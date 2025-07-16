¿Qué es GamerBoom? El motor de datos e incentivos definitivo que impulsa la revolución de los videojuegos en la Web3

BOOM) es una plataforma de infraestructura de última generación diseñada para conectar fluidamente datos del mundo real con la economía blockchain mediante mecanismos de incentivos basados en IA. El proyecto busca crear un ecosistema dinámico donde los datos del mundo real y las finanzas descentralizadas (DeFi) se intersecten, generando nuevo valor en la era de la Web3. GamerBoom (conocido como) es una plataforma de infraestructura de última generación diseñada para conectar fluidamente datos del mundo real con la economía blockchain mediante mecanismos de incentivos basados en IA. El proyecto busca crear un ecosistema dinámico donde los datos del mundo real y las finanzas descentralizadas (DeFi) se intersecten, generando nuevo valor en la era de la Web3.









A medida que la tecnología de IA generativa evoluciona a un ritmo acelerado, la demanda de conjuntos de datos diversos y de alta calidad se ha vuelto más crítica que nunca. Sin embargo, el desarrollo tradicional de IA ha dependido durante mucho tiempo de plataformas centralizadas para obtener datos de los usuarios, lo que genera inquietudes sobre la privacidad, la transparencia y la distribución equitativa del valor.





BOOM nació para resolver estos desafíos. Al aprovechar los principios de la Web3, BOOM reinventa cómo se aportan, utilizan y recompensan los datos. Su objetivo es establecer una economía de datos de IA justa y sostenible, donde cada contribuyente sea reconocido e incentivado, y los beneficios de la innovación en IA se compartan de forma más equitativa en todo el ecosistema.









BOOM ha desarrollado un ecosistema colaborativo de tres capas diseñado para impulsar la próxima ola del auge de las criptomonedas mediante la integración de datos del mundo real con incentivos impulsados por blockchain.









Las tareas provienen de desarrolladores, DApps, empresas Web2 u organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), y abarcan dimensiones de datos como lenguaje, imágenes, comportamiento y audio. Se clasifican por dificultad y coeficiente de recompensa, y los resultados se liquidan automáticamente en la cadena.









Todos los datos enviados, una vez validados, se convierten en un activo de la plataforma que puede utilizarse para el entrenamiento de modelos de IA o venderse mediante acceso autorizado. BOOM fomenta la tokenización de datos y la aplicación de etiquetas de calidad en la cadena para mejorar la eficiencia y la transparencia en el intercambio de datos.









La plataforma admite el entrenamiento de modelos de código abierto y despliegues optimizados (incluidos modelos BOOM propietarios y LLM de socios). Una parte de los ingresos del modelo se redistribuye entre los contribuyentes y validadores de datos, creando así una economía circular autosostenible.









BOOM es un proyecto pionero de infraestructura que conecta la IA y la blockchain, diseñado para impulsar el auge de las criptomonedas al vincular datos del mundo real con la economía de la Web3. Sus características destacadas incluyen:





Juego como patrimonio: transforma el botín y las acciones del juego en activos en cadena verificados por IA, lo que otorga un valor económico real al tiempo y la habilidad del jugador.

Mercados de capital social: cuantifica la influencia social convirtiendo los "me gusta", las acciones y las interacciones en activos programables e intercambiables.

Capa de activos del mundo real verificada por IA: permite la tokenización y el intercambio fraccionado de activos físicos como bienes raíces y materias primas.

Refinería de datos de nivel institucional: agrega datos a nivel de red para generar activos componibles que cumplen con los estándares financieros.









Boom Coin (BOOM) funciona como el token de utilidad principal del protocolo, impulsando una integración perfecta entre juegos, capital social, activos del mundo real y DeFi.









Nombre del Token: BOOM

Suministro total: 1,000,000,000









La asignación del token BOOM es la siguiente:





Crecimiento del ecosistema: 26%

Airdrops e incentivos comunitarios: 25%

Inversores estratégicos: 16.5%

Equipo y asesores: 15%

Reserva de la fundación: 10%

Marketing y asociaciones: 7.5%













BOOM Token es el activo fundamental que impulsa el ecosistema centrado en datos del protocolo BOOM, con utilidad en gobernanza, transacciones e incentivos:





Gobernanza: los holders de tokens pueden votar en decisiones importantes, como integraciones de aplicaciones y actualizaciones de protocolo.

Medio de pago: donde lo permita la ley, Boom Coin puede usarse para comprar activos dentro del juego, influencia social o activos reales verificados por IA.

Capa de incentivos: los usuarios obtienen recompensas a través de logros en los juegos, interacciones sociales y contribuciones de datos, lo que impulsa la participación continua en el ecosistema.

Interoperabilidad multiplataforma: BOOM circula fluidamente entre juegos, plataformas DeFi y aplicaciones sociales dentro del ecosistema.









Mediante tecnología descentralizada, un modelo económico justo y un profundo respeto por los derechos de los creadores, BOOM está redefiniendo la estructura de poder de la industria del entretenimiento digital. Aquí, cada creador puede recibir apoyo directo de su audiencia y cada contenido puede encontrar su verdadera comunidad. Ya seas un anotador de datos, un desarrollador de modelos de IA o un defensor de la Web3, BOOM ofrece una puerta de entrada para participar en la construcción de la próxima generación de infraestructura de IA.





Los tokens BOOM ya están listados en MEXC, lo que ofrece una experiencia de trading fluida y tarifas muy competitivas. Puedes empezar a operar con BOOM rápidamente siguiendo estos pasos:





Futuros. 2) Busca "BOOM" en la barra de búsqueda y selecciona trading de Spot

3) Selecciona el tipo de orden, introduce el importe y el precio, y completa la transacción.



