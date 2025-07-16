¿Qué es Bombie? Un nuevo ecosistema de juegos que integra GameFi y Web3

Bombie es un proyecto de juego innovador que integra elementos de GameFi y Web3, centrado en la mecánica de juego de obtener recompensas eliminando zombis. El juego busca ofrecer a los jugadores una experiencia inmersiva junto con incentivos económicos sostenibles. Desde su lanzamiento, Bombie ha atraído rápidamente la atención y la participación gracias a su mecánica de juego única y su equilibrada economía de tokens.









Bombie es el primer proyecto GameFi del mundo con temática de zombis que combina la tecnología blockchain con elementos de juegos tradicionales. En el juego, los jugadores obtienen recompensas al eliminar zombis, que pueden convertirse en ganancias reales. El proyecto adopta un modelo de tokenómica de lanzamiento justo para garantizar que todos los jugadores compitan en igualdad de condiciones, abordando la ventaja común del pionero, presente en muchos juegos blockchain tradicionales.













En Bombie, los jugadores asumen el papel de supervivientes que obtienen recompensas en fichas al completar misiones y superar niveles llenos de zombis. El juego ofrece una variedad de armas y objetos, lo que permite a los jugadores elegir su equipo estratégicamente para maximizar la eficacia en el combate.









Bombie ofrece una variedad de modos de juego, incluyendo desafíos individuales y batallas multijugador cooperativas, que se adaptan a las preferencias de cada jugador. También cuenta con un sistema de clasificación para fomentar la competencia y aumentar la participación de los jugadores.













BOMB es el token nativo de gobernanza y utilidad del juego Bombie, con un suministro total de 10 mil millones de tokens. Como proyecto innovador de GameFi, BOMB adopta un modelo de distribución de lanzamiento justo donde el 70% de los tokens se distribuirá directamente a los jugadores activos, garantizando así que los miembros de la comunidad se beneficien directamente del crecimiento del proyecto.









Distribución de Airdrop (70%): se distribuirán tokens a los jugadores que participaron activamente en el juego Bombie a través de LINE o Telegram durante los últimos seis meses. La cantidad asignada se determinará en función de la actividad de juego, la clasificación y la participación general.

Asignación de Equipo (10%): los tokens de equipo están sujetos a un periodo de bloqueo de 12 meses, seguido de una adjudicación lineal durante los siguientes 12 meses. Este mecanismo garantiza la alineación a largo plazo entre el equipo y el crecimiento del proyecto.

Fondos de liquidez (5%): para facilitar el trading fluido y minimizar la volatilidad de los precios, el 5% del suministro total se asignará a pools de liquidez en la blockchain, incluidas TON , Kaia y Ethereum

Reserva del Tesoro (15%): estos fondos respaldarán el desarrollo continuo del juego, las actualizaciones de la plataforma, los esfuerzos de marketing y las asociaciones estratégicas, proporcionando una base sólida para la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.













Economía del juego: Los jugadores ganan BOMB al completar desafíos, ganar partidas y participar en torneos. Los tokens se pueden usar para desbloquear funciones avanzadas o mejorar la experiencia de juego.





Staking y recompensas: Los jugadores pueden stakear BOMB en otros juegos para obtener ganancias adicionales, lo que fomenta la participación a largo plazo.





Integración multiplataforma: BOMB facilita la interacción económica fluida entre las plataformas LINE y Telegram, creando un ecosistema de tokens unificado.









Bombie distribuye tokens mediante un modelo de lanzamiento justo, donde el 70% del suministro total se asigna mediante airdrops directamente a los jugadores activos. Los participantes elegibles son aquellos usuarios que han jugado Bombie en LINE o Telegram durante los últimos seis meses. La cantidad de tokens recibidos se determinará en función de la actividad de juego, la clasificación y la interacción general.









Como proyecto innovador de GameFi, Bombie ha atraído la atención mundial gracias a su jugabilidad única, su mecanismo justo de distribución de tokens y su modelo de gobernanza descentralizada. Gracias al continuo desarrollo y la expansión del ecosistema, Bombie está listo para convertirse en un puente entre los videojuegos y la tecnología blockchain, ofreciendo a los jugadores una experiencia sin precedentes y recompensas económicas. En el futuro, Bombie seguirá innovando y creciendo junto con su comunidad, explorando nuevas posibilidades.





BOMB ahora está listado en MEXC y los usuarios pueden operar el token con tarifas ultrabajas





1) Abre e inicia sesión en la app de MEXC o visita el sitio web oficial

2) En la barra de búsqueda, escribe BOMB y selecciona Trading Spot o Futuros.

3) Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y completa la transacción.







