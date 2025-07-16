¿Qué es Infinity Ground? Un ecosistema creativo de IA × Web3 con 17 millones de billeteras participantes





Con el rápido avance de las tecnologías de IA y Web3, la industria del gaming está viviendo una transformación sin precedentes. En medio de esta revolución, Infinity Ground se compromete a construir una plataforma de videojuegos totalmente nueva: un ecosistema que fusiona inteligencia artificial y blockchain para ofrecer una experiencia innovadora tanto para desarrolladores como jugadores.





Infinity Ground es una plataforma nativa de Web3 con un Entorno de Desarrollo Integrado Agente (Agentic IDE) que potencia a los creadores mediante un Kit de Desarrollo Inteligente modular (IDK), permitiendo crear experiencias interactivas como si se tratara de construir con bloques. Impulsado por su red propia ING Network y la tecnología Interwoven Stack de Initia, actualmente es compatible con varias cadenas de bloques como Base, BNB Chain y Kaia. Al habilitar "Súper Individuos", Infinity Ground acelera la creación y escalado de aplicaciones impulsadas por IA, fomentando la innovación en el ecosistema Web3.









La misión de Infinity Ground es construir una plataforma de juegos descentralizada impulsada por IA y tecnologías Web3. No se trata de un simple proyecto de juego, sino de un ecosistema completo que integra desarrollo, publicación, interacción y gobernanza comunitaria.





Infinity Ground defiende la "soberanía del jugador", garantizando la propiedad en cadena de los activos del juego, comercio transparente y distribución justa de ingresos. Además, ofrece herramientas asistidas por IA para que los desarrolladores creen mundos de juego más ricos e inteligentes.





Su visión final es permitir que desarrolladores y jugadores creen y comercien libremente en un ecosistema colaborativo y beneficioso para todos, dando lugar a un verdadero mundo digital.













La arquitectura técnica de Infinity Ground presenta múltiples ventajas en la integración profunda de la IA y Web3:









Infinity Ground ofrece el Agentic IDE, una herramienta diseñada para usuarios sin experiencia técnica. Solo necesitas introducir comandos en lenguaje natural (por ejemplo: "Quiero diseñar un juego de escape en un laberinto") y el sistema genera automáticamente el código y el contenido. Esta experiencia de programar con palabras representa un gran avance en el paradigma creativo de IA + Web3.









Cada usuario puede crear un avatar de IA que actúe como personaje principal del juego o asistente creativo. El sistema admite agentes de IA que colaboran en tareas como generación de arte, redacción de historias, pruebas de juego y despliegue de dApps. Estos agentes aprenden continuamente las preferencias del usuario, haciendo el proceso creativo más fluido y personalizado.









Tus creaciones (juegos, personajes, imágenes, historias, etc.) se convierten en NFTs o activos tokenizados. Los contratos inteligentes registran la identidad del autor y la distribución de la propiedad. Cuando otros usan tu contenido, puedes recibir comisiones o tarifas por uso, lo que protege tus derechos e incentiva la participación.









El ecosistema de Infinity Ground incluye varios tokens e incentivos, siendo el token principal AIN (Infinity AI Network Token).









AIN sirve para pagar servicios de IA y módulos funcionales en juegos, incentivar a creadores y jugadores, apoyar la gobernanza y votaciones del ecosistema, y distribuir recompensas y airdrops.





Su modelo de distribución sigue el enfoque "primero la comunidad, luego el capital", destacando el valor de la participación de los usuarios. En las primeras etapas, los usuarios pueden ganar AIN completando tareas, desarrollando o creando contenido.













Para recompensar a los primeros usuarios y promover una mayor participación, Infinity Ground lanza su primer airdrop comunitario con una distribución de 10 millones de AIN (1% del suministro total).









La elegibilidad para este airdrop se basó en un snapshot tomado el 30 de junio de 2025. Los usuarios debían vincular su dirección de billetera compatible con EVM al sitio web oficial de Infinity Ground antes de la fecha del snapshot.





La elegibilidad se evalúa según 8 criterios de contribución. Una misma dirección puede calificar en varias categorías, y las recompensas serán acumulativas. Cuanto mayor sea el nivel de participación en Agentic IDE, la red ING y la plataforma Infinity Ground, mayores serán las recompensas del airdrop que los usuarios podrán recibir.

Tipo de contribución Descripción Usuarios activos en cadena Usuarios que han realizado transacciones relacionadas con Puntos de Energía o saldos de IA dentro del ecosistema. Creadores de apps en Agentic IDE Usuarios que han publicado aplicaciones que cumplen con el número requerido de pruebas o remixes, o que han sido destacadas en la sección curada. Holders de SBT de Galxe Usuarios que participaron en eventos oficiales y recibieron SBTs (por ejemplo, hackatones, desafíos de creación). Participantes de proyectos socios del ecosistema Usuarios activos en proyectos asociados de terceros (como el ecosistema de Telegram). Contribuyentes clave de la comunidad Usuarios que participan activamente en investigación de producto, entrevistas o eventos comunitarios con un desempeño destacado. Top 500 del ranking de ING Network Usuarios clasificados entre los 500 primeros en el ranking de interacción de ING Network. Top 1000 por puntos de creación Usuarios que han acumulado suficientes puntos de creación para posicionarse entre los 1000 primeros. Participantes en tareas sociales de Voyage Usuarios que completaron registros diarios, tareas sociales y desafíos de racha de 7 días en el evento Voyage.









Monto total del airdrop 10 millones de AIN (1% del suministro total). Plataforma de reclamación Página de reclamación de airdrops en el sitio oficial de Infinity Ground. Reglas de desbloqueo 20% desbloqueado en el TGE; 80% restante se desbloquea linealmente en 6 meses. Duración del airdrop 6 meses. Las recompensas no reclamadas se asignarán al Fondo de Ajuste Operativo. Gestión de tokens no reclamados Se usarán para futuras operaciones o para la próxima ronda de airdrops. Descalificación Usuarios que no vinculen su billetera EVM antes del snapshot perderán la elegibilidad.













El ecosistema de Infinity Ground abarca la capa tecnológica, la capa de infraestructura y la capa de red comunitaria, creando una base sumamente diversa para la colaboración. Esta diversidad se refleja en su amplia y sólida red de alianzas. A continuación, se presentan algunos ejemplos destacados de colaboración:









MyShell es una plataforma de primer nivel en el ámbito de los agentes de IA, que permite a los desarrolladores crear potentes agentes conversacionales mediante indicaciones personalizadas y un sistema de complementos. A través de esta estrecha alianza, MyShell e Infinity Ground expandirán conjuntamente el ecosistema de agentes, desbloqueando aún más potencial creativo para los desarrolladores.









Initia es una red blockchain de capa 1 centrada en aplicaciones, diseñada para admitir Appchains soberanas con interoperabilidad nativa. Su arquitectura Interwoven Stack incluye estándares integrados para oráculos, disponibilidad de datos y mensajería, lo que ayuda a los desarrolladores a lanzar, conectar y compartir rápidamente liquidez y usuarios.





Gracias a su integración con Infinity Ground, los desarrolladores pueden usar Agentic IDE para construir y desplegar aplicaciones compatibles con Initia de forma ágil, reduciendo las barreras de entrada. Por ejemplo, desafíos creativos al estilo de clasificaciones como Jump Jennie ya han generado una amplia creatividad dentro del ecosistema Initia × Infinity Ground, acelerando la visión de un futuro multichain componible.









Four.meme es una plataforma descentralizada y sin código para emitir meme coins, desplegada en la BNB Chain. Está diseñada para ser rápida y sencilla, lo que permite a cualquier usuario emitir tokens a un costo casi nulo mediante plantillas prediseñadas y un mecanismo automático de arranque de liquidez. Admite pares de trading como BNB, USDT, WHY y CAKE.





Four.meme se ha asociado con Infinity Ground para lanzar múltiples desafíos creativos, invitando a los usuarios a desarrollar aplicaciones temáticas de memes (como juegos de memes con IA o generadores dinámicos de imágenes). Esta colaboración amplía la base de usuarios del ecosistema y proporciona a los creadores una canalización fluida en cadena: desde la idea hasta la distribución y la emisión de activos.





























Hasta junio de 2025, más de 17 millones de billeteras únicas se han conectado a la plataforma y se han creado 121,000 dApps. Miles de creadores están utilizando activamente la plataforma para desarrollar juegos, memes, dApps y contenido interactivo.













Infinity Ground está revolucionando la industria tradicional del gaming mediante tecnologías avanzadas de IA y Web3. Aprovechando enrutadores de modelos, kits de desarrollo de IA modulares y una arquitectura unificada de ecosistema, busca mejorar la eficiencia en el desarrollo de juegos, reducir costos y fomentar la innovación creativa. La plataforma introduce mecanismos de propiedad descentralizada y una tokenómica bien diseñada para alinear completamente los intereses entre desarrolladores, jugadores y comunidad, construyendo en conjunto un ecosistema de juegos vibrante y dinámico.





Infinity Ground está dando forma a una sociedad impulsada por IA en la que cualquier persona puede crear, expresar y compartir su visión de manera sencilla. La IA no busca reemplazar la creatividad, sino potenciarla.









En líneas generales, Infinity Ground está liderando un cambio de paradigma en la creación de contenido centrado en las tecnologías de IA y Web3. Construye una plataforma creativa abierta, accesible y beneficiosa para todos, gracias a sus herramientas inteligentes sin barreras de entrada, mecanismos claros de propiedad de contenido y un ecosistema rico en alianzas e incentivos. Seas desarrollador, artista o usuario común, basta una idea para concretarla y monetizarla en cadena aquí.





A medida que se acelera la integración entre blockchain e IA, Infinity Ground no es solo una plataforma de herramientas, sino el punto de partida de un movimiento creativo descentralizado. En el futuro, la propiedad del contenido, los canales de distribución y la atribución de valor podrían redefinirse por completo dentro de este nuevo ecosistema. Este es el mejor momento para sumarse.



