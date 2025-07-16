¿Qué es FlyTrade (FLY)?: Un motor mejorado para la experiencia de trading entre cadenas

A medida que el ecosistema multichain sigue creciendo, la interacción fluida de activos entre blockchains se ha vuelto una necesidad clave en las operaciones diarias de los usuarios. FlyTrade (FLY) fue creado para resolver este problema: como una plataforma de trading entre cadenas eficiente, segura y fácil de usar, FlyTrade busca redefinir la experiencia entre cadenas con las rutas más inteligentes y en el menor número de pasos.









FlyTrade es un protocolo de liquidez entre cadenas basado en el concepto de abstracción de cadena. Su objetivo es unificar el acceso a la liquidez de activos multichain y permitir la interoperabilidad sin fricciones entre cadenas. Actualmente, FlyTrade admite trading agregado en múltiples redes blockchain principales y más de 18,000 activos, incluidos stablecoins , tokens LP y tokens con rendimiento. Originalmente conocido como Magpie Protocol, FlyTrade ha pasado por una renovación completa de marca y producto, ingresando al espacio DeFi con un marco de trading con abstracción de cadena más completo.













FlyTrade ha desarrollado un motor inteligente de agregación entre cadenas que extrae datos en tiempo real de cientos de DEX y pools de liquidez. Identifica automáticamente la ruta con menor deslizamiento y mejor precio, garantizando la máxima eficiencia en cada transacción entre cadenas.









Los usuarios no necesitan cambiar la red de su wallet ni hacer el puenteo de activos manualmente. FlyTrade detecta automáticamente la cadena de destino del activo seleccionado y gestiona toda la comunicación entre cadenas, haciendo que el proceso sea tan sencillo como ingresar el resultado deseado, y el protocolo se encarga del resto.









Actualmente admite una amplia gama de redes populares, como Ethereum , Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, zkSync, Avalanche , Scroll, Linea, Manta, Berachain, Blast, Metis, Fantom y más—cubriendo la mayoría de los escenarios de interacción de activos en cadena.









FlyTrade planea introducir funciones de abstracción de cuenta como patrocinio de tarifas de gas, firma automática entre cadenas y gestión multiactivo de wallets—ofreciendo una experiencia de usuario fluida entre cadenas comparable a la de una plataforma centralizada.









La economía de tokens de FlyTrade gira en torno a su token nativo FLY, con un mecanismo innovador de bucle FLYwheel diseñado para incentivar tanto a los traders activos como a los participantes a largo plazo. Esta estructura respalda un crecimiento sostenible del ecosistema y una gobernanza eficiente. El modelo presenta dos modos principales de participación: xFLY y FLY33, pensados para usuarios activos y holders pasivos, respectivamente.













Bloqueo para obtener poder de voto : los usuarios pueden bloquear FLY para recibir xFLY. Cuanto mayor sea el periodo de bloqueo, mayor será el peso de voto.

Votación para asignación de incentivos : los holders de xFLY votan para dirigir los incentivos de FLY hacia determinados pares de trading, optimizando el flujo de capital.

Subsidios de tarifas y deslizamiento : los pares de trading con mayor volumen de votos se benefician de menores tarifas y deslizamiento.

Reparto de ingresos : los holders de xFLY reciben una parte de las comisiones de la plataforma según su poder de voto.

Recompensas aumentadas : el bloqueo activo y el trading desbloquean bonificaciones por multiplicador para incentivar la participación continua.

Mecanismo de salida: Salida estándar: los tokens se liberan gradualmente durante un periodo de tres meses, ayudando a mantener la estabilidad del ecosistema y desincentivando la especulación a corto plazo. Salida instantánea: permite retirar los tokens de inmediato; sin embargo, el 50% del monto retirado se quema permanentemente para reducir la oferta circulante y preservar el valor a largo plazo del token.









Votación algorítmica : no requiere voto manual, el sistema asigna los votos automáticamente.

Recompensas con auto-compounding : las ganancias se reinvierten automáticamente para aumentar el crecimiento de valor.

Sin necesidad de bloqueo : FLY33 es un token líquido, libremente negociable o transferible.

Ideal para traders poco frecuentes o holders a largo plazo: obtén incentivos pasivos del ecosistema con una participación mínima.





Este modelo de tokens recompensa directamente a los usuarios por su actividad de trading, en lugar de solo por aportar liquidez, fomentando un ecosistema de trading más eficiente y dinámico.









Los contratos del protocolo FlyTrade han pasado por múltiples rondas de auditorías de seguridad de terceros y cuentan con sistemas de monitoreo de riesgos en tiempo real para proteger los activos de los usuarios. El frontend de la plataforma es compatible con wallets no custodiales como MetaMask, WalletConnect y Coinbase Wallet. Combinado con la verificación de firmas on-chain, esto garantiza que los usuarios mantengan siempre el control total de sus fondos. En el futuro, FlyTrade planea integrar liquidez agregada de exchanges centralizados y lanzar una app móvil, permitiendo a los usuarios realizar swaps de activos entre cadenas en cualquier momento y lugar.









FlyTrade está liderado por un equipo global con amplia experiencia en desarrollo de productos Web3, ingeniería financiera e infraestructura blockchain:





CEO : Ali Raheman : arquitecto Web3 y fundador de múltiples protocolos en cadena

CIO : Ikram Ansari : experto en mercados financieros encargado de estrategia y alianzas de capital

CTO: Gergely Hegyközi: especialista en desarrollo blockchain y diseño del protocolo central





En cuanto a la financiación, FlyTrade cuenta con el respaldo de inversionistas de primer nivel como Jump Crypto, ParaFi, Republic, GSR, Big Brain Holdings y Arkstream Capital, lo que proporciona un sólido apoyo a su innovación tecnológica a largo plazo y su expansión de mercado.









La estrategia de desarrollo de FlyTrade se centra en las siguientes áreas clave:





Desplegar funciones de abstracción de cuenta para mejorar la usabilidad entre nuevos usuarios

Lanzar una aplicación móvil para mejorar la experiencia de trading y simplificar el inicio de sesión en Web3

Integrar liquidez de exchanges centralizados para profundizar aún más los libros de órdenes

Ampliar continuamente el soporte a nuevas cadenas y tipos de activos para responder a diversas necesidades de trading

Fortalecer los mecanismos de incentivos para fomentar la autonomía comunitaria y avanzar en la gobernanza del protocolo



