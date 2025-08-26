¿Qué es Bitlayer (BTR)?: una guía de la solución de capa 2 de Bitcoin de próxima generación





Dado que Bitcoin se ha consolidado como la red de blockchain más segura y descentralizada, sus limitaciones en escalabilidad y programabilidad se han vuelto cada vez más evidentes. Aunque la mainnet de Bitcoin establece el estándar de la industria en seguridad y descentralización, esta fortaleza se paga con una limitada capacidad de procesamiento de transacciones y una menor eficiencia de costes, lo que conlleva tiempos de confirmación lentos y tarifas elevadas. Bitcoin no soporta de forma nativa los contratos inteligentes, lo cual dificulta satisfacer la creciente demanda de aplicaciones descentralizadas. Además, la ausencia de un puente nativo y sin necesidad de confianza con otras blockchains limita la expansión del ecosistema de Bitcoin.





Las soluciones de capa 2 tienen el potencial de abordar los límites de rendimiento y programabilidad de Bitcoin al construirse sobre su modelo de seguridad y, al mismo tiempo, añadir puentes descentralizados de BTC, contratos inteligentes de tipo Turing completo y un rendimiento de red muy superior. Bitlayer se desarrolló con estos objetivos en mente: elimina las limitaciones técnicas de Bitcoin sin comprometer la descentralización ni la seguridad. Como una capa de escalado y contratos inteligentes diseñada específicamente, Bitlayer desbloquea nuevos casos de uso y potencial de crecimiento en todo el ecosistema de Bitcoin.









Bitlayer es la primera capa 2 de Bitcoin construida sobre BitVM que preserva el nivel de seguridad de Bitcoin mientras funciona como su capa de cómputo. Introduce escalabilidad en la red de Bitcoin sin comprometer la seguridad, ofreciendo transacciones de alto rendimiento y bajo coste.





Construido sobre un mecanismo de consenso de prueba de participación (PoS), Bitlayer es compatible con EVM, lo que permite a los desarrolladores desplegar y ejecutar un amplio abanico de aplicaciones descentralizadas (dApps) como DeFi, NFT y GameFi, enriqueciendo enormemente el ecosistema de Bitcoin. Su diseño aprovecha a Bitcoin como capa de seguridad fundamental, mejorando el rendimiento, reduciendo los costes de transacción y mejorando la usabilidad gracias a su arquitectura de capa 2.









BTR es el token nativo del ecosistema de Bitlayer, utilizado principalmente para incentivos del protocolo y gobernanza. El suministro total está limitado a 1,000,000,000 BTR. Actualmente, el precio de BTR es $0.00.









Incentivos del ecosistema: BTR se utiliza para recompensar a participantes activos dentro del ecosistema de Bitlayer, incentivando a desarrolladores, usuarios y socios para impulsar el crecimiento del ecosistema.

Gobernanza: Los holders de BTR pueden participar en la gobernanza del ecosistema de Bitlayer, lo cual incluye presentar y votar propuestas, ajustar parámetros del protocolo y promover la gobernanza comunitaria descentralizada.









Bitlayer: https://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf

Ethereum: Al momento de la redacción de este artículo, no había sido anunciado.









El precio de BTR estará influenciado por múltiples factores, entre los que se inclute la oferta y la demanda del mercado, las tendencias generales del mercado cripto, el crecimiento del ecosistema de Bitlayer, las asociaciones estratégicas y los casos de uso en el mundo real. Como protocolo emergente de escalado de bitcoin, la innovación tecnológica de Bitlayer y la expansión de su ecosistema podrían proporcionar un apoyo fundamental al valor de BTR. Sin embargo, los criptoactivos son altamente volátiles y los movimientos de precio futuros son difíciles de predecir con certeza. Debes seguir de cerca los avances técnicos de Bitlayer, el desarrollo de su ecosistema y las tendencias generales de la industria, y consultar datos de plataformas principales como MEXC para realizar evaluaciones de riesgo racionales y evitar comportamientos especulativos o de rebaño.









Además de la financiación interna no divulgada, Bitlayer ha completado tres rondas públicas de financiación: semilla, serie A y serie A+.





El 27 de marzo de 2024, Bitlayer anunció la finalización de una ronda de financiación semilla de 5 millones de dólares estadounidenses, codirigida por Framework Ventures y ABCDE. Otros inversores participantes incluyeron StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures, y docenas de otras instituciones, junto con destacados OG de Bitcoin y emprendedores y inversores ángeles de Web3, como Dan Held, Ryan Selkis (CEO de Messari) y Dan McArdle (cofundador de Messari).





El 23 de julio de 2024, Bitlayer completó una ronda serie A de 11 millones de dólares con una valoración de 300 millones de dólares. La ronda fue coliderada por las instituciones Franklin Templeton y ABCDE Capital, con participación de Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs y Caladan, así como de figuras destacadas como DOMO, creador de BRC-20, y Brian Kang, cofundador de FactBlock y Korea Blockchain Week (KBW).





El 8 de octubre de 2024, Bitlayer completó una ronda serie A+ de 9 millones de dólares con la misma valoración de 300 millones de dólares. Esta ronda fue liderada por Polychain Capital, con Franklin Templeton como colíder y con la participación de SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group y otros inversores.





Tanto la ronda serie A como la ronda serie A+ de Bitlayer utilizaron una estructura Simple Agreement for Future Equity (SAFE), acompañada de warrants de tokens, abarcando tanto la valoración de capital como la valoración totalmente diluida de los tokens. Tras la última ronda, el financiamiento total de Bitlayer ha alcanzado los 25 millones de dólares.









En sus primeras etapas, Bitlayer llevó a cabo varias rondas de eventos "Genesis Mining Festival" e introdujo públicamente mecanismos relacionados con airdrops de gemas y puntos, así como programas de incentivos en tokens para usuarios tempranos. Los usuarios que deseen calificar para los airdrops de BTR pueden participar activamente en las actividades de Bitlayer, ya sea a través de campañas de marketing o interacciones on-chain, para acumular puntos de Bitlayer, e incluso pueden recibir airdrops directos de tokens BTR mediante determinados eventos.





Una vez que inicies sesión en el sitio web de Bitlayer y conectes tu billetera en el Racer Center , podrás ver la cantidad de gemas de Bitlayer que has recibido mediante airdrops, consultar tus puntos acumulados de interacciones anteriores y reclamar las insignias honoríficas obtenidas en actividades previas de Bitlayer.





Es importante tener en cuenta que:

Bitlayer aún no ha publicado su tokenómica, y no se ha anunciado la tasa de cambio entre gemas, puntos y los tokens BTR. Los usuarios deberán estar atentos a los anuncios oficiales para futuras actualizaciones.

Actualmente, el umbral para ganar puntos es muy bajo, y participar con múltiples cuentas podría implicar riesgos de Sybil.













