¿Qué es un mapa de calor? Guía de usuario del mapa de calor de MEXC





El mapa de calor de Futuros es una herramienta de análisis visual de datos proporcionada por MEXC. Permite a los usuarios comprender rápidamente el rendimiento en tiempo real de los pares de trading más populares de la plataforma mediante representaciones gráficas intuitivas. Al utilizar el mapa de calor, los usuarios pueden visualizar entre los 10 y 50 pares de trading más activos dentro de un rango de tiempo seleccionado, clasificados por volumen de negociación o variación de precio, lo que les ayuda a identificar rápidamente oportunidades activas en el mercado.





Actualmente, el mapa de calor de MEXC solo admite datos de contratos de Futuros. Permite a los usuarios analizar el rendimiento de los contratos perpetuos de futuros en función del volumen de negociación o del porcentaje de cambio de precio.





En el mapa de calor de Futuros de MEXC, cada par de futuros se representa mediante un bloque de color. Cuanto más grande es el bloque, mayor es el volumen de trading. Cuanto más profundo o vibrante es el color, mayor ha sido el cambio de precio en las últimas 24 horas. Al observar estos indicadores visuales, los usuarios pueden identificar fácilmente qué contratos están atrayendo una atención significativa del mercado y experimentando una fuerte volatilidad.









Como se muestra en la imagen anterior, el contrato de futuros perpetuos BTCUSDT aparece como un gran bloque rojo en el mapa de calor, mientras que PENGUUSDT está representado por un bloque verde pequeño. Esto indica que, aunque el contrato BTCUSDT experimentó una caída significativa en el precio durante las últimas 24 horas, mantuvo un alto volumen de negociación, probablemente relacionado con una corrección tras haber superado los $120,000. En contraste, el contrato de PENGU mostró un ligero aumento en el precio, pero con bajo volumen. Al comparar ambos, los traders pueden considerar priorizar estrategias relacionadas con BTC.













El mapa de calor visualiza el volumen de trading y los movimientos de precio, lo que permite a los usuarios detectar rápidamente los contratos más activamente negociados en el mercado. Por ejemplo, un gran bloque rojo suele representar un contrato con alto volumen y una depreciación significativa en el precio, lo que indica un fuerte impulso bajista. En contraste, un gran bloque en tono verde puede sugerir un contrato con alto volumen que experimenta una subida de precio notable, lo que apunta a una actividad alcista.









El mapa de calor permite filtrar por volumen de trading o cambio de precio en 24 horas, lo que lo convierte en una herramienta útil para desarrollar estrategias de seguimiento de tendencias o de reversión. Cuando se combina con herramientas de análisis técnico como TradingView patrones de velas , esta función de filtrado puede mejorar significativamente la precisión en la toma de decisiones de trading.









En comparación con las tablas de datos tradicionales, el mapa de calor ofrece una interfaz más intuitiva. El uso del color y el tamaño de los bloques hace que las señales clave de trading sean inmediatamente visibles, eliminando la necesidad de realizar cálculos complejos.









En el mapa de calor, los bloques más grandes representan un mayor volumen de negociación, lo que también puede indicar un mayor sentimiento de mercado y una mayor volatilidad en el precio. Esto puede confirmarse comparando los datos de cambio de precio en 24 horas. Al enfocarse en contratos representados por bloques grandes, los traders pueden identificar rápidamente los instrumentos más activamente negociados. A continuación, se presentan algunos ejemplos típicos:









Un contrato aparece como el bloque más grande en el mapa de calor con un color rojo intenso, lo que indica que el token ha experimentado una caída de precio significativa y una alta actividad de trading durante las últimas 24 horas.









Un gran bloque de color verde intenso sugiere que el token está siendo activamente operado en medio de un fuerte aumento en los precios.









Un bloque pequeño pero de color oscuro puede representar un contrato en las primeras etapas de un breakout o uno influenciado por capital concentrado. Estos contratos pueden ser adecuados para la especulación a corto plazo por parte de traders con alta tolerancia al riesgo.





Advertencia de riesgo: El mapa de calor refleja únicamente datos históricos, y el sentimiento del mercado puede cambiar rápidamente. Debido a las dimensiones limitadas de los datos, se recomienda encarecidamente combinar el mapa de calor con otros indicadores técnicos y herramientas de análisis para garantizar decisiones de trading más precisas.









Actualmente, el mapa de calor de MEXC solo admite datos de Futuros.









Visita el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión. En la barra de navegación superior, haz clic en Mercadosy, luego, selecciona Mapa de calor en la página de Mercados para visualizar el mapa de calor.













Puedes elegir filtrar el mapa de calor por Volumen o Cambio en 24h, con la opción de mostrar hasta el Top 50 de criptos. Si prefieres una zona horaria específica, puedes ajustarla en el extremo derecho del mapa de calor.





Los diferentes colores representan distintos rangos de variación de precio. Pasa el cursor sobre la escala de colores en el lado derecho para ver el rango porcentual exacto que representa cada color. Al colocar el cursor sobre un bloque específico del mapa de calor, se mostrará el nombre del par de trading, el volumen de trading y el cambio de precio en 24 horas. Al hacer clic en un bloque, accederás directamente a la página de trading correspondiente, donde podrás comenzar a operar con el par de Futuros seleccionado.













Abre la aplicación de MEXC y toca Más en la página de inicio; dirígete a Futurosy luego a Datos del mercado, y toca Mapa de calor para visualizar el mapa de calor de Futuros.









En la página del mapa de calor, toca Filtros en la esquina superior izquierda. Puedes elegir filtrar por Volumen o Cambio en 24h, con soporte para mostrar hasta el Top 50 de criptos.





Si prefieres una zona horaria específica, puedes ajustarla en el mismo menú de filtros. Los diferentes colores representan distintos niveles de variación de precio. Toca el botón gris Anotaciones de cambio de precio para ver los rangos porcentuales correspondientes a cada color.





Cuando tocas un bloque específico en el mapa de calor, se mostrará el nombre del par de trading, el volumen de trading y el cambio de precio en 24 horas. Toca Operar ahora para ir directamente a la página de trading correspondiente, donde podrás comenzar a operar con el par de futuros seleccionado.









En comparación con la versión web, la versión de la App incluye una función de compartir. En la página del mapa de calor, toca el ícono circular de compartir en la esquina superior derecha para abrir la interfaz de compartir contenido. En la parte inferior, elige entre Descargar o Compartir para completar la acción.









El mapa de calor de Futuros MEXC es una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia de trading. En comparación con las tablas de datos tradicionales, el mapa de calor visualizado ofrece una representación más clara e intuitiva del volumen de trading y de los cambios de precio en 24 horas entre los pares de futuros, lo que lo hace especialmente útil para identificar rápidamente los focos de atención del mercado.





Al presentar visualmente el volumen y los movimientos de precio, los usuarios pueden filtrar eficientemente los pares con mayor actividad y desarrollar estrategias de entrada y salida más lógicas. Sin embargo, es importante recordar que el mapa de calor es una herramienta auxiliar; ningún indicador por sí solo puede reemplazar un análisis de mercado completo.





Recomendamos usar el mapa de calor de Futuros junto con otros indicadores de trading y herramientas adecuadas de gestión de riesgos para tomar decisiones bien fundamentadas y navegar mejor la volatilidad del mercado.





