¿Qué es DeLorean Labs (DMC)? Desarrollo de infraestructura Web3 para marcas automotrices

A medida que las marcas globales exploran cada vez más las aplicaciones blockchain, DeLorean Labs es pionero en la integración profunda de la industria automotriz tradicional con el ecosistema Web3. Como proyecto derivado de la legendaria marca DeLorean, DeLorean Labs se dedica a construir una infraestructura Web3 integral que sirva tanto a marcas, desarrolladores como a usuarios. Centrada en el token DMC, conecta la identidad en cadena, los activos físicos y las experiencias digitales, creando una vía de expansión en cadena para las marcas del mundo real.









DeLorean Labs opera como una rama experimental bajo la marca DeLorean, centrándose en el diseño de arquitectura Web3 y el desarrollo de aplicaciones. Su misión va más allá de simplemente integrar los valores fundamentales de la marca en la cadena de bloques; busca explorar cómo la tokenómica, la identidad en cadena de bloques y los contratos inteligentes pueden facilitar una redefinición descentralizada de las experiencias de marca.





A diferencia de los proyectos NFT tradicionales, DeLorean Labs construye la infraestructura fundamental para la interacción en cadena entre marcas y usuarios. Mediante sistemas de identidad, mecanismos de recompensa, funciones de reserva y modelos económicos tokenizados, el proyecto impulsa la transformación de DeLorean, que pasa de ser un fabricante de automóviles convencional a un participante activo de la plataforma Web3. El objetivo final no es solo digitalizar su propia marca, sino también establecer un protocolo Web3 modular que otras marcas puedan adoptar, ayudando a las empresas tradicionales a migrar sus identidades y activos digitales en cadena.









Basada en la blockchain de Sui , la capa de aplicación de DeLorean Labs se beneficia de la alta velocidad de ejecución, la baja latencia y el modelo de datos centrado en objetos de Sui, ideal para gestionar interacciones complejas con marcas y diversos tipos de activos. Los módulos clave desarrollados sobre esta base incluyen:





Protocolo Flux: un sistema de identidad y reputación en cadena utilizado para verificar la participación de los usuarios y desbloquear recompensas.

Sistema de reservas: permite a los usuarios reservar la compra de vehículos DeLorean o participar en eventos limitados en cadena utilizando tokens DMC

Módulo de lotería e incentivos en cadena: garantiza una distribución justa y mejora la participación del usuario

Kit de herramientas de desarrollo de marca: planificado para permitir que otras marcas se integren con Web3 de manera similar.





DeLorean Labs no solo es una plataforma propietaria, sino que también está construyendo un protocolo abierto para servir a una gama más amplia de socios de marca.









En el corazón del ecosistema de DeLorean Labs se encuentra el token DMC , que sirve tanto como credencial de acceso a la red como mecanismo de incentivo para las interacciones entre la marca y el usuario. Sus principales usos incluyen:





Funciones de utilidad: DMC se puede utilizar para participar en actividades del ecosistema, desbloquear contenido exclusivo, pagar tarifas de acuñación y reservar vehículos;

Valor económico: El DMC circulará en los mercados públicos y será parte integral de la creación de modelos de incentivos y sistemas de retención de usuarios;

Conectividad de marca: Holding DMC otorga experiencias integradas únicas tanto en cadena como fuera de línea con la marca DeLorean, como canjear recuerdos, votar en la comunidad y desbloquear NFT de edición limitada.





DMC no es un activo cripto independiente, sino que actúa como un puente entre la identidad de marca y los servicios en cadena.





El suministro total de DMC es de 12.8 mil millones de tokens, y la distribución inicial se estructura de la siguiente manera:













DeLorean Labs avanza con paso firme en cada fase, construyendo un modelo integral de interacción de marca Web3, desde la tecnología hasta el ecosistema, desde la comunidad hasta los casos de uso. El desarrollo se divide en varias etapas clave:





Fases Fecha Logros importantes Lanzamiento

2024 Q4 Se lanzó el sitio web oficial, se publicó Tokenómica y se lanzó la versión beta de Flux V1 Crecimiento 2025 Q1 Airdrops de NFT, lanzamiento de un sistema de incentivos y reserva de vehículos implementada Expansión del ecosistema 2025 Q2 Se inició el Launchpad de DMC y se presentó el módulo de marca asociada Colaboración abierta de marca 2025 H2 Kit de herramientas SDK proporcionado para respaldar la integración de funciones Web3 para otras marcas





Cabe destacar que, durante el desarro llo del ecosistema interactivo en cadena de DeLorean Labs, el evento Cápsula del Tiempo de DeLorean Labs se convirtió en uno de los momentos más destacados. En 2024, el evento contó con un lanzamiento limitado de 8,888 coleccionables d igitales y físicos, y contó con Christopher Lloyd (Doc Brown), la estrella de "Regreso al Futuro", como embajador oficial, lo que generó una entusiasta respuesta de la comunidad.





Todas las Cápsulas del Tiempo se revelan simultáneamente, lo que permite a los usuarios obtener activos digitales de diversa rareza, así como beneficios físicos y en cadena, como el vehículo eléctrico DeLorean Alpha5, experiencias de carreras de F1 y coches virtuales para juegos Web3. Este innovador modelo no solo mejora el aspecto ceremonial de la interacción con la marca, sino que también marca la primera integración de una marca de coches físicos con coleccionables en cadena y mecanismos de derechos, lo que proporciona un paradigma tangible para las futuras interacciones digitales entre marcas.









DeLorean Labs no se dedica exclusivamente a la marca DeLorean; su visión principal es construir una infraestructura escalable para el ecosistema de la marca Web3. Dirigida a desarrolladores, marcas y creadores de contenido en cadena, la plataforma ofrece las siguientes capacidades:





Herramientas de integración API/SDK: simplifican el proceso de integración de marcas en la cadena;

Sistemas de identidad y etiquetado de usuarios en la cadena: ayudan a las marcas a identificar y recompensar a los usuarios de alto valor;

Módulos Launchpad de bajo costo: apoyan a las marcas en la emisión de NFT, tokens de eventos, acceso a preventa y más;

Herramientas de asistencia para el cumplimiento normativo: agilizan los procesos legales y financieros de las actividades en la cadena.





De cara al futuro, DeLorean Labs aspira a convertirse en el “Web3 Shopify” para las marcas.









DeLorean Labs destaca por aprovechar la tecnología en cadena como herramienta práctica para crear valor comercial real, en lugar de la criptografía por sí misma. DMC no es solo un token especulativo, sino una base fundamental que sustenta la presencia digital continua de la marca DeLorean.





A medida que los activos digitales de la marca maduran y la identidad del usuario y los mecanismos de incentivos mejoran, DeLorean Labs es pionero en un paradigma que integra la marca automotriz con la lógica nativa de la Web3. Su éxito sirve como modelo de referencia para otras marcas que buscan la descentralización y una mayor interacción del usuario.





Actualmente, los tokens DMC están listados en MEXC, donde puedes operar con tarifas ultrabajas siguiendo estos pasos:





Futuros 2) Busca “DMC” en la barra de búsqueda y selecciona trading de Spot

3) Elige tu tipo de orden, ingresa los parámetros de monto y precio y completa la transacción.





