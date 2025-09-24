¿Qué es Hana Network? Una nueva puerta de entrada al mundo cripto al estilo TikTok









1) Hana Network es una plataforma innovadora diseñada para simplificar las interacciones entre múltiples blockchains para usuarios y desarrolladores comunes, y es compatible con ecosistemas como Bitcoin, Ethereum y más.

2) El token nativo HANA tiene un suministro total de 1 mil millones, con más de la mitad asignado a la comunidad. La distribución del token y los mecanismos de desbloqueo son transparentes, con rondas clave de emisión completadas en 2025.

3) Los productos principales de Hana Network incluyen el juego DeFi hiper-casual Hanafuda, el proyecto NFT Capsule Shop y el puente de activos entre cadenas seguro y fácil de usar llamado Hana Gateway.

4) Hana Network enfatiza una experiencia financiera gamificada, fuertes efectos de compartición social, datos en cadena impresionantes y una circulación fluida de activos entre múltiples cadenas.

5) Con un sólido respaldo financiero, Hana Network ha asegurado inversiones de varias instituciones reconocidas, recaudando más de 5.75 millones de dólares entre 2024 y 2025.

6) La visión de Hana Network es construir una puerta de entrada a los activos blockchain tan divertida y sencilla como desplazarse por videos cortos, posicionándose como la plataforma principal para la próxima generación de DeFi y el portal de referencia para los criptoactivos en la era Web4.









Fundada en 2022 por Kohei Hanasaka, Hana Network tiene como objetivo simplificar las interacciones con blockchain al cerrar la brecha entre los complejos protocolos subyacentes y las necesidades cotidianas de los usuarios. Aprovechando la abstracción de cadenas, elimina la complejidad de interactuar con diferentes blockchains, ofreciendo a los usuarios una experiencia unificada a través de Bitcoin , cadenas EVM, soluciones L2 heterogéneas y otros protocolos. Esto permite una interacción fluida sin necesidad de cambiar de red ni enfrentarse a interfaces complicadas.





La compatibilidad de Hana Network con EVM está diseñada para que los desarrolladores puedan utilizar herramientas y aplicaciones existentes, facilitando que cualquier proyecto basado en EVM se expanda a Hana Network. La plataforma se enfoca en ayudar a los recién llegados al mundo cripto mediante aplicaciones fáciles de usar y sin permisos, diseñadas para simplificar las experiencias en finanzas sociales, juegos financieros, pagos y servicios del mundo real













HANA es el token nativo de Hana Network, con un suministro total de 1,000,000,000 (mil millones) de tokens.









Categoría Asignación Notas Comunidad 51% Asignación centrada en la comunidad, que incluye crecimiento del ecosistema (30%), incentivos (16%) y preventa (5%). Tesorería 20% Se utilizará para el desarrollo futuro del ecosistema, liquidez, operaciones, auditorías y marketing. Equipo 19% Asignado a los miembros del equipo. Inversores 10% Para los primeros seguidores.

















Categoría Asignación Detalles de desbloqueo/adquisición de derechos Comunidad 51% La asignación comunitaria (51%) incluye Crecimiento del Ecosistema (30%), Incentivos (16%) y Preventa (5%). Crecimiento del ecosistema 30% Período de bloqueo de 12 meses, seguido de un desbloqueo lineal de 12 meses Incentivos 21% Incluye incentivos y porciones de preventa. 100% desbloqueado Tesorería 20% Hasta un 25% desbloqueado en THE, permaneciendo desbloqueado durante 24 meses Equipo 19% Período de bloqueo de 24 meses, seguido de un desbloqueo lineal de 24 meses Inversores 10% Período de adquisición de derechos de varios años













El equipo de Hana Network está comprometido con su visión de “ No Más CEX (Exchanges Centralizados) ”. La recientemente concluida ronda “No More CEX” no fue solo una emisión de tokens, sino que marcó el inicio de asociaciones a largo plazo con colaboradores y miembros de la comunidad con ideas afines, unidos en la misión de construir un ecosistema más sólido.





Los detalles clave de la ronda “No More CEX” son los siguientes:

Información sobre la venta de tokens Detalles Fecha de inicio 18 de marzo de 2025 Fecha de finalización 1 de abril de 2025 Modelo de venta Venta a precio fijo basada en lista blanca Precio del token $0.04 (correspondiente a un FDV de $40 millones) Suministro total de tokens HANA 1,000,000,000 Tokens ofrecidos en esta ronda 50,000,000 (5% del suministro total) Adquisición de derechos / Bloqueo Sin bloqueo, sin adquisición de derechos (100% desbloqueado en TGE) Desbloqueo de tokens para equipos e inversores No se desbloquearán tokens de equipo ni de inversor durante los primeros 4 meses posteriores a THE.













Hanafuda es el primer producto lanzado en la mainnet de Hana Network: un juego DeFi hiper-casual que combina staking de activos, un sistema de puntos y una jugabilidad entretenida basada en cartas. Al depositar activos (por ejemplo, USDT/USDC), los usuarios obtienen Hana Points, que pueden usar para participar en el juego Hanafuda: formar equipos, competir y ganar boletos especiales y recompensas. Hanafuda permite el registro con un solo clic a través de cuentas de Google, lo que reduce significativamente la barrera de entrada para los nuevos usuarios de Web3.









Capsule Shop es una colección de 10,000 NFTs co-creada por el dependiente de la tienda y el artista Chao. La colección busca capturar el espíritu del Tokio de los años 80, ofreciendo una experiencia nostálgica y experimental que conecta la energía cruda de esa época con el mundo digital moderno









Hana Gateway está diseñada para simplificar el acceso de los usuarios a los ecosistemas blockchain, ofreciendo una rampa de entrada y salida sin confianza (trustless), que permite a los usuarios mantener el control total de sus fondos sin enfrentar comisiones ocultas ni fraudes.

Con más de 200,000 usuarios en la red de pruebas (testnet), Hana Gateway está construyendo una plataforma segura e intuitiva que conecta las finanzas tradicionales con la tecnología blockchain.





La plataforma combina los beneficios de las finanzas centralizadas con la autogestión de las criptomonedas, permitiendo transacciones peer-to-peer de fiat a cripto sin depender de intermediarios, mejorando así la privacidad y la autonomía del usuario.









1) Finanzas hiper-casuales Web4: Enfocadas en ser ligeras, entretenidas y sociales, haciendo que las finanzas en blockchain sean accesibles más allá de los usuarios profesionales.





2) Efectos de red social: Crecimiento rápido de usuarios y alta participación comunitaria impulsados por contenido viral y el intercambio social.





3) Métricas sólidas en cadena: Tras el lanzamiento de la Fase 1 de su mainnet en 2024, Hana Network alcanzó 400,000 direcciones únicas y más de 40 millones en depósitos on-chain.





4) Soporte multi-cadena: El token HANA es compatible y negociable en las principales blockchains como Ethereum, BSC y Arbitrum









Fundador: Kohei Hanasaka

Miembro principal: Ludens (Gerente de Producto)





Según datos de RootData , Hana Network ha completado dos rondas de financiamiento:









En abril de 2025, completó una ronda de venta pública por 1.75 millones de dólares, con una valoración de 40 millones de dólares.













Hana Network busca establecer un puente de activos seguro, descentralizado y eficiente que permita a usuarios globales acceder al ecosistema blockchain de manera fluida y sin depender de intermediarios. La misión final de la plataforma es hacer que las finanzas en blockchain sean intuitivas y atractivas, transformándolas en una experiencia tan simple y disfrutable como desplazarse por videos cortos. De esta manera, Hana Network aspira a convertirse en la puerta principal para que los usuarios comunes ingresen al mundo de los activos digitales.





Posicionada a la vanguardia del DeFi de próxima generación, Hana Network promueve un modelo financiero descentralizado, orientado al entretenimiento y potenciado por lo social. Con una experiencia de usuario simplificada y una fuerte viralidad social, la plataforma busca ser el portal más influyente de criptoactivos en la era Web4. Ya seas un participante experimentado en DeFi o un principiante, Hana Network ofrece un punto de partida accesible y amigable para tu incursión en el mundo cripto.



