chain transparente que verifica y rastrea identidades de gamers, logros y conexiones comunitarias. A diferencia de perfiles de gaming centralizados que permanecen bloqueados dentro de plataformas individuales, PoG crea reputaciones portátiles que siguen a los gamers a través de todo el ecosistema.

Para publishers, PoG resuelve el problema persistente del fraude en adquisición de usuarios. Pueden verificar que el gasto de marketing alcanza jugadores genuinos y comprometidos en lugar de bots o cuentas falsas. Para gamers, PoG proporciona reconocimiento que persiste más allá de juegos individuales, construyendo una identidad de gaming integral que lleva valor real.

KGeN organiza jugadores en clanes—micro-comunidades localizadas lideradas por Jefes de Clan que entienden preferencias regionales y contextos culturales. Esta estructura habilita descubrimiento orgánico de juegos y marketing de base que los enfoques tradicionales top-down no pueden replicar.

Los clanes crean puntos de reunión naturales donde los jugadores descubren nuevos títulos a través de miembros comunitarios confiables en lugar de anuncios impersonales. Los publishers obtienen acceso a comunidades comprometidas y cohesivas en lugar de usuarios individuales dispersos, mejorando tasas de conversión y métricas de retención.

La plataforma proporciona infraestructura descentralizada para datos de gaming, asegurando que la información del jugador permanezca segura, verificable y propiedad de los jugadores mismos. Esto contrasta marcadamente con plataformas de gaming tradicionales donde las compañías poseen y monetizan datos de usuarios sin compartir el valor creado.

Al descentralizar la propiedad de datos, KGeN alinea incentivos correctamente: los jugadores controlan su información, los publishers obtienen acceso transparente a audiencias verificadas, y la plataforma facilita el intercambio de valor sin extraer renta injusta.

Para Gamers:

Identidad on-chain verificable que persiste entre juegos

Compensación justa por tiempo, engagement y habilidad

Acceso a nuevos juegos a través de descubrimiento impulsado por la comunidad

Verdadera propiedad de logros e historial de gaming

Participación en gobernanza de plataforma a través de tokens $KGEN

Para Publishers y Desarrolladores:

Menores costos de adquisición de usuarios a través de distribución orgánica

Acceso a audiencias genuinas y comprometidas verificadas por PoG

Métricas de rendimiento transparentes sin plataformas intermediarias

Conexión directa con comunidades de gaming a través de clanes

Reducción de desperdicio de marketing por tráfico de bots y fraude

Para Jefes de Clan:

Herramientas e incentivos para construir y gestionar micro-comunidades

Recompensas económicas por impulsar engagement local

Oportunidades de liderazgo dentro del ecosistema más amplio

Apoyo directo de KGeN Foundation

Participación en el valor que crean sus comunidades





La plataforma KGeN habilita varias aplicaciones prácticas que demuestran su valor a través del ecosistema de gaming.

La publicidad tradicional y la optimización de tiendas de aplicaciones a menudo fallan en mercados emergentes donde los jugadores tienen conectividad limitada, menor poder adquisitivo y diferentes preferencias culturales. El modelo basado en clanes de KGeN crea canales de distribución localizados donde los Jefes de Clan introducen juegos adecuados a los gustos y capacidades técnicas de sus comunidades.

Un desarrollador de juegos móviles puede asociarse con clanes en todo el Sudeste Asiático, América Latina o África, alcanzando jugadores comprometidos a través de líderes comunitarios confiables en lugar de campañas publicitarias costosas y a menudo ineficaces. Este proceso de descubrimiento orgánico conduce a mayor retención y mejor ajuste jugador-juego.

Los publishers usan KGeN para ejecutar campañas dirigidas donde los gamers completan misiones, alcanzan hitos o participan en eventos para ganar recompensas. El sistema Proof of Gamer asegura que estos participantes sean jugadores genuinos, eliminando el fraude y tráfico de bots que plaga la adquisición tradicional de usuarios.

El rendimiento de la campaña se rastrea transparentemente on-chain, dando a los publishers visibilidad clara sobre qué comunidades impulsan usuarios de mayor calidad. Este ciclo de retroalimentación de datos habilita optimización continua imposible con sistemas de atribución tradicionales.

Los gamers desarrollan reputaciones verificables a través de participación consistente en múltiples juegos y actividades. Un perfil PoG de un jugador puede mostrar logros en juegos móviles competitivos, participación en pruebas de nuevos títulos, contribuciones a actividades de clan y más—creando un currículum de gaming integral.

Esta reputación se vuelve valiosa cuando los publishers buscan beta testers, participantes de torneos o embajadores comunitarios. En lugar de depender de credenciales autorreportadas o métricas específicas de plataforma, pueden referenciar datos on-chain verificados que prueban las habilidades e historial de engagement de un gamer.

La plataforma habilita distribución de recompensas automatizada y transparente a través de contratos inteligentes. Cuando los gamers completan misiones o alcanzan hitos, las recompensas fluyen directamente a sus billeteras sin que plataformas intermediarias tomen recortes o demoren pagos. Esta transparencia construye confianza y asegura que los participantes reciban compensación justa por sus contribuciones.





El token $KGEN tiene un suministro total de 1.000.000.000 (1 mil millones) de tokens, con una estructura de asignación cuidadosamente diseñada dirigida a equilibrar necesidades inmediatas del ecosistema con sostenibilidad a largo plazo.

Comunidad (Recompensas, Construcción de Ecosistema y Venta de Nodos): 40% Esto representa 400.000.000 tokens asignados a quienes contribuyen al crecimiento del ecosistema—ya sea usando la red, construyendo sobre ella o apoyando su expansión. Esta asignación mayoritaria a participantes comunitarios demuestra el compromiso de KGeN con la descentralización y propiedad comunitaria.

Tesorería: 21,5% La asignación de tesorería de 215.000.000 tokens será controlada por KGeN Foundation para financiar desarrollo a largo plazo, asociaciones estratégicas e iniciativas de sostenibilidad del ecosistema. Esto proporciona recursos para innovación continua sin requerir ventas adicionales de tokens.

Inversores (Seed y M&A): 17% Un total de 170.000.000 tokens están asignados a inversores en la ronda Seed, ronda de Ecosistema e intercambios de tokens para adquisiciones de activos. Esto incluye respaldo de Accel India, Naspers Ventures, Aptos Foundation, Polygon Labs, Game7 y otros socios estratégicos.

Equipo y Asesores (Asignado): 16,5% Los tokens de equipo y asesores actualmente asignados totalizan 165.000.000, compensando a los primeros contribuyentes que construyeron la plataforma y continúan impulsando su desarrollo.

Equipo y Asesores (Futuro): 5% Otros 50.000.000 tokens están reservados para futuros miembros del equipo y asesores, asegurando que KGeN pueda continuar atrayendo el mejor talento a medida que el ecosistema crece.

El cronograma de desbloqueo de $KGEN está deliberadamente cargado al final para asegurar alineación a largo plazo entre inversores, miembros del equipo y el éxito del ecosistema. La estructura de vesting sigue esta línea de tiempo:

Vesting de Inversores y Equipo: Todos los tokens de inversores y equipo se visten linealmente durante 4 años:

10% desbloqueado después del Año 1

20% desbloqueado después del Año 2

30% desbloqueado después del Año 3

40% desbloqueado después del Año 4

Esta liberación gradual previene shocks repentinos de suministro mientras asegura que los stakeholders permanezcan comprometidos con la creación de valor a largo plazo en lugar de especulación a corto plazo.

Comunidad y Tesorería: Las asignaciones de Comunidad y Tesorería son controladas por KGeN Foundation, que distribuirá tokens según decisiones de gobernanza y necesidades del ecosistema en lugar de cronogramas de desbloqueo predeterminados.

Este modelo de tokenomics prioriza el crecimiento sostenible del ecosistema y la propiedad comunitaria. Con 40% asignado a participantes comunitarios y distribución controlada de tokens de inversores y equipo, $KGEN está diseñado para volverse cada vez más propiedad y operado por la comunidad con el tiempo.









El token $KGEN cumple múltiples funciones críticas dentro del ecosistema Kratos Gamer Network, creando utilidad que se extiende mucho más allá de simples transacciones.

Los titulares de tokens participan en dar forma al futuro de la plataforma a través de propuestas de gobernanza y votación. Esta toma de decisiones descentralizada asegura que el ecosistema evolucione según prioridades comunitarias en lugar de mandatos centralizados. A medida que la plataforma madura, la gobernanza se extenderá a parámetros de protocolo, asignación de tesorería y direcciones estratégicas.

$KGEN funciona como la moneda principal dentro del ecosistema KGeN. Los usuarios gastan tokens para acceder a características premium de la plataforma, participar en campañas exclusivas e interactuar con varias aplicaciones construidas en la red. Esta utilidad crea demanda natural a medida que la actividad del ecosistema aumenta.

El mecanismo de staking sirve a cuatro audiencias distintas, cada una con incentivos personalizados:

Especuladores y Validadores: Traders, inversores y quienes ejecutan nodos validadores de KGeN pueden hacer staking de tokens para ganar rendimientos. Esto crea presión de compra de participantes que buscan retornos pasivos mientras simultáneamente aseguran la red a través de participación de validadores.

Publishers: Desarrolladores de juegos y publishers que hacen staking de $KGEN reciben tasas preferenciales al ejecutar campañas de adquisición de usuarios en la plataforma. Esto incentiva a los publishers a convertirse en titulares de tokens, alineando sus intereses con el éxito del ecosistema mientras hace su marketing más rentable.

Clanes: Las limitaciones de tamaño de clan están vinculadas a la cantidad apostada por los líderes de clan. Stakes más grandes permiten clanes más grandes, creando demanda directa de Jefes de Clan que quieren hacer crecer sus comunidades. Además, el staking proporciona multiplicadores de recompensas que impulsan las clasificaciones de clanes en tablas de líderes, creando incentivos competitivos para mantener y hacer staking de tokens.

Gamers: Los jugadores individuales que hacen staking reciben multiplicadores de recompensas para campañas y actividades de plataforma. Este efecto multiplicador significa que los gamers apostados ganan más del mismo nivel de engagement, incentivando la tenencia a largo plazo entre los miembros más activos de la comunidad.

La demanda de $KGEN se impulsa a través de tres palancas principales:

Demanda Liderada por Producto: La plataforma crea presión de compra inherente a través de características que requieren uso de tokens. A medida que KGeN Play, Gaming Oracle Network y otras aplicaciones ganan adopción, los usuarios naturalmente necesitan adquirir tokens para acceder a funcionalidad completa.

Incentivos de Staking: El modelo de staking multi-stakeholder elimina tokens de circulación mientras crea rendimientos que hacen atractivo mantenerlos. Esto reduce el suministro efectivo mientras la red crece.

Integración del Modelo de Negocio: El token sirve como mecanismo exclusivo de acumulación de valor. A diferencia de proyectos con utilidad de token agregada posteriormente, $KGEN es fundamental para cómo opera el ecosistema y captura valor.

Los usuarios pueden obtener $KGEN a través de dos canales principales:

Sistema de Recompensas On-Chain: KGeN opera un programa integral de recompensas on-chain donde los usuarios ganan por participación y engagement. Estas recompensas pueden intercambiarse por tokens $KGEN, creando un flujo continuo desde actividad del ecosistema hasta demanda de tokens.

Trading en Exchanges: $KGEN estará listado en exchanges tanto centralizados como descentralizados, proporcionando liquidez y descubrimiento de precios. Esto asegura que los usuarios puedan adquirir o liquidar tokens fácilmente según sea necesario.





rKGEN es un token de recompensas pre-lanzamiento no transferible construido en blockchain Aptos que se convierte 1:1 a $KGEN después del evento de generación de tokens. Distribuido a operadores de nodos oracle, gamers comprometidos y publishers que apoyaron el ecosistema tempranamente, rKGEN no puede comerciarse pero puede apostarse para rendimientos adicionales. El staking requiere compromisos de 30-365 días con APY basado en cantidad y duración. Los usuarios de billetera KGeN reciben tarifas de gas patrocinadas. Este sistema recompensa a los primeros participantes, demuestra engagement a los exchanges y educa a la comunidad sobre mecánicas de staking antes del lanzamiento oficial del token.





KGeN Foundation se enfoca en cuatro pilares estratégicos: mejorar la utilidad de $KGEN en KGeN Play y Gaming Oracle Network mientras explora modelos de torneos y creación de contenido; avanzar hacia la verdadera descentralización distribuyendo progresivamente el motor PoG; empoderando comunidades del Sur Global a través de programas educativos, subvenciones para líderes de clan y eventos regionales; e impulsando innovación a través de asociaciones con desarrolladores que se expanden más allá de aplicaciones actuales. La misión general permanece constante—construir un ecosistema de gaming impulsado por propiedad real, datos transparentes y crecimiento impulsado por la comunidad que transforma la distribución de valor en gaming en todo el mundo.





El espacio de infraestructura de gaming blockchain incluye varios proyectos establecidos, cada uno acercándose al mercado desde diferentes ángulos.

Immutable X (IMX) se enfoca en soluciones de escalamiento Layer 2 para juegos basados en NFT, proporcionando infraestructura que hace que el minteo y trading de activos de juego sea sin gas y carbono neutral. Aunque técnicamente impresionante, IMX se concentra en el segmento de gaming NFT en lugar de desafíos más amplios de distribución y comunidad.

Gala Games (GALA) opera una plataforma que aloja múltiples títulos de juegos con su propia economía de tokens. El proyecto enfatiza desarrollo y publicación de juegos en lugar de resolver problemas de distribución en mercados emergentes o crear reputaciones verificables de jugadores.

Yield Guild Games (YGG) fue pionero en el modelo de gremio play-to-earn, particularmente en Filipinas y el Sudeste Asiático. YGG se enfoca en programas de becas que ayudan a jugadores a acceder a juegos NFT, creando un enfoque diferente para el acceso a mercados emergentes que el modelo de distribución basado en clanes de KGeN.

Merit Circle (MC) funciona como un DAO para comunidades de gaming play-to-earn, proporcionando infraestructura y capital para gremios. Como YGG, se concentra en el segmento play-to-earn en lugar de descubrimiento y distribución de juegos más amplia.

KGeN se distingue a través de varios atributos únicos que los competidores no abordan:

Sistema de Reputación Proof of Gamer: Mientras otras plataformas rastrean algunos datos de jugadores, ninguna ofrece la reputación on-chain integral y portátil de KGeN que verifica autenticidad y habilidad de jugadores en todo el ecosistema. Esto resuelve el problema persistente del fraude en adquisición de usuarios que impacta significativamente presupuestos de marketing de publishers.

Modelo de Distribución Basado en Clanes: El enfoque localizado liderado por la comunidad para distribución de juegos es únicamente adecuado para mercados emergentes donde la publicidad tradicional falla. En lugar de competir en infraestructura técnica como Immutable X o enfocarse únicamente en play-to-earn como YGG, KGeN aborda el problema fundamental de distribución.

Enfoque en Mercados Emergentes: KGeN construye desde mercados emergentes hacia afuera, diseñando específicamente para las restricciones y oportunidades presentes en el Sur Global. La mayoría de los competidores se enfocan en mercados desarrollados o tratan a mercados emergentes como preocupaciones secundarias.

Economía Amigable para Publishers: Al reducir costos de adquisición de usuarios y proporcionar audiencias verificadas, KGeN crea economía ganar-ganar donde los publishers ahorran dinero mientras los jugadores reciben compensación justa. Esto alinea incentivos mejor que modelos donde jugadores o gremios capturan la mayoría del valor mientras los publishers aún pagan altos costos de adquisición.

Estructura de Gobernanza Foundation: La separación entre KGeN Foundation (gestión de tokens) y entidades operacionales crea responsabilidad y pensamiento a largo plazo que las empresas puramente comerciales luchan por mantener.

La pregunta de "cuál es mejor" depende de casos de uso específicos. Para juegos enfocados en NFT que necesitan infraestructura Layer 2, Immutable X sobresale. Para programas de becas play-to-earn, YGG tiene sistemas establecidos. Sin embargo, para resolver distribución de juegos en mercados emergentes, crear reputaciones portátiles de jugadores y construir mecanismos sostenibles de descubrimiento impulsados por la comunidad, KGeN ofrece capacidades que los competidores simplemente no proporcionan.





KGEN aún no se ha lanzado ya que permanece en fase pre-TGE con distribución de rKGEN. MEXC soportará trading de KGEN una vez que ocurra el evento de generación de tokens. MEXC es un exchange global líder conocido por el soporte temprano de tokens de gaming y ecosistema, ofreciendo trading seguro con tarifas competitivas. Para las últimas actualizaciones sobre fechas de listado, sigue los anuncios oficiales de MEXC a través de su sitio web y canales de Twitter.





Una vez que $KGEN esté disponible en MEXC, la compra sigue un proceso sencillo:

Visita el sitio web de MEXC y crea una cuenta proporcionando tu email y estableciendo una contraseña segura. Completa la verificación de identidad (KYC) enviando los documentos requeridos a través del portal de verificación de MEXC. Deposita fondos en tu cuenta de MEXC transfiriendo USDT u otras criptomonedas soportadas desde tu billetera externa. Navega a la sección de trading de MEXC y busca el par de trading KGEN/USDT. Selecciona tu tipo de orden eligiendo entre órdenes de mercado (compra inmediata al precio actual) u órdenes límite (compra a tu precio especificado). Ingresa la cantidad de KGEN que deseas comprar y revisa el costo total. Confirma tu orden haciendo clic en el botón de compra y verificando los detalles de la transacción.





KGeN reimagina los ecosistemas de gaming a través de descentralización, propiedad comunitaria y distribución justa de valor. Al resolver desafíos de distribución en mercados emergentes a través de clanes y reputación Proof of Gamer, beneficia a todos los participantes—los gamers ganan recompensas justas, los publishers acceden a audiencias genuinas de manera rentable, y las comunidades reciben herramientas de crecimiento. El token $KGEN alinea incentivos y habilita gobernanza. Respaldado por Accel India, Naspers, Aptos Foundation y Polygon Labs, con tokenomics sostenibles que priorizan valor a largo plazo, KGeN está posicionado para convertirse en infraestructura esencial de gaming blockchain a medida que se lanza en exchanges como MEXC.





