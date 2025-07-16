Un bono de copy trade es un fondo especial de prueba en MEXC, exclusivo para copy trading en futuros. Al reclamarlo, puedes usarlo para participar en copy trading de futuros. 1. ¿Cómo verifico mi bonoUn bono de copy trade es un fondo especial de prueba en MEXC, exclusivo para copy trading en futuros. Al reclamarlo, puedes usarlo para participar en copy trading de futuros. 1. ¿Cómo verifico mi bono
¿Qué es un bono de copy trade?

16 de julio de 2025
Un bono de copy trade es un fondo especial de prueba en MEXC, exclusivo para copy trading en futuros. Al reclamarlo, puedes usarlo para participar en copy trading de futuros.

1. ¿Cómo verifico mi bono de copy trade?


Cuando recibas un bono de copy trade o cuando expire y sea revocado, MEXC te notificará por correo electrónico, SMS, mensajes dentro de la app o notificaciones push.


Puedes ver tus bonos no utilizados de copy trade en: Mis copy trades, Configuración de parámetros de copy trade y Editar monto de copy trade.


2. ¿Cómo uso mi bono de copy trade?


Al establecer el monto para copiar, el bono de copy trade se usará primero por defecto.

Como se muestra en el ejemplo a continuación, al configurar los parámetros de copy trade, si planeas invertir un total de 50 USDT y 20 USDT provienen de tu bono de copy trade, deberás aportar tú mismo los 50 – 20 = 30 USDT restantes.


Además, al aumentar tus fondos de copy trading, si tienes un bono de copy trade disponible en tu cuenta, este también se usará primero por defecto.


3. Reglas para usar bonos de copy trade


1) Al participar en copy trading, tu bono de copy trade se usará primero.

2) El bono puede utilizarse como margen para abrir posiciones, deducir tarifas de trading, cubrir pérdidas al cerrar operaciones y deducir tasas de financiamiento.

4. Notas importantes sobre el uso del bono de copy trade


1) Utiliza tu bono de copy trade dentro del periodo de validez. Cualquier parte no utilizada expirará automáticamente.

2) Si un usuario recibe varios bonos de copy trade, se mostrará la fecha de vencimiento del bono más reciente.


3) El bono de copy trade está estrictamente limitado a operaciones de copy trading. No puede usarse para otros tipos de trading, ni es válido para retiro o transferencia. Sin embargo, cualquier ganancia generada con su uso puede retirarse o transferirse libremente.

4) Una vez utilizado, el bono de copy trade no se puede revocar. Si reduces tu monto de inversión durante el copy trade, la parte del bono ya utilizada no será reembolsada.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversiones, impuestos, legal, financiero, contable ni ningún otro tipo de consultoría, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona esta información solo con fines de referencia y no como asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y actúa con cautela al invertir. MEXC no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

