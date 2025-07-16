¿Qué es una orden OCO (One-Cancels-the-Other)?









En el siempre cambiante panorama de las criptomonedas, los inversionistas a menudo encuentran desafiante predecir con precisión los movimientos futuros del mercado. En tales situaciones, podrías considerar utilizar una Orden de tipo OCO (One-Cancels-the-Other) (una cancela a la otra): colocar simultáneamente dos órdenes en direcciones opuestas para ayudar a aprovechar oportunidades en el mercado o evitar caídas extremas.









Las órdenes OCO (One-Cancels-the-Other), también conocidas como órdenes de encomienda selectiva, combinan una orden de stop limit y una orden límite en una sola orden OCO para su colocación. Cuando se activa la orden de stop limit, o cuando la orden límite se ejecuta o se ejecuta parcialmente, la otra orden se cancela automáticamente. Si alguna de las órdenes se cancela manualmente, la orden correspondiente también se cancela simultáneamente.





Las órdenes OCO tienen como objetivo asegurar mejores precios de ejecución mientras garantizan el cumplimiento de compra/venta. En el trading spot, los inversionistas pueden utilizar esta estrategia de trading cuando desean establecer tanto una orden de stop limit como una orden límite simultáneamente.













Las órdenes OCO en el trading spot permiten a los inversionistas establecer simultáneamente órdenes de TP/SL (Take Profit/Stop Loss) y órdenes límite, ayudando así a los inversionistas a controlar mejor el riesgo.









Las órdenes OCO en el trading spot son ejecutadas automáticamente por el sistema de trading sin la necesidad de intervención manual por parte de los inversionistas. Esta ejecución mecánica puede ayudar a los inversionistas a evitar decisiones emocionales y juicios erróneos, mejorando la disciplina en el trading.









Al emplear una estrategia de órdenes OCO en el trading spot, los inversionistas pueden establecer tanto los precios de activación de stop-loss y take-profit como el precio límite simultáneamente, eliminando la necesidad de establecer dos órdenes separadas. Esto puede ahorrar tiempo y energía en el monitoreo, lo que lleva a una mayor eficiencia en el trading.









Una característica distintiva de las órdenes OCO en el trading spot es que, cuando se ejecuta una orden, la otra se cancela automáticamente. Esto ayuda a evitar operaciones superpuestas, previniendo riesgos innecesarios.









La estrategia de órdenes OCO en el trading spot es adecuada para escenarios de trading que requieren flexibilidad para responder a las fluctuaciones del mercado, control de riesgos y mitigación de la incertidumbre.









Los traders esperan comprar a un costo más bajo durante una corrección, pero temen perder la oportunidad si no hay corrección y el precio sube. Por lo tanto, si no hay corrección y el precio sube, el sistema debe comprar al precio especificado.





En este caso, la orden OCO spot incluye una orden de compra de stop-loss y una orden de compra límite.









Los traders creen que aún hay potencial alcista desde el máximo temporal y quieren vender en el punto más alto, pero temen una caída directa, lo que resultaría en pérdida de ganancias. Por lo tanto, si hay una caída directa, el sistema debe vender al precio especificado.





En este caso, la orden OCO spot incluye una orden de venta de stop-loss y una orden de venta límite.









Orden de Venta: Precio (Orden Límite) > Precio de Mercado Actual > Precio de Activación de Stop-Loss (Orden TP/SL)





Orden de Compra: Precio (Orden Límite) < Precio de Mercado Actual < Precio de Activación de Stop-Loss (Orden TP/SL)

















Después de ingresar al sitio web oficial de MEXC, haz clic en [Spot] para abrir la interfaz de trading spot.

















Con base en el análisis del mercado y tu plan de inversión, determina a qué precio deseas comprar/vender los activos.













Necesitas establecer tanto el precio de stop-loss como el precio límite:





La orden de compra de stop-loss es el precio en el que el activo se comprará automáticamente cuando el precio suba a un nivel determinado.





La orden de compra límite es el precio en el que el activo se comprará automáticamente cuando el precio baje a un nivel determinado.















De manera similar, necesitas establecer tanto el precio de stop-loss como el precio límite:





La orden de venta límite es el precio en el que el activo se venderá automáticamente cuando el precio suba a un nivel determinado.





La orden de venta de stop-loss es el precio en el que el activo se venderá automáticamente cuando el precio baje a un nivel determinado.













Después de confirmar que los parámetros son correctos, envía la orden.













Una vez que la orden ha sido enviada, necesitas monitorear de cerca las condiciones del mercado. Cuando el precio alcance cualquiera de las condiciones que hayas establecido, el sistema ejecutará automáticamente la operación de compra/venta correspondiente y cancelará la otra orden condicional.









Nota





En la estrategia OCO spot, estas dos órdenes condicionales existirán como un par, y una vez que se active una de las condiciones, la otra será cancelada.

Los tutoriales y guías pueden variar según el sistema operativo utilizado. Consulta tu sistema operativo.













Después de ingresar a la app de MEXC, toca [Trade] para abrir la interfaz de trading spot.













Con base en el análisis del mercado y tu plan de inversión, determina a qué precio deseas comprar/vender los activos.













Necesitas establecer tanto el precio de stop-loss como el precio límite:





La orden de compra de stop-loss es el precio en el que el activo se comprará automáticamente cuando el precio suba a un nivel determinado.





La orden de compra límite es el precio en el que el activo se comprará automáticamente cuando el precio baje a un nivel determinado.













De manera similar, necesitas establecer tanto el precio de stop-loss como el precio límite:





La orden de venta límite es el precio en el que el activo se venderá automáticamente cuando el precio suba a un nivel determinado.





La orden de venta de stop-loss es el precio en el que el activo se venderá automáticamente cuando el precio baje a un nivel determinado.









Después de confirmar que los parámetros son correctos, envía la orden.













Una vez que la orden ha sido enviada, necesitas monitorear de cerca las condiciones del mercado. Cuando el precio alcance cualquiera de las condiciones que hayas establecido, el sistema ejecutará automáticamente la operación de compra correspondiente y cancelará la otra orden condicional.









Nota





En la estrategia OCO spot, estas dos órdenes condicionales existirán como un par, y una vez que se active una de las condiciones, la otra será cancelada.





Los tutoriales y guías pueden variar según el sistema operativo utilizado. Consulta tu sistema operativo.









Las Órdenes OCO (One-Cancels-the-Other) en el trading spot son una estrategia de inversión que implica establecer dos órdenes condicionales, donde una cancela automáticamente a la otra cuando se ejecuta. Se utiliza para el control de riesgos y la selección de puntos de entrada.





Aviso de riesgos: La ventaja de la estrategia OCO spot radica en su capacidad para ayudar a los inversionistas a lograr un control de riesgos y automatizar el trading. Sin embargo, la desventaja es que la estrategia puede no ejecutarse como se espera debido a fluctuaciones intensas del mercado. Al emplear una estrategia de órdenes OCO para el trading spot, es esencial monitorear de cerca la volatilidad del mercado y los riesgos, asegurando que tu estrategia de trading se alinee con los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo.



