¿Qué es Abstract? Guía para principiantes sobre la blockchain de capa 2 orientada al consumidor





La tecnología blockchain ha evolucionado rápidamente durante la última década, pasando del papel de Bitcoin como reserva de valor a la adopción masiva de contratos inteligentes en Ethereum. Ahora se encuentra a la vanguardia de la innovación tecnológica global. Sin embargo, a pesar de este progreso, la blockchain aún enfrenta grandes barreras para su adopción masiva: su experiencia de usuario compleja, los altos costos y las bajas velocidades continúan alejando a los usuarios comunes.





Abstract fue creado en respuesta a estos desafíos, con el objetivo de cerrar la brecha entre la blockchain y los usuarios cotidianos. Su misión es hacer de la blockchain algo más que una herramienta para entusiastas de la tecnología e inversionistas. Busca integrarla en la vida diaria de las personas. Como una red blockchain de capa 2 orientada al consumidor, Abstract está diseñada para simplificar la experiencia del usuario, mejorar la eficiencia de las transacciones y reducir las barreras de entrada, llevando la tecnología blockchain al público general a través de la facilidad de uso.









Abstract fue desarrollada conjuntamente por Igloo Inc, la empresa matriz del proyecto de NFT Pudgy Penguins, y Cube Labs. Utiliza tecnología de conocimiento cero (ZK) o pruebas criptográficas para habilitar una verificación de transacciones más segura y privada.





En junio de 2024, la compañía anunció la adquisición de Frame, una red de capa 2 en desarrollo enfocada en NFT, junto con su equipo de desarrollo, para apoyar la expansión de Abstract.





Poco después, la empresa anunció una ronda de financiamiento de $11 millones liderada por la firma de capital de riesgo de Silicon Valley Founders Fund, con la participación de inversionistas de Web3 como 1kx y Fenbushi Capital.





A diferencia de muchos proyectos blockchain que comienzan en el ámbito DeFi o en capas de infraestructura, Abstract ha enfocado su desarrollo desde el principio en los usuarios finales, particularmente en áreas orientadas al consumidor, como juegos, redes sociales y NFT. Este enfoque en el usuario también define sus elecciones únicas en arquitectura técnica y diseño de producto.













Abstract es una capa 2 construida sobre Ethereum utilizando tecnología ZK-Rollup. En comparación con las blockchains tradicionales de capa 1, los ZK-Rollups mejoran significativamente el rendimiento de las transacciones y reducen las tarifas de gas.





Abstract está desarrollada usando el ZK Stack creado por ZKsync, un marco modular que permite la creación de redes de capa 2 altamente personalizables. Esto permite que Abstract sea totalmente compatible con la red principal de Ethereum, mientras opera con su propia lógica de red y sistema de gobernanza independiente.









Abstract integra EigenDA, el módulo de disponibilidad de datos de EigenLayer, para garantizar la integridad y la fiabilidad de grandes volúmenes de datos off-chain antes de ser verificados en la red principal de Ethereum. Esta configuración permite que Abstract soporte casos de uso más exigentes, como aplicaciones de juegos a gran escala y plataformas de trading de alta frecuencia.









Abstract es completamente compatible con la Máquina Virtual de Ethereum (EVM), lo que permite que las dApps y los contratos inteligentes existentes en Ethereum se ejecuten en la red con cambios mínimos. Los desarrolladores pueden migrar proyectos sin reescribir código, reduciendo significativamente los costos y la complejidad del despliegue.













Abstract aún no ha lanzado su token nativo, pero —según su hoja de ruta y las expectativas de la comunidad— es probable que se introduzca en el futuro para soportar incentivos de red, gobernanza y staking. El token probablemente se utilizará para:





Incentivos: Recompensar a desarrolladores, operadores de nodos y usuarios activos para fomentar el crecimiento del ecosistema.

Gobernanza: Permitir que los holders voten sobre actualizaciones del protocolo, cambios de parámetros y otras decisiones clave de gobernanza.

Staking: Los validadores o los operadores de nodos podrían estar obligados a hacer staking de tokens como garantía para asegurar la red y un comportamiento honesto.





Aunque el token aún no ha sido lanzado oficialmente, Abstract ya ha atraído un fuerte interés por parte de desarrolladores y proyectos. La información pública muestra que varias aplicaciones de Web3, incluido el mercado NFT Magic Eden y la plataforma de análisis blockchain Dune Analytics, están explorando integraciones con Abstract.









Aunque Abstract aún no ha revelado detalles sobre su token nativo, los usuarios ya pueden posicionarse para un posible airdrop interactuando con la red. Las oportunidades actuales incluyen:





Lanzamiento de la m ainnet: La mainnet de Abstract se lanzó oficialmente a principios de 2025. Los usuarios ahora pueden ganar puntos de XP e insignias al interactuar con la red.

Sistema de XP: Acciones como hacer puentes (bridging), operar y "mintear" nombres de dominio en Abstract otorgan puntos de XP. La cantidad de XP acumulada podría influir directamente en la escala de futuras recompensas en el airdrop.

Sistema de insignias: Completar tareas específicas desbloquea insignias, las cuales podrían otorgar recompensas adicionales a sus holders.









Una blockchain verdaderamente centrada en el usuario debe abordar la mayor barrera de entrada: la billetera. Las billeteras tradicionales suelen requerir que los usuarios memoricen frases semilla, instalen extensiones en el navegador o paguen altas tarifas de gas, lo cual desmotiva la adopción masiva.





Abstract resuelve esto mediante la implementación completa de abstracción de cuentas y un método de autenticación moderno: passkey. Los usuarios pueden crear sus billeteras y acceder a ellas utilizando datos biométricos, PIN del dispositivo o contraseñas. Sin frases semilla, sin complementos de billetera. El resultado es una experiencia fluida que se siente como Web2, mientras mantiene el control completo de los activos en un entorno Web3.





Además, las billeteras de Abstract admiten transacciones sin gas, lo que significa que todos los costos en cadena son cubiertos por la plataforma o el proveedor de la dApp. Esto reduce significativamente la barrera para nuevos usuarios y facilita la entrada a Web3 de manera más intuitiva y accesible.









Abstract no busca ser solo una "alternativa más rápida a Ethereum"; su misión principal es construir una red blockchain verdaderamente accesible para los consumidores cotidianos. Sus áreas de enfoque incluyen:





Gaming Web3: Soporte para juegos multijugador en tiempo real y a gran escala, con economías internas complejas.

NFT y coleccionables digitales: Se aprovecha la experiencia de Pudgy Penguins con el fin de crear un ecosistema completo para mintear, operar y exhibir activos digitales.

Plataformas sociales: Se impulsa la próxima generación de aplicaciones sociales en cadena con sistemas de identidad, incentivos de contenido y micropagos.

Comercio Web3 y aplicaciones de marca: Abstract permite que marcas tradicionales alcancen a usuarios nativos de blockchain de forma segura y rentable.









Abstract se destaca como uno de los pocos proyectos de Web3 construidos desde cero pensando en los usuarios cotidianos. Al combinar las ventajas de la tecnología ZK, la compatibilidad total con EVM, transacciones sin gas y autenticación simplificada, Abstract está bien posicionado para convertirse en una de las primeras redes de capa 2 en lograr una adopción real en el mundo. Con el lanzamiento oficial de su mainnet a principios de 2025, se espera una nueva ola de dApps centradas en el usuario.





Más que una simple plataforma blockchain, Abstract representa una puerta de entrada crucial a la era del consumidor de la Web3. La próxima fase explosiva de la adopción de blockchain bien podría comenzar con proyectos como este.







