¿Qué es Collector Crypt? La revolución del trading de RWA detrás de 1 millón de ventas de paquetes de cartas digitales









1) Collector Crypt ha alcanzado más de $70 millones en ingresos anuales y ha tokenizado con éxito un GMV de ocho cifras.

2) El 100% de los ingresos netos del token CARDS se utiliza para comprar cartas coleccionables físicas para la tesorería, respaldando directamente el token con activos del mundo real.

3) El producto Gacha ofrece un valor esperado positivo de +5% a +10%, permitiendo a los usuarios adquirir coleccionables al 90%-95% del precio de mercado.

4) La herramienta Sniper ha facilitado más de $10 millones en subastas, obteniendo un 1% de comisión sobre las pujas exitosas con reembolso total en las pujas no exitosas.

5) El equipo de Collector Crypt aporta casi un siglo de experiencia combinada en la industria de coleccionables y más de 30 años de experiencia acumulada en cripto, con antecedentes que abarcan Amazon, fondos de cobertura y más.









Collector Crypt es una plataforma revolucionaria de exchange de coleccionables dedicada a resolver problemas históricos del mercado tradicional de coleccionables, como la lenta liquidación de pagos, el fraude frecuente y la ineficiencia. La visión central de Collector Crypt es construir el mercado de coleccionables de la más alta calidad, diseñado para que cualquiera pueda usarlo fácilmente, independientemente de su familiaridad con la tecnología cripto.





Collector Crypt ya se ha convertido en la aplicación líder de cartas coleccionables RWA en la blockchain de Solana. Hasta la fecha, la plataforma ha generado más de $70 millones en ingresos y ha tokenizado con éxito un GMV de ocho cifras en coleccionables.





El equipo central detrás de Collector Crypt aporta una fuerte combinación de experiencia emprendedora, técnica e industrial. El CEO es un emprendedor en serie con múltiples éxitos respaldados por capital de riesgo en biotecnología y alta tecnología. El CTO tiene un historial destacado en la entrega de soluciones de marketing digital para empresas Fortune 500. El Jefe de Desarrollo de Negocios trabajó anteriormente en Amazon y en fondos de cobertura, con experiencia en múltiples industrias. Esta combinación asegura que Collector Crypt no solo sea innovador en el aspecto técnico, sino también altamente capaz en operaciones comerciales, expansión de mercado y servicios financieros. Las habilidades complementarias y la experiencia acumulada del equipo proporcionan una base sólida para el crecimiento a largo plazo de la plataforma.













Como puente entre el mercado tradicional de coleccionables y la economía digital, Collector Crypt ha introducido el token CARDS . Este token no es solo un instrumento de pago, sino que sirve como el núcleo del ecosistema económico de la plataforma. El diseño de CARDS toma completamente en cuenta las características del mercado de coleccionables, asegurando liquidez comercial y ofreciendo a los holders a largo plazo el potencial de apreciación de valor.













Suministro total de CARDS: 2 mil millones de tokens





Categoría de asignación Porcentaje Descripción Fundación 36,76% Reservado para garantizar la sostenibilidad, crecimiento y desarrollo continuo del proyecto. No se planea venta actualmente. Recompensas de la comunidad 20,00% Incluye el airdrop inicial, premiando a usuarios genuinos y generando atención a nuevas funciones, evitando airdrops especulativos. Asignación al equipo 19,50% Reservado para miembros del equipo que contribuyen al desarrollo continuo de la plataforma. Ronda Pre-Semilla 8,20% Asignado a los primeros contribuyentes que apoyaron la visión del proyecto. Venta pública TGE 5,00% Asignación para la venta pública. Todos los ingresos netos se utilizan para comprar cartas coleccionables para la tesorería. Asesores 4,37% Asignado a socios estratégicos que proporcionan experiencia y orientación. Ronda Semilla 3,67% Asignado a contribuyentes de la ronda privada final de recaudación de fondos. Liquidez on-chain 2.50% Usado para proveer liquidez en DEXs (como Raydium ) y asegurar un mercado saludable.













La introducción del token CARDS resuelve varios problemas históricos del mercado tradicional de coleccionables.

Liquidación más rápida : Acelera significativamente la velocidad de pagos, eliminando la espera por transferencias bancarias o confirmaciones de métodos tradicionales.

Reducción de fraude : La transparencia y trazabilidad de las transacciones tokenizadas reduce efectivamente el riesgo de fraude.

Comodidad transfronteriza: Simplifica las transacciones internacionales al evitar conversiones de moneda y complejidades de transferencias internacionales.









Collector Crypt ha construido un ecosistema de productos completo que cubre todas las etapas del proceso de intercambio de coleccionables.









Cada NFT en Collector Crypt puede canjearse por la carta coleccionable física (RWA) que representa. Los coleccionistas pueden depositar cartas físicas para acuñar RWAs tokenizadas, o quemar sus NFTs en cualquier momento para recibir la carta correspondiente directamente en su domicilio. Esta función permite una conversión fluida entre activos digitales y coleccionables físicos.









Collector Crypt ha desarrollado un mercado diseñado específicamente para juegos de cartas coleccionables (TCG). Incluye todas las herramientas de filtrado y descubrimiento que los coleccionistas esperan, aprovechando completamente la interoperabilidad de Web3. Los NFTs en Collector Crypt también pueden usarse en plataformas compatibles como Magic Eden , dando a los coleccionistas libertad y liquidez sin precedentes.









El RWA Gacha de Collector Crypt es su producto más popular y el producto digital de booster pack con mayor valor esperado (EV) del mercado. En promedio, los usuarios disfrutan de un valor esperado positivo de +5% a +10%, convirtiéndolo en una experiencia de compra gamificada en lugar de una máquina de azar favorecida por la casa. Los beneficios se generan completamente a través de recompras, lo que permite a los coleccionistas:

Mantener todas las cartas, adquiriendo efectivamente un set completo al 90-95% del valor de mercado (un descuento incorporado).

Vender cartas no deseadas y buscar cartas raras, épicas o legendarias que valen de 40 a 80 veces el costo del paquete.

O combinar ambos enfoques, disfrutando de la emoción de abrir paquetes sin pérdida de valor.









Para usuarios que desean capturar artículos raros en mercados Web2 con precisión, la herramienta Sniper de Collector Crypt es la solución ideal. Al establecer una puja máxima y pagar un depósito en USDC, la herramienta realiza automáticamente la puja en los segundos finales y tokeniza la carta al ganar. Se cobra un 1% de comisión en subastas exitosas, mientras que los intentos fallidos reciben un reembolso del 100%. Usando esta herramienta, Collector Crypt ha facilitado más de $10 millones en subastas, adquiriendo cartas por millones de dólares con descuentos significativos respecto al precio de mercado.









El Card Club es el pase NFT premium de Collector Crypt. Los holders obtienen acceso exclusivo a spots de whitelist, lanzamientos de nuevos productos y beneficios adicionales de membresía.









Collector Crypt ha establecido comunidades oficiales en Discord y X (Twitter), proporcionando a los coleccionistas un espacio para intercambiar ideas, mostrar sus colecciones y discutir tendencias del mercado. Estas comunidades no solo sirven como canales de comunicación, sino también como vías importantes para recopilar comentarios de los usuarios y mejorar continuamente la plataforma.





La interfaz de usuario de la plataforma está diseñada con un fuerte enfoque en la experiencia del usuario. Ya sea depositando coleccionables, comerciando o participando en Gacha, cada proceso está cuidadosamente diseñado para asegurar que incluso los usuarios primerizos puedan comenzar rápidamente. Además, la plataforma ofrece documentación completa, incluyendo guías y FAQs, para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo sus funciones.









Collector Crypt avanza constantemente hacia su objetivo de convertirse en la plataforma líder mundial de intercambio de coleccionables digitales. La plataforma planea expandir las categorías de coleccionables soportados más allá de las cartas, incluyendo obras de arte, memorabilia y productos de edición limitada. En el ámbito tecnológico, el equipo explora funciones innovadoras como displays de realidad aumentada (AR), autenticación impulsada por IA y sistemas de recomendación inteligente para mejorar la experiencia del usuario.













Collector Crypt representa un paso importante en la transformación digital del mercado de coleccionables. Al combinar experiencia en comercio de coleccionables tradicionales con tecnología blockchain de vanguardia, la plataforma crea un entorno más seguro, eficiente y atractivo para los coleccionistas. Ya sea un coleccionista experimentado o un recién llegado, los usuarios pueden acceder a las herramientas y servicios adecuados a sus necesidades.





En esta plataforma, coleccionar ya no es solo comprar y vender; se convierte en una experiencia digital llena de posibilidades. A medida que la plataforma crece y evoluciona, Collector Crypt desempeñará un papel cada vez más importante en impulsar la digitalización del mercado global de coleccionables.



