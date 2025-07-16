CESS Network (Continual Ecosystem Storage System) es una infraestructura de datos descentralizada emergente que combina tecnología blockchain pública con una red de entrega de contenido de alta velociCESS Network (Continual Ecosystem Storage System) es una infraestructura de datos descentralizada emergente que combina tecnología blockchain pública con una red de entrega de contenido de alta veloci
¿Qué es CESS Network? Nueva infraestructura para la soberanía de los datos y el almacenamiento descentralizado en la era Web3

CESS Network (Continual Ecosystem Storage System) es una infraestructura de datos descentralizada emergente que combina tecnología blockchain pública con una red de entrega de contenido de alta velocidad, ofreciendo a los usuarios una solución de gestión de datos más segura, privada y soberana.

1. Antecedentes de CESS


A medida que Web3 sigue evolucionando, los servicios tradicionales de nube centralizada como AWS y Google Cloud enfrentan cada vez más desafíos, incluyendo vulnerabilidades de seguridad, vulneraciones de privacidad, altos costos operativos y problemas de censura. CESS se desarrolló para abordar estos problemas críticos.

CESS no solo proporciona almacenamiento de datos seguro y de alta disponibilidad, sino que también introduce una red innovadora de distribución de contenido (CD²N) que facilita el acceso, la compartición y la colaboración de datos de manera eficiente dentro del ecosistema Web3. Su misión es establecer una infraestructura integral de almacenamiento Web3 que integre protección de la privacidad, rendimiento a nivel empresarial, distribución robusta de contenido y capacidades de aprendizaje federado en IA.

2. Las cuatro capas fundamentales de CESS


CESS Network construye una arquitectura escalable y descentralizada de almacenamiento y distribución de datos a través de cuatro capas esenciales:

Capa blockchain: Proporciona almacenamiento de datos, gestión de propiedad y funciones de contratos inteligentes para garantizar la integridad de los datos e incentivar la participación en la red.

Capa de recursos de almacenamiento distribuido: Combina nodos de consenso y nodos de almacenamiento para gestionar metadatos, procesar transacciones, almacenar datos de los usuarios y optimizar la asignación de recursos.

Capa de red de distribución de contenido: Utiliza una red descentralizada CD²N y tecnología peer-to-peer, aprovechando nodos de caché y recuperación para ofrecer una transmisión de datos rápida y con bajos costos.

Capa de interfaz: Ofrece CLI, API, SDK y un conjunto de protocolos de IA de CESS para facilitar la interacción del usuario y garantizar la privacidad de los datos durante el entrenamiento de modelos de IA.

3. Características clave de CESS


Almacenamiento y distribución de contenido descentralizados: CESS Network construye una red descentralizada de almacenamiento y distribución de contenido que brinda servicios eficientes de almacenamiento y recuperación de datos para aplicaciones Web3.

Autorización de datos y recifrado proxy: Mediante el recifrado proxy, los usuarios pueden otorgar acceso temporal a sus datos cifrados sin exponer las claves originales, mejorando la protección de la privacidad.

Mecanismo de consenso R²S (Random Rotational Selection): Este mecanismo exclusivo de CESS refuerza la descentralización y seguridad de la red, garantizando fiabilidad y eficiencia en los procesos de almacenamiento y recuperación.

Múltiples tipos de nodos: La red de CESS consta de cuatro tipos de nodos, de consenso, de almacenamiento, de caché y de recuperación, que colaboran para mantener la estabilidad y operación de la red.

4. ¿Qué es CESS?


4.1 Información básica del token CESS


Nombre del token: CESS
Suministro total: 10,000 millones

4.2 Plan de asignación de tokens


La asignación de tokens CESS está cuidadosamente diseñada para fomentar el desarrollo a largo plazo de la plataforma. Del suministro total: 15% se asigna a los colaboradores iniciales; 10% a inversores tempranos; 10% para desarrollo comunitario, incentivos y promoción; 5% para colaboraciones empresariales con socios de la nube; 5% reservado por la fundación para emergencias y soporte futuro del ecosistema; 30% se asigna a nodos de almacenamiento; 15% a nodos de consenso; y 10% para el desarrollo de la capa de caché.


4.3 Funciones del token CESS


El token CESS es la criptomoneda nativa de la red CESS y desempeña múltiples roles fundamentales dentro del ecosistema. Sirve como medio para que los usuarios participen en el staking de la red y obtengan ingresos pasivos, otorga a los titulares derechos de gobernanza para influir en el desarrollo futuro de la red CESS y es esencial para acceder a los diversos servicios de almacenamiento de la red, actuando como pase para utilizar las capacidades de almacenamiento descentralizado de CESS.

