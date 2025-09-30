Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas





El mercado de criptomonedas es volátil, los precios pueden fluctuar drásticamente, y hasta pequeños retrasos pueden ocasionar oportunidades perdidas o pérdidas innecesarias. Una orden stop-limit es una herramienta de trading automatizada ampliamente utilizada que permite a los inversores predefinir un precio de activación. Una vez que se alcanza este precio, el sistema ejecuta automáticamente una orden de compra o venta, ayudando a los traders a controlar el riesgo y asegurar ganancias.













Una orden stop-limit es una instrucción predefinida que te permite establecer con antelación un precio de activación, un precio de compra/venta y una cantidad de compra/venta. Cuando el último precio de transacción alcanza tu precio de activación, el sistema colocará automáticamente una orden limitada al precio que especificaste.





Este tipo de orden es ideal para los traders que quieren comprar o vender tan pronto como el mercado alcance un precio específico.









1) Precio de activación: El precio que, una vez alcanzado por la última transacción, activa tu orden predefinida.

2) Precio de compra/venta: El precio al que quieres comprar o vender la criptomoneda.

3) Cantidad de compra/venta: La cantidad de criptomoneda que quieres comprar o vender.

4) Importe de la orden: El monto total de la criptomoneda que quieres comprar o vender.









Supongamos que el precio actual de BTC es 118,500 USDT. Un usuario anticipa que:

Si BTC supera los 119,000 USDT, podría indicar una tendencia alcista.

Si BTC cae por debajo de 117,000 USDT, confirmaría una señal bajista.





En este caso, el usuario podría configurar:

1) Orden de take-profit: Precio de activación 119,000 USDT, Precio de compra 119,200 USDT

2) Orden de stop-loss: Precio de activación 117,000 USDT, Precio de venta 116,800 USDT





Esta configuración permite al usuario evitar la supervisión constante del mercado, ya que el sistema colocará órdenes automáticamente cuando se alcancen niveles de precio clave.





Nota: En mercados altamente volátiles, una orden de compra stop-limit podría no ejecutarse si el precio se mueve demasiado rápido.











Orden de límite Orden stop-limit Definición

Estableces un precio de compra o venta deseado, y el sistema solo ejecutará cuando el precio de mercado alcance ese nivel. Estableces un precio de activación que, una vez alcanzado, coloca automáticamente una orden limitada. Condición de activación La orden se coloca inmediatamente y espera hasta que el precio de mercado alcance el precio establecido. La orden se activa solo cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación. Mecanismo de activación No Sí (requiere tanto un precio de activación como un precio límite) Método de liquidación Colocada directamente en el libro de órdenes y espera a ser ejecutada.Placed directly into the order book and waits for settlement. Permanece inactiva hasta ser activada, luego entra al libro de órdenes como orden limitada. Caso de uso Comprar/vender a tu precio deseado. Automáticamente tomar ganancias o detener pérdidas cuando el mercado alcanza un precio clave. Función de control de riesgo Débil: principalmente para colocación de órdenes estáticas. Fuerte: comúnmente utilizada para estrategias de toma de ganancias/stop-loss para evitar perder movimientos críticos del mercado.













Una orden take-profit permite a los traders asegurar beneficios cuando el precio alcanza el objetivo preestablecido. Esto ayuda a evitar perder la oportunidad óptima de venta por avaricia o indecisión, evitando que las ganancias se reduzcan.









Los precios de las criptomonedas son altamente volátiles y difíciles de predecir. Configurar una orden stop-loss puede limitar efectivamente las pérdidas. Cuando el mercado se mueve en contra de tus expectativas, te permite salir rápidamente, evitando una mayor erosión de capital.









Emociones como el miedo o la avaricia suelen afectar negativamente las decisiones de trading. Las órdenes stop-limit ejecutan operaciones basadas en reglas predefinidas, eliminando la influencia de las emociones humanas y haciendo que las decisiones sean más racionales y objetivas.









Con los parámetros de la orden configurados de antemano, los traders ya no necesitan vigilar el mercado continuamente. El sistema ejecutará automáticamente las operaciones una vez que se cumplan las condiciones.













Inicia sesión en tu cuenta MEXC y dirígete a la interfaz de trading. Selecciona stop-limit, luego ingresa el precio de activación, el precio de compra y la cantidad. Finalmente, haz clic en Comprar BTC para enviar la orden.

















Después de colocar tu orden, puedes ver sus detalles en Órdenes abiertas en el panel inferior de órdenes y posiciones.

















Una vez que una orden stop-limit se complete o cancele, puedes revisar el historial en Órdenes → Órdenes spot → Historial de órdenes.









Evita establecer precios demasiado alejados del precio de mercado: Mantén el precio límite razonablemente cercano al precio de activación para reducir el riesgo de que tu orden se active pero no se ejecute.

Incorpora análisis técnico: Al establecer niveles de toma de ganancias y stop-loss, utiliza zonas de soporte/resistencia, líneas de tendencia y otros indicadores técnicos para determinar un rango sensato.

Supervisa el volumen de operaciones y el sentimiento del mercado: Un precio de activación no garantiza la ejecución. En mercados altamente volátiles o con baja liquidez, tu orden podría no ser emparejada.









Una orden stop-limit es una herramienta de trading automatizado simple pero efectiva, particularmente útil para traders que no pueden monitorear el mercado de forma continua y desean planificar sus estrategias con antelación. Al establecer un precio de activación y un precio límite razonables, los traders pueden aprovechar oportunidades del mercado sin intervención constante mientras gestionan eficazmente el riesgo a la baja.





Tanto si eres principiante como si eres un inversor experimentado, dominar y aplicar de forma flexible estrategias de toma de ganancias y stop-loss es un paso clave para mejorar la eficiencia del trading y lograr rendimientos más estables. Dicho esto, ninguna herramienta de trading es infalible. El mercado está en constante cambio, y los traders deben alinear el uso de órdenes stop-limit con su propia tolerancia al riesgo, experiencia de trading y análisis del mercado, refinando continuamente tanto sus estrategias como sus habilidades.











