¿Qué es HENLO? Un análisis profundo de la memecoin más popular de Berachain





Las memecoins cautivan a la comunidad cripto con su humor y características impulsadas por la comunidad. HENLO , una memecoin emergente en el ecosistema Berachain, aprovecha su posicionamiento cultural único y su innovadora tokenómica para redefinir la forma en que los usuarios interactúan con las criptomonedas. Este artículo profundiza en los orígenes de HENLO, la distribución de tokens, los mecanismos comunitarios y el potencial de crecimiento futuro.









La comunidad Honey Jar (THJ) lanzó HENLO con el objetivo de construir un proyecto cripto distintivo basado en el humor y la cultura de internet. A diferencia de las criptomonedas tradicionales que enfatizan características técnicas y funciones financieras, HENLO prioriza el compromiso cultural y la interacción comunitaria, con la intención de convertirse en un ícono cultural dentro del ecosistema Berachain.





El principio rector de HENLO se centra en desafiar las convenciones. Al asociarse con proyectos establecidos como Ramen Finance , captó la atención de manera casi inmediata. El equipo fundador aprovecha una sólida base comunitaria para crear una memecoin animada y entretenida que resuena con los entusiastas que valoran la cultura y el humor.









HENLO tiene un suministro total de 100 mil millones de tokens. La asignación es la siguiente:

Contribuidores (15%) : Bloqueo de 9 meses con un cliff de 3 meses.

Inversionistas (20%) : Bloqueo de 6 meses para asegurar el compromiso a largo plazo.

PoL e incentivos (23%) : Para recompensas de validadores, creación de mercado y liquidez inicial en DEX.

Comunidad (32%) : A través de airdrops y la venta de Ramen Launch para impulsar la participación.

Reserva (10%): Bloqueado por 36 meses para apoyar el desarrollo sostenible.





HENLO también ofrece oHENLO, una opción de compra que permite a los holders comprar HENLO con un descuento del 25%, asegurando la equidad en el mercado y evitando la manipulación.









HENLO enfatiza el crecimiento impulsado por la comunidad mediante varios programas de incentivos:

Programa de airdrop : Distribuye tokens a 50,203 wallets en dos formas: HENLO y oHENLO.

Sistema de puntos : Premia a los usuarios con puntos por participar en eventos y mantener activos designados; los puntos se pueden canjear por HENLO una vez que la mainnet de Berachain se lance.

Mecanismo de equipos (Crews): Permite a los miembros de la comunidad unirse a equipos, competir en desafíos y ganar recompensas adicionales.





Estas iniciativas fomentan la participación y amplifican el alcance de HENLO.









Al momento de escribir este artículo, HENLO opera a aproximadamente $0.000667, con una capitalización de mercado de alrededor de $2.3 millones. En el futuro, HENLO planea expandir su ecosistema asociándose con proyectos adicionales de NFT, protocolos DeFi y plataformas de juegos para aumentar la utilidad y el valor del token.













HENLO es uno de los tokens más populares del mercado en este momento. MEXC aprovechó su posición de primer movimiento para listar HENLO, dando a los usuarios acceso anticipado para operar. Para comprar HENLO en MEXC, sigue estos pasos:





1) Abre e inicia sesión en la aplicación MEXC o visita el sitio web oficial

2) En la barra de búsqueda, busca HENLO y selecciona el trading en Spot

3) Selecciona el tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y completa la transacción.





HENLO trasciende el modelo típico de memecoin al integrar cultura, humor y un fuerte compromiso comunitario. Respaldado por una tokenómica innovadora y mecanismos de incentivos diversos, está estableciendo rápidamente su presencia dentro del ecosistema Berachain. Como un ejemplo destacado de innovación en el espacio de las memecoins, HENLO merece atención por su singular mezcla de cultura y diseño impulsado por la comunidad.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.



