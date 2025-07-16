¿Qué es CUDIS? Impulsando un modelo de salud descentralizado y un ecosistema global de bienestar

CUDIS es un innovador proyecto de salud construido sobre la blockchain de Solana . Al integrar dispositivos portátiles, inteligencia artificial (IA) y tecnologías Web3, utiliza un modelo Move-to-Earn para incentivar a los usuarios a adoptar hábitos de vida saludables.









En la gestión tradicional de la salud, los datos de los usuarios suelen estar controlados por plataformas centralizadas, sin protección adecuada de la privacidad ni incentivos económicos. A medida que evolucionan la tecnología blockchain y la IA, las redes DePIN (Redes de Infraestructura Física Descentralizada) se están consolidando como un motor clave para la adopción del mundo real de Web3.





CUDIS busca devolver a los usuarios el control de sus propios datos de salud mediante tecnologías descentralizadas, y recompensar económicamente los comportamientos saludables a través de la monetización de datos. Al combinar dispositivos portátiles, IA y blockchain, CUDIS construye un ecosistema de salud centrado en el usuario, donde cada individuo es verdaderamente dueño de sus datos, haciendo que la búsqueda de la longevidad sea más personalizada, trazable y orientada a recompensas.













Construido sobre blockchain, CUDIS ofrece una plataforma segura y transparente para gestionar datos de salud. Los usuarios pueden administrar, compartir o mantener privados sus datos de salud de forma segura, garantizando plena propiedad y control sobre su información personal.









CUDIS integra tecnología portátil, un Centro de Longevidad impulsado por IA y una super app respaldada por blockchain para permitir a los usuarios monitorear su salud en tiempo real y recibir recomendaciones personalizadas para prolongar su longevidad. Sus algoritmos de IA filtran información errónea y proporcionan estrategias respaldadas por la ciencia para mejorar el bienestar biológico.









Más allá del seguimiento y las recomendaciones, CUDIS ofrece una gama de productos, programas y servicios cuidadosamente seleccionados según las necesidades de salud específicas de cada usuario, proporcionando soluciones integrales de gestión de la salud.









CUDIS implementa un sistema de recompensas para fomentar la participación activa en la salud. Los usuarios que mejoran su bienestar pueden ganar tokens CUDIS como incentivo económico.









CUDIS Ring: Anillo inteligente que monitorea métricas de salud en tiempo real.





CUDIS Super App: Aplicación integral para gestionar datos de salud, recibir asesoramiento por IA y rastrear recompensas.





CUDIS Data Network: Plataforma descentralizada para compartir datos, donde los usuarios pueden ganar recompensas al compartir su información de salud.





Longevity Hub: Plataforma que combina una tienda de DApps y un launchpad de proyectos dentro del ecosistema de longevidad.













Nombre del token : CUDIS

Suministro total: 1 000 millones









Ecosistema: 15 %

Venta pública: 25 %

Asesores: 5 %

Tesorería: 9 %

Equipo de desarrollo: 15 %

Inversionistas: 17 %

Liquidez: 5,87 %

Marketing: 8,13 %













Recompensas por hábitos saludables: Los usuarios pueden ganar tokens CUDIS al participar en actividades saludables.





Monetización de datos: Los usuarios pueden optar por compartir anónimamente sus datos de salud a cambio de recompensas en tokens.





Pagos por productos y servicios: Los tokens pueden utilizarse dentro del Longevity Hub para adquirir bienes y servicios relacionados con la salud.





Staking y gobernanza: Los usuarios pueden hacer staking con los tokens para participar en la gobernanza de la plataforma y obtener recompensas adicionales.









CUDIS está comprometido con la promoción de la salud pública y la longevidad mediante la innovación tecnológica. Al combinar dispositivos portátiles, IA y blockchain, ofrece una solución de gestión de la salud de nueva generación. Su tokenomía está diseñada para incentivar la participación y contribución de los usuarios, ayudando a construir un ecosistema de salud sostenible. Para los inversionistas interesados en la tecnología de salud y las aplicaciones Web3, CUDIS es un proyecto que vale la pena seguir.





