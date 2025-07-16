¿Qué es Academic Labs? Innovación educativa impulsada por IA y Web3

Combinando inteligencia artificial con Web3 Academic Labs (AAX) redefine la educación en línea. Esta plataforma EduFi integra incentivos de aprendizaje, contenido descentralizado y gobernanza comunitaria para eliminar brechas de incentivos, reducir costos y romper monopolios de recursos, creando un ecosistema abierto que prioriza a estudiantes y educadores.









Academic Labs es una plataforma de educación descentralizada construida sobre la blockchain de Solana que utiliza personalización mediante IA e incentivos de Web3 para impulsar una red de aprendizaje global gestionada por la comunidad. Su misión, representada por el modelo "Aprende, Comparte, Gana", es despertar la motivación del estudiante y desbloquear el valor de los recursos educativos en todo el mundo.





Características de la plataforma:

Gobernanza descentralizada: Devuelve el control y el valor directamente a estudiantes y creadores de contenido.

Incentivos abiertos y transparentes: Los usuarios obtienen recompensas por aprender, enseñar y contribuir.

Visión global: Los recursos educativos pueden fluir y compartirse libremente en todo el mundo.









Como plataforma Web3 dedicada a reinventar el paradigma educativo, Academic Labs combina una misión clara con una base técnica y funcional sólida. Al integrar profundamente diseño ludificado, personalización mediante IA e infraestructura blockchain, la plataforma mejora la eficiencia del aprendizaje y redefine cómo se adquiere y distribuye el conocimiento. Las siguientes secciones muestran cómo Academic Labs alcanza sus objetivos de innovación educativa en tres dimensiones: experiencia de aprendizaje, infraestructura técnica y modelo de gobernanza.









Academic Labs ofrece una amplia variedad de contenidos ludificados como cuestionarios, videos y cursos interactivos centrados en inglés, fundamentos de blockchain y programación. Este enfoque lúdico no solo hace que el aprendizaje sea más atractivo, sino que también fomenta la motivación y la participación activa del estudiante.









La plataforma aprovecha la IA para personalizar las rutas de aprendizaje mientras utiliza la naturaleza descentralizada de Web3 para garantizar una distribución justa y una gestión transparente de los recursos educativos. Academic Labs también planea lanzar nuevas funciones como agentes de IA y la Cadena Global del Conocimiento para ampliar aún más su ecosistema de aprendizaje.









Academic Labs aplica un modelo de gobernanza mediante una organización autónoma descentralizada (DAO), lo que permite a los miembros de la comunidad participar en decisiones de la plataforma como la curaduría de contenidos y el desarrollo de funciones, fortaleciendo así el compromiso y el sentido de pertenencia del usuario.









AAX es el token nativo de Academic Labs en la blockchain de Solana, con un suministro máximo de cinco mil millones de tokens. Sus principales utilidades incluyen:

Incentivos de aprendizaje: Los usuarios ganan AAX al completar tareas educativas.

Recompensas por creación de contenido: Los creadores de contenido reciben AAX en función de la calidad y la popularidad de su trabajo.

Gobernanza de la plataforma: Los holders de AAX pueden votar en decisiones que definan el futuro de la plataforma.





Academic Labs también gestiona un programa Study-to-Earn, en el que los usuarios completan retos para ganar puntos que luego se convierten en tokens AAX al finalizar el evento.









Fundada en 2023 y con sede en Singapur, Academic Labs ha hecho crecer rápidamente su ecosistema mediante alianzas estratégicas y logros clave





Asociaciones: Ha establecido alianzas con más de 20 proyectos e instituciones Web3 líderes, sirviendo colectivamente a más de 2 millones de usuarios.

Financiamiento: Completó una ronda de financiación de 3.2 millones de dólares en noviembre de 2024, con el respaldo de inversionistas destacados como DWF Labs, HTX Ventures y UOB Venture.

Listado en exchanges: El 7 de mayo de 2025, los tokens AAX se lanzaron en El 7 de mayo de 2025, los tokens AAX se lanzaron en MEXC , marcando un hito en la expansión global de la plataforma.









Academic Labs se encuentra preparando activamente su versión Platform 2.0, con iniciativas como:

Mejoras en a gentes de IA: Ampliación de capacidades multilingües y funciones avanzadas de aprendizaje profundo.

Avance de la Cadena Global del Conocimiento: Creación de una infraestructura Web3 para la certificación y distribución de contenido educativo.

Segundo a irdrop comunitario: Recompensas para los primeros contribuyentes y aprendices más activos.

Expansión del ecosistema de cursos: Asociaciones con universidades, instructores reconocidos y plataformas educativas para ampliar la oferta académica.

Optimización móvil y multiplataforma: Mejoras en la usabilidad y en funciones sociales en todos los dispositivos.





El objetivo de la plataforma es construir una red global descentralizada de conocimiento que conecte a educadores, estudiantes, desarrolladores e inversionistas para cocrear un nuevo paradigma educativo: "Aprende y gana, enseña y prospera".









Academic Labs combina IA y Web3 para crear una plataforma educativa descentralizada impulsada por la comunidad que aborda las debilidades de la educación en línea tradicional. Su token nativo, AAX, no solo recompensa el aprendizaje y la creación de contenido, sino que también otorga derechos de gobernanza. A medida que la plataforma evoluciona y amplía sus alianzas globales, Academic Labs está bien posicionada para generar un impacto significativo en el futuro de la educación.





