Qué es un afiliado de MEXC: altas comisiones, cero barreras

Como exchange global líder en criptomonedas, MEXC ha mantenido un fuerte enfoque tanto en el trading spot como en el trading de futuros, perfeccionando continuamente su oferta. Con años de experiencia en la industria, MEXC se ha consolidado como la plataforma preferida por los traders de futuros, gracias a su estructura de comisiones altamente competitiva y a su excepcional profundidad de mercado.





Además del desarrollo de productos, MEXC colabora activamente con líderes de opinión clave (KOL) influyentes y creadores de contenido para fomentar un crecimiento mutuo y promover un ecosistema de trading de futuros saludable y sostenible.









El Programa de Afiliados de MEXC es una iniciativa de asociación global diseñada para promover el trading de futuros mediante la colaboración con KOLs del sector, creadores de contenido y líderes de comunidad.





*BTN-Solicita ser parte del Programa de Afiliados de MEXC &BTNURL= https://affiliates.mexc.com/es/





Al unirte a MEXC como afiliado, puedes alinearte con nuestra misión, reflejar nuestros valores y promover activamente la plataforma de trading de MEXC. Al convertirte en afiliado, recibirás un código de referido único, que podrás compartir con entusiastas del trading a través de artículos, redes sociales o cualquier canal promocional. Por cada usuario activo que refieras con éxito, recibirás comisiones de por vida en función de la actividad de trading de tu referido.





Nota: MEXC no acepta operaciones ni solicitudes de usuarios de los siguientes países o regiones: Corea del Norte, Cuba, Sudán, Siria, Irán, Crimea, China continental, Indonesia, Singapur, Venezuela, Canadá y Estados Unidos, entre otros.













Como afiliado de MEXC, puedes maximizar tu influencia mientras disfrutas de tasas de comisión del doble del promedio de la industria. Por cada usuario que refieras, puedes ganar hasta un 70% de comisión por referido, más un 10% adicional por subafiliado. Por ejemplo: Si el Usuario A (tu referido directo) genera $100 en comisiones de trading, tú ganas $70. Si el Usuario A refiere al Usuario C, tú ganas el 10% de las comisiones de trading generadas por el Usuario C.









MEXC ofrece una suite de productos integral con soporte para 1,291 pares de futuros, incluidos BTC y ETH, y con apalancamiento de hasta 500x: características que se adaptan a una amplia variedad de estrategias de trading. Gracias a sus eventos continuos de cero tarifas y unas tarifas de trading de futuros muy por debajo del promedio del sector, los traders de alta frecuencia se benefician de menores costes operativos. Además, la profunda liquidez de MEXC reduce significativamente el deslizamiento en órdenes grandes, lo que proporciona un entorno de trading estable y eficiente.





*BTN-Comienza tu viaje en el trading de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/es/futures/BTC_USDT









MEXC ha establecido alianzas con más de 73,000 KOL en más de 170 países y regiones, construyendo un fuerte reconocimiento de marca y un alto nivel de confianza. Hasta la fecha, la plataforma ha distribuido más de 6,200 BTC en comisiones a sus afiliados —siempre a tiempo y sin retrasos—, lo cual refuerza su reputación como una de las plataformas más confiables del sector. MEXC se adhiere estrictamente a los estándares internacionales de cumplimiento financiero, implementando la segregación de fondos en múltiples capas y sistemas avanzados de control de riesgos para garantizar la máxima seguridad de los activos de los usuarios.













1) Inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC y dirígete a Futuros → Guía de Futuros.









2) Desplázate hasta la parte inferior de la página y busca la sección Afiliados. Haz clic en Aplicar ahora.





3) En la página de afiliados, haz clic en Activar estado de afiliado. Completa la información requerida según se indica y luego haz clic en Activar ahora para finalizar tu solicitud.













1) Abre la página de inicio de la aplicación de MEXC y pulsa en Referidos.

2) Desplázate hasta la parte inferior de la página y busca el Programa de Afiliados de MEXC; luego, pulsa en Activar ahora.

3) Completa la información requerida según se indica y pulsa en Activar ahora para finalizar tu solicitud.









El Programa de Afiliados de MEXC ofrece una oportunidad excelente: ya seas un KOL del sector, un líder de comunidad o un entusiasta de las criptomonedas, puedes monetizar tu influencia compartiendo una plataforma de trading confiable y de alta calidad. ¡Asóciate con un líder global y participa en el crecimiento de la economía cripto!





*BTN-Haz clic aquí para convertirte en afiliado de MEXC&BTNURL= https://affiliates.mexc.com/es/



