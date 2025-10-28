¿Qué es la dominancia de ETH? Entendiendo el gráfico de dominancia de ETH y lo que significa

El mercado de las criptomonedas se mueve rápido, y comprender métricas clave puede marcar la diferencia entre obtener ganancias o pérdidas. La dominancia de Ethereum se mantiene como uno de los indicadores más cruciales para seguir el sentimiento del mercado y tomar decisiones de inversión más inteligentes. En esta guía, aprenderás qué significa realmente la dominancia de ETH, cómo leer gráficos de dominancia como un trader profesional y cómo esta métrica interactúa con la cuota de mercado de Bitcoin para señalar tendencias más amplias. Ya sea que estés revisando por primera vez el porcentaje actual de dominancia de Ethereum o buscando perfeccionar tu estrategia de trading, este artículo desglosa todo lo que los principiantes necesitan saber sobre esta métrica esencial.





Puntos clave

La dominancia de ETH mide la cuota de mercado de Ethereum en relación con todas las demás criptomonedas combinadas.

A septiembre de 2025, la dominancia de Ethereum se encuentra entre 13-15%, recuperándose del mínimo histórico de abril de 6.95%.

Los movimientos de dominancia de Bitcoin y Ethereum juntos señalan patrones de rotación de capital y potenciales temporadas de altcoins.

Ethereum controla aproximadamente el 60-63% del valor total bloqueado en DeFi, manteniendo su posición como la principal plataforma de contratos inteligentes.

La actualización Pectra de mayo de 2025 y las aprobaciones de ETFs en spot impulsaron la confianza institucional y la recuperación de la dominancia de Ethereum.

Los traders usan la dominancia de ETH junto con la acción del precio para cronometrar entradas al mercado, gestionar riesgos e identificar oportunidades de rotación hacia altcoins.





La dominancia de Ethereum mide cuánto del mercado total de criptomonedas pertenece a Ethereum. Cuando los traders hablan de dominancia de ETH, se refieren a la cuota de mercado de Ethereum en comparación con todos los demás activos digitales combinados. Esta métrica te da una instantánea de la fortaleza de Ethereum frente al ecosistema cripto más amplio.

El cálculo detrás de la dominancia de Ethereum es sencillo. Tomas la capitalización de mercado de Ethereum, la divides entre la capitalización total del mercado cripto y multiplicas por 100. Por ejemplo, si el mercado total cripto se sitúa en $2 billones y la capitalización de Ethereum alcanza $400 mil millones, el porcentaje de dominancia de Ethereum sería del 20%. Esto significa que una quinta parte de todo el dinero invertido en criptomonedas está en Ethereum.

Entender la dominancia de ETH te indica dónde se encuentra la confianza de los inversores. Un porcentaje más alto sugiere que los inversores concentran capital en Ethereum en lugar de distribuirlo entre miles de altcoins, lo que suele señalar que los traders ven a Ethereum como una apuesta más segura en tiempos de incertidumbre. Cuando la dominancia de Ethereum cae, normalmente significa que los inversores buscan oportunidades en criptomonedas más pequeñas, persiguiendo mayores retornos a pesar del riesgo adicional.

El valor actual de la dominancia de Ethereum cambia constantemente a medida que los precios fluctúan y nuevos proyectos entran al mercado. Puedes seguir estos cambios en tiempo real en plataformas como CoinMarketCap o CoinGecko, que actualizan sus datos cada pocos minutos y te muestran tanto cifras actuales como tendencias históricas. El contexto histórico importa al evaluar la dominancia de mercado de ETH. En 2017 y 2018, Ethereum alcanzó picos por encima del 30% durante el boom de las ICO antes de caer a medida que los inversores se diversificaban, mientras que el porcentaje actual de dominancia de Ethereum se ha estabilizado recientemente en un rango que refleja la posición madura de Ethereum como la principal plataforma de contratos inteligentes.





CoinMarketCap y Antes de analizar tendencias, necesitas fuentes de datos precisas. El gráfico de dominancia de ETH aparece en TradingView CoinGecko . TradingView ofrece el gráfico de dominancia de Ethereum bajo el símbolo ETH.D con herramientas avanzadas de análisis para traders profesionales, mientras que CoinMarketCap y CoinGecko presentan interfaces más simples, perfectas para principiantes que buscan una visión rápida de la dominancia actual de Ethereum. Cada plataforma actualiza su gráfico de dominancia de Ethereum con datos frecuentes: TradingView refresca cada pocos segundos y CoinMarketCap cada pocos minutos.





Cuando abres un gráfico de dominancia de ETH en TradingView, verás una gráfica de líneas que muestra cómo ha cambiado la cuota de mercado de Ethereum con el tiempo. Líneas ascendentes indican que Ethereum está capturando una porción más grande del mercado cripto total, mientras que líneas descendentes muestran que el dinero fluye hacia otras criptomonedas. El gráfico de dominancia de Ethereum de mayo de 2025 reveló patrones dramáticos, rebotando desde el mínimo histórico de 6.95% en abril hasta volver a superar el 11% en verano.

Los niveles clave de soporte y resistencia ayudan a los traders a identificar puntos de inflexión. El nivel del 7% ha servido históricamente como un fuerte soporte para el porcentaje de dominancia de Ethereum, con múltiples rebotes cerca de este umbral a lo largo de 2024 y principios de 2025, mientras que la resistencia alrededor del 20% ha limitado los repuntes. Estos niveles actúan como pisos y techos donde la dominancia tiende a revertir dirección.





La lectura de la dominancia de Ethereum hoy te da una instantánea inmediata, pero un análisis inteligente requiere comparar los niveles actuales con tendencias históricas. Las fluctuaciones de corto plazo en el porcentaje actual de dominancia de ETH suelen resultar de noticias temporales y revertirse rápidamente, mientras que las tendencias de largo plazo reflejan cambios fundamentales en cómo los inversores ven la propuesta de valor de Ethereum. La escalada constante desde el 6.95% en abril de 2025 hasta más del 11% en julio representó más que un simple rebote técnico: confirmó la creciente adopción institucional a través de ETFs y la renovada actividad de desarrolladores alrededor de las soluciones de escalabilidad de Ethereum.









La relación entre la dominancia de BTC y ETH crea uno de los patrones más importantes en el mundo cripto. La dominancia de Bitcoin y la de Ethereum se influyen mutuamente de forma constante a través de los flujos de capital y el sentimiento de los inversores. Cuando analizas juntas la dominancia de Bitcoin y de Ethereum, descubres que el dinero a menudo rota entre estas dos criptomonedas principales en función de las condiciones del mercado y el apetito por el riesgo.

Comprender los patrones de dominancia de ETH y BTC requiere reconocer que la dominancia total de todas las criptomonedas siempre suma 100%. Cuando la dominancia de Bitcoin sube de forma significativa, a menudo significa que los inversores están abandonando las altcoins e incluso Ethereum en busca de una percepción de mayor seguridad. Los gráficos de dominancia de ETH y BTC revelan claramente estos patrones de rotación, mostrando cuándo el capital se mueve de un activo principal al otro.





Diferentes combinaciones de movimientos actuales en la relación de dominancia BTC y ETH cuentan historias distintas. Cuando la dominancia de Bitcoin sube mientras su precio también aumenta, esto suele marcar un mercado alcista para Bitcoin, donde las criptomonedas más pequeñas tienen dificultades. La dominancia de Bitcoin, la dominancia de Ethereum y los datos actuales de principios de 2024 mostraron exactamente este patrón cuando las aprobaciones de ETFs de Bitcoin impulsaron grandes entradas de capital.

Otro escenario surge cuando el precio de Bitcoin sube, pero el gráfico de dominancia Bitcoin-Ethereum muestra que la dominancia de BTC cae mientras la de ETH sube. Esta combinación suele señalar una “temporada de altcoins”, con Ethereum liderando el movimiento. Entre abril y julio de 2025, la dominancia de Bitcoin cayó de alrededor del 56% al 52%, mientras que la dominancia de Ethereum desde los niveles de abril de 2025 rebotó desde sus mínimos, creando este entorno favorable para las altcoins.





El flujo de dominancia de BTC a ETH a menudo actúa como un indicador adelantado del desempeño más amplio de las altcoins. Cuando el capital rota de Bitcoin hacia Ethereum, normalmente precede a flujos similares hacia otras plataformas de capa 1 y tokens DeFi. Los traders inteligentes observan cuidadosamente esta rotación, usando la relación de dominancia BTC/ETH como un sistema de alerta temprana para cambios en las fases del mercado.

Las condiciones actuales sugieren una fase de transición. La recuperación del porcentaje de dominancia de Ethereum en mayo de 2025 desde mínimos históricos indica una creciente confianza en los fundamentos de ETH, especialmente tras la actualización Pectra y la adopción institucional de ETFs. Sin embargo, Bitcoin sigue manteniendo una fuerte dominancia por encima del 50%, lo que sugiere que el mercado aún no ha entrado completamente en un modo de asunción de riesgos agresivo.





El valor actual de la dominancia de Ethereum, situado entre 13-15% a finales de 2025, representa una recuperación significativa desde el mínimo de abril de 6.95%. Este repunte cuenta varias historias importantes sobre las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores. El valor actual de la dominancia ETH.D refleja la renovada confianza en la posición de Ethereum como la principal plataforma de contratos inteligentes, particularmente porque la actualización Pectra mejoró la escalabilidad y la eficiencia.

Varios factores explican el cambio en la dominancia de mercado de Ethereum en 2025 en comparación con principios de año. La adopción institucional se aceleró drásticamente cuando comenzaron a cotizar los ETFs spot de Ethereum , con grandes firmas financieras como BlackRock, Fidelity y Grayscale ofreciendo productos que permiten a los inversores tradicionales acceder fácilmente a ETH. Los niveles de dominancia de mercado de Ethereum en abril de 2025 marcaron el punto más bajo antes de que llegara realmente esta ola institucional, mientras que los datos de mayo de 2025 capturaron las primeras etapas de la recuperación.

La tendencia del porcentaje de dominancia de mercado de Ethereum en 2025 también refleja el dominio continuo de Ethereum en sectores clave del cripto. Los protocolos DeFi construidos sobre Ethereum todavía controlan la mayoría del valor total bloqueado en todas las blockchains, mientras que el mercado de NFTs sigue estando fuertemente centrado en Ethereum a pesar de la competencia de otras cadenas. La dominancia de TVL de Ethereum en DeFi en 2024 se mantuvo en 2025, con Ethereum controlando aproximadamente el 60-63% de todo el valor bloqueado en DeFi, incluso cuando las soluciones de capa 2 y otras cadenas competidoras ganaban terreno.

Los desarrollos recientes sugieren que la instantánea de la dominancia de Ethereum del 29 de mayo de 2025 representa un punto de estabilización más que un pico. La exitosa actualización Pectra eliminó cuellos de botella técnicos que previamente limitaban el rendimiento de Ethereum, mientras que las soluciones de capa 2 como Arbitrum Optimism continúan ampliando la capacidad de transacciones sin fragmentar el ecosistema. Esta combinación de mejoras en la capa base y crecimiento en la capa 2 fortalece la posición fundamental de Ethereum.













Los traders profesionales incorporan el porcentaje de dominancia de Ethereum en su proceso de toma de decisiones como una herramienta de temporización y asignación. Cuando la lectura actual de la dominancia de ETH sube mientras el precio de Ethereum también aumenta, los inversores experimentados suelen interpretarlo como una fuerte señal alcista para ETH en particular. Esta combinación sugiere que el capital fluye hacia Ethereum no solo desde moneda fiat, sino también desde otras criptomonedas, lo que indica una confianza generalizada del mercado en las perspectivas de ETH.





Las estrategias de asignación de portafolio cambian según las tendencias de dominancia. Los traders conservadores podrían aumentar su asignación a Ethereum cuando la dominancia comienza a subir desde niveles históricamente bajos, viéndolo como una oportunidad valiosa donde el mercado ha sobrevendido a ETH en relación con competidores más pequeños. El rebote desde el 6.95% en abril de 2025 representó exactamente este tipo de configuración, con los niveles actuales de porcentaje de dominancia de Ethereum sugiriendo que ETH había sido castigado injustamente en relación con sus fundamentos.





La gestión de riesgos se vuelve más sencilla cuando monitoreas la dominancia junto con la acción del precio. Si el precio de Ethereum cae pero su dominancia sube, esto te dice que otras criptomonedas están teniendo un desempeño aún peor. Esta fortaleza relativa puede justificar mantener posiciones en ETH incluso durante caídas del mercado. Por el contrario, cuando el precio de ETH sube pero la dominancia baja, señala que las altcoins más pequeñas están superando a ETH, lo que podría justificar cambios tácticos hacia esos sectores.





El momento de invertir en altcoins se vuelve más preciso usando la dominancia de Ethereum como filtro. Cuando la dominancia de ETH comienza a caer después de una subida sostenida, a menudo marca el momento óptimo para rotar capital hacia criptomonedas más pequeñas. Estos puntos de rotación no aparecen al azar, sino que siguen patrones predecibles en los que Ethereum lidera primero el mercado al alza, y luego los inversores se expanden buscando mayores ganancias en activos de mayor riesgo.





Confundir dominancia con precio: El hecho de que el porcentaje de dominancia de Ethereum suba no significa que el precio de ETH esté aumentando. La dominancia puede subir incluso cuando el precio de Ethereum baja, siempre que otras criptomonedas caigan más rápido.

Sobrerreaccionar a fluctuaciones diarias: La lectura de la dominancia de ETH hoy puede variar uno o dos puntos porcentuales debido a noticias temporales, pero estos cambios breves rara vez indican giros de tendencia significativos.

Ignorar el contexto del mercado: Un aumento en el porcentaje de dominancia de Ethereum durante un mercado bajista significa algo completamente diferente que el mismo aumento durante un mercado alcista.

Usar la dominancia como un indicador aislado: Los traders inteligentes cruzan los datos de dominancia con volumen de trading, tasas de financiación y actividad on-chain en lugar de confiar en una sola métrica.

Hacer trading basado en ruido a corto plazo: Los principiantes suelen operar basándose en cambios diarios de dominancia cuando deberían enfocarse en tendencias semanales o mensuales para obtener señales más fiables.













1. ¿Cuál es el porcentaje actual de dominancia de Ethereum?

A finales de septiembre de 2025, la dominancia de Ethereum se sitúa entre el 13-15%, recuperándose desde el mínimo de abril de 2025 de 6.95%.





2. ¿Con qué frecuencia debo revisar el gráfico de dominancia de ETH?

Los inversores a largo plazo se benefician de revisiones semanales, mientras que los traders activos deberían monitorear diariamente o durante eventos importantes del mercado.





3. ¿Una alta dominancia de ETH es buena o mala?

Una alta dominancia no es inherentemente buena ni mala; depende del contexto del mercado y de si mantienes ETH o altcoins.





4. ¿Dónde puedo seguir la dominancia de Ethereum hoy?

TradingView, CoinMarketCap y CoinGecko ofrecen gráficos y datos en tiempo real sobre la dominancia de Ethereum.





5. ¿Cuál es la diferencia entre la dominancia de BTC y ETH?

BTC mide la cuota de mercado de Bitcoin, mientras que ETH mide la de Ethereum; juntas, indican patrones de rotación de capital.





6. ¿Qué significa el valor actual de ETH.D?

ETH.D es simplemente el símbolo de cotización de la dominancia de Ethereum en plataformas como TradingView.





7. ¿Por qué cayó el porcentaje actual de dominancia de Ethereum a inicios de 2025?

La competencia de alternativas de Capa 1 y la toma de ganancias tras repuntes previos llevaron la dominancia a mínimos históricos.





8. ¿Puede el porcentaje de dominancia de mercado de Ethereum predecir temporadas de altcoins?

Una caída en la dominancia de ETH mientras el precio sube suele señalar condiciones tempranas de temporada de altcoins.





Entender la dominancia de Ethereum ofrece una poderosa lente para interpretar las condiciones del mercado cripto. El gráfico de dominancia de ETH revela flujos de capital, apetito por el riesgo y transiciones de fase del mercado que afectan a todo tu portafolio. Desde el mínimo histórico de 6.95% en abril de 2025 hasta la recuperación por encima del 13%, los movimientos recientes indican una renovada confianza institucional y fortaleza fundamental subyacente.

La relación entre la dominancia de BTC y ETH puede generar señales de trading accionables cuando se interpretan correctamente los patrones. Los traders experimentados combinan el análisis de dominancia con otras métricas en lugar de confiar en un único indicador. Monitorea la dominancia de Ethereum regularmente en plataformas como TradingView, CoinMarketCap o CoinGecko, pero siempre considera la acción del precio y las condiciones generales del mercado junto con las tendencias de dominancia.