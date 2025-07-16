Qué es Chis AI: una plataforma innovadora que integra IA y blockchain

Chis AI es una plataforma innovadora de servicios de IA que fusiona la tecnología de IA con blockchain, ofreciendo a los usuarios una forma totalmente nueva de acceder a servicios de IA. A diferencia de las plataformas de IA tradicionales que dependen de suscripciones a API estándares, Chis AI determina los permisos de servicio en función de las tenencias de tokens CHISAI de cada usuario, garantizando una experiencia descentralizada y dirigida por los usuarios.









En una era de rápidos avances en inteligencia artificial y tecnología blockchain, los servicios tradicionales de IA se enfrentan a numerosos desafíos, como las limitaciones de los modelos de suscripción, la asignación desigual de recursos y el control centralizado. Para abordar estos problemas, Chis AI se creó para redefinir la prestación y el uso de los servicios de IA a través de la descentralización.





En la plataforma Chis AI, los usuarios pueden conectar fácilmente una billetera Web3 (por ejemplo, MetaMask) y desbloquear servicios de IA manteniendo tokens CHISAI. Este mecanismo de control de acceso basado en tokens no solo garantiza una asignación justa de servicios, sino que también impulsa la circulación de tokens y el crecimiento de su valor.





Chis AI no solo fusiona tecnología de IA de vanguardia con la transparencia y la seguridad de la blockchain, sino que también aprovecha un modelo de tokenómica único para ofrecer una experiencia de servicio de IA más justa y eficiente.













Chis AI emplea un innovador mecanismo de control de acceso basado en tokens. Para desbloquear los servicios de IA correspondientes, los usuarios deben mantener una cierta cantidad de tokens CHISAI. Este enfoque garantiza una distribución justa de recursos y evita la monopolización del servicio por parte de un número reducido de usuarios. Al mismo tiempo, incentiva la participación activa en el ecosistema de la plataforma, ya que los usuarios pueden disfrutar de más servicios de IA si mantienen y usan tokens.









Para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios, Chis AI introduce un sistema de prompts por niveles. Se asignan distintos niveles a los usuarios según la cantidad de tokens CHISAI que posean, y cada nivel corresponde a una asignación diaria de prompts de IA. Este mecanismo garantiza una incorporación fluida para los usuarios nuevos y recompensa a los usuarios leales que respaldan la plataforma a largo plazo.









Chis AI ofrece un amplio abanico de servicios de IA: texto a imagen, texto a voz, imagen a video, generación de código con IA, IA para aplicaciones blockchain, diseño impulsado por IA, IA para contenido y marketing, y muchos más. Estos servicios no solo satisfacen las necesidades de los usuarios en diversos escenarios, sino que también mejoran la eficiencia y la creatividad en el trabajo gracias a la tecnología de IA.





Texto a imagen: Los usuarios introducen descripciones de texto para generar imágenes de alta calidad y estilos variados mediante IA, adecuadas para proyectos de diseño, materiales de marketing y más.

Texto a voz: Ofrece síntesis de voz natural y fluida mediante IA, con soporte para múltiples estilos de voz e idiomas, ideal para podcasts, audiolibros, anuncios y más.

Imagen a video: Convierte imágenes estáticas en videos dinámicos, mejorando la narrativa visual para token no fungibles (NFT), contenido en redes sociales y otras aplicaciones.

Generación de código con IA: Ayuda a los desarrolladores generando fragmentos de código eficientes, depurando scripts y ofreciendo sugerencias inteligentes; es compatible con varios lenguajes de programación, incluido código de contratos inteligentes para aplicaciones blockchain.

IA para aplicaciones blockchain: Ofrece servicios asistidos por IA para el ecosistema Web3, como desarrollo de contratos inteligentes, modelado de tokenómica y análisis de datos en blockchain.

Diseño impulsado por IA: Genera elementos de diseño UI/UX, recursos de marca y otros gráficos creativos, lo que ayuda a los diseñadores a materializar rápidamente maquetas conceptuales.

IA para contenido y marketing: Ayuda a empresas y creadores a producir contenido atractivo, lo que incluye textos publicitarios, publicaciones en redes sociales y artículos optimizados para SEO.









Chis AI aprovecha la tecnología blockchain para garantizar que las tareas de IA se ejecuten de forma eficiente y con total transparencia. Al emplear un modelo de cómputo híbrido, las solicitudes de IA se procesan tanto on-chain como off-chain, equilibrando velocidad y descentralización. Los contratos inteligentes garantizan la equidad en las transacciones y previenen abusos, lo que ofrece a los usuarios un entorno de servicio seguro y fiable.













Nombre del token: Chis AI

Símbolo: CHISAI

Suministro total: 100 millones









Desarrollo: 20%

Incentivos para la comunidad: 15%

Liquidez y listados en CEX: 32.5% (50% de la provisión de liquidez inicial)

Tesorería: 10%

Marketing: 10%

Mecanismo de quema: 10%

Venta pública: 2.5%









Acceso a prompts de IA: Los usuarios deben mantener tokens CHISAI para desbloquear servicios de IA. La cantidad de tokens que posean determina su asignación diaria de prompts.





Recompensas del ecosistema: Los holders de tokens pueden obtener recompensas adicionales participando en el staking y la gobernanza.





Staking y gobernanza: Al hacer staking de tokens CHISAI obtienes tokens adicionales y derechos de voto en las actualizaciones de la plataforma, mejoras del modelo de IA y otras decisiones de gobernanza.





Trading y liquidez: CHISAI será comerciable en diversos DEX y CEX, lo que permite a los usuarios comprar y vender tokens y garantiza la liquidez del mercado.









Chis AI, como plataforma innovadora que fusiona IA con blockchain, aprovecha su modelo único de tokenómica y su sistema de prompts por niveles para ofrecer una experiencia de servicio de IA más justa y eficiente. Su diversa gama de servicios de IA satisface una amplia variedad de necesidades de los usuarios, mientras que el procesamiento descentralizado y la seguridad transparente garantizan un servicio fiable y la confianza de los usuarios. Con el lanzamiento del token CHISAI y el creciente reconocimiento en el mercado, Chis AI está preparada para marcar un nuevo hito en el sector de servicios de IA, orientando la industria hacia un futuro más descentralizado y dirigido por los usuarios.





Durante su rápido crecimiento, la cooperación de Chis AI con el exchange global MEXC ha proporcionado un impulso significativo. Las bajas tarifas, la ejecución rápida, la amplia cobertura de activos y la profunda liquidez de MEXC han generado confianza entre los inversores de todo el mundo. Su comprensión de los proyectos emergentes y el apoyo que ofrece han contribuido a impulsar iniciativas prometedoras.





CHISAI ya está disponible en el mercado de trading spot en MEXC, donde los usuarios pueden operar el token con tarifas ultrabajas





1) Abre la app o visita el sitio web oficial de MEXC, e inicia sesión.

2) En la barra de búsqueda, ingresa "CHISAI" y selecciona la opción de trading en Spot

3) Elige tu tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y completa la transacción.













Los usuarios también pueden visitar la página de MEXC Airdrop+ para participar en eventos de depósito y trading de CHISAI y tener la oportunidad de ganar recompensas extra.



