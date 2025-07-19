¿Qué son los Futuros Perpetuos? Una guía completa sobre cómo funcionan y los principios que los sustentan

ETH. En el vertiginoso mundo del trading de criptomonedas, los futuros perpetuos se han convertido rápidamente en una herramienta clave para inversores que buscan cubrir riesgos o amplificar rendimientos. En comparación con el trading spot tradicional, los futuros perpetuos ofrecen varias ventajas: no tienen fecha de vencimiento, permiten operar en ambas direcciones y soportan alto apalancamiento . Estas características los han convertido en un pilar en estrategias profesionales para activos principales como BTC





Ya sea que busques posicionarte en corto, seguir tendencias a largo plazo o construir modelos de trading sistemáticos, entender cómo funcionan los futuros perpetuos, incluyendo mecanismos como el cálculo de la tasa de financiamiento, es esencial para lograr una rentabilidad constante.





Este artículo ofrece un panorama completo sobre:





La definición de futuros perpetuos y cómo se diferencian de los futuros tradicionales.

El diseño subyacente del mecanismo de trading de futuros de MEXC.

Cómo se calculan las tasas de financiamiento y su importancia práctica.

Cómo formular estrategias efectivas en diferentes condiciones de mercado.

Preguntas comunes para principiantes y consejos de gestión de riesgos.









Los futuros perpetuos son un tipo de instrumento derivado que permite a los usuarios ir en long o en short sobre un activo subyacente, como BTC o ETH, sin necesidad de poseer físicamente el activo.









Característica Futuros perpetuos Futuros tradicionales Fecha de vencimiento Ninguna Sí (ej. liquidación trimestral) Anclaje de precio Mecanismo de tasa de financiamiento Convergencia natural al vencimiento Restricciones de cierre Posiciones pueden cerrarse en cualquier momento, soporta holding a largo plazo Liquidación automática o cierre forzado al vencimiento Casos de uso típicos Trading de alta frecuencia, cobertura corta, arbitraje Especulación, cobertura, gestión institucional de riesgos





La naturaleza perpetua de estos contratos hace que su estilo sea más parecido al trading spot , pero con apalancamiento y la capacidad de ir tanto en long como en short, características que los hacen populares entre traders institucionales y minoristas.













A diferencia de los futuros tradicionales, los futuros perpetuos no tienen fecha fija de liquidación. Esto permite a los traders mantener posiciones el tiempo que deseen, adaptándose a condiciones de mercado y estrategias personales. Al eliminar la restricción del cierre forzado en el vencimiento, los futuros perpetuos ofrecen mayor flexibilidad y continuidad para ejecutar estrategias.









Los futuros perpetuos generalmente usan el precio justo (Fair Price), no el último precio negociado, para calcular las ganancias y pérdidas no realizadas (PNL). Esto ayuda a evitar manipulaciones de precio y liquidaciones innecesarias.





Precio justo: Índice ponderado derivado de los precios spot del activo en múltiples exchanges. Refleja un valor justo de mercado.





Ejemplo: Si los precios spot de BTC en varios exchanges son 30,000, 30,100 y 29,950 USDT, el sistema calcula un promedio ponderado de 30,017 USDT como precio justo.





PNL no realizado: Ganancia o pérdida actual de una posición abierta, calculada con el precio justo.





Ejemplo: Si abres 1 contrato long de ETH a 3,000 USDT y el precio justo actual es 3,500 USDT, tu ganancia no realizada es (3,500 - 3,000) × 1 = 500 USDT.





Liquidación: Si las pérdidas reducen tu margen por debajo del mantenimiento requerido, el sistema liquida automáticamente tu posición para evitar saldo negativo.





Ejemplo: Si tu saldo de margen es 200 USDT y la pérdida llega a 300 USDT, se activará la liquidación para evitar mayor riesgo.









Para evitar que el precio de los contratos perpetuos se desvíe mucho del mercado spot, se introduce un mecanismo de tasa de financiamiento . Este sistema asegura la alineación de precios incentivando a los long y short a equilibrar mediante pagos periódicos.









Tasa positiva: Los long pagan a los short.

Tasa negativa: Los short pagan a los long.

Frecuencia de liquidación: Cada 8 horas.

Nota: Los exchanges no cobran tarifas de financiamiento; el pago es directo entre traders.





Ejemplo:





Si la tasa de financiamiento es +0.01% y tienes una posición long valorada en 1,000 USDT:





En el siguiente intervalo de financiación, pagarás 0.1 USDT a los holders en short (1,000 × 0.01%).

Si cierras tu posición antes del momento de financiación, no se te cobrará.









Mantener posiciones short durante tasas positivas puede generar ingresos por financiamiento.

Las tarifas de financiamiento deben considerarse un costo si se mantienen posiciones a largo plazo.

Para estrategias de alta frecuencia o corto plazo, las tarifas suelen ser insignificantes.









MEXC ofrece una amplia gama de productos de futuros que cubren criptomonedas principales y tokens emergentes, soportando tanto Futuros USDT-M como Coin-M. La plataforma brinda una experiencia de trading estable y madura, con bajo deslizamiento, alta liquidez y ejecución en tiempo real. Está equipada con un conjunto completo de herramientas profesionales como take-profit/stop-loss , trailing stop, reportes de futuros y desglose de tarifas de financiamiento, diseñadas para ayudar a los usuarios a gestionar riesgos y analizar ganancias y pérdidas de manera efectiva. El trading de futuros es apto para usuarios con cierto nivel de entendimiento del mercado y tolerancia al riesgo, especialmente quienes emplean estrategias de corto plazo, basadas en eventos o tendencias.





Aspecto de ventaja Descripción Opciones flexibles de apalancamiento Soporta tanto apalancamientos bajos como altos, permitiendo ajustar exposición al riesgo libremente Soporte de tokens diversos Más de 1200 pares de trading incluyendo BTC, ETH, SOL, DOGE y más Motor de matching ultrarrápido Puede procesar millones de órdenes por segundo, asegurando trading de alta frecuencia fluido Gestión robusta de riesgos Incluye liquidación parcial, alertas de liquidación y protección automática contra deleveraging Recursos educativos completos Tutoriales para principiantes, trading demo y soporte para herramientas de estrategia









Ya seas un trader profesional o estés pasando de spot a futuros, MEXC ofrece soporte integral.





Como instrumento derivado flexible, los futuros perpetuos pueden servir a diversos objetivos y estilos de trading. Para navegar efectivamente la alta volatilidad del mercado cripto, es vital entender cómo aplicar la estrategia correcta según el contexto. A continuación, se presentan enfoques recomendados y consejos operativos alineados con metas comunes.





Objetivo de trading Estrategia recomendada Consejos de trading de futuros Tendencia alcista Posición long, mantener Usa margen aislado con apalancamiento adecuado, fija take-profit/stop-loss según MACD y soportes. Vigila tasas de financiamiento para posiciones long a largo plazo. Mercado bajista

Posición short Entra rápido para capturar caída. Usa rupturas de velas o cruces bajistas de medias móviles. Sigue cambios en tasa de financiamiento para controlar costos. Arbitraje de alta frecuencia Explota brechas de precio y desequilibrios de liquidez Coloca órdenes limit en modo de cobertura con estrategias de baja latencia. Optimiza precios de órdenes, ideal para traders avanzados. Controla deslizamiento y tarifas. Mercado lateral Trading T+0 (Compra bajo, vende alto) Entra y sale cerca de soportes y resistencias por lotes. Usa volumen y Bandas de Bollinger para mejorar precisión. Swing Trading Seguimiento de tendencia, entrada escalonada Sigue tendencias 4H o diarias. Usa EMA para identificar entradas. Aplica escalado y trailing take-profit.





Nota: Se recomienda analizar las tendencias del mercado utilizando una combinación de indicadores técnicos clave como el MACD, los Se recomienda analizar las tendencias del mercado utilizando una combinación de indicadores técnicos clave como el MACD, los patrones de velas y el volumen de operaciones. Validar múltiples indicadores de forma cruzada puede mejorar la precisión en la toma de decisiones y reducir el riesgo de errores derivados de confiar en una sola señal. Además, las estrategias deben ajustarse de forma flexible según la dinámica del mercado en tiempo real para garantizar una ejecución más adaptable y resistente.









Gracias a su flexibilidad y opciones de apalancamiento, los futuros perpetuos son una herramienta clave para muchos inversores cripto. Para aprovechar oportunidades, es esencial conocer los pasos básicos. Así se empieza a operar futuros perpetuos en MEXC





En tres pasos, los usuarios pueden comenzar a operar futuros perpetuos en MEXC.





1) Abre y accede a la app de MEXC o al sitio web oficial

2) En la barra de búsqueda, escribe BTC y selecciona trading de futuros

3) Elige tipo de orden, ingresa cantidad y precio, y completa la operación.





El trading de futuros en MEXC está completamente equipado y admite tipos de órdenes como límite, de mercado y funciones de take-profit/stop-loss.









Empieza a operar futuros perpetuos en MEXC hoy y mantente a la vanguardia del mercado.

















Los futuros perpetuos implican riesgos elevados. Se recomienda a principiantes empezar con trading demo para practicar. Es importante entender bien los mecanismos de stop-loss y apalancamiento antes de operar en vivo.









MEXC cuenta con un sólido mecanismo de liquidación y un sistema de desapalancamiento automático (ADL) para evitar que los usuarios tengan saldo negativo. Sin embargo, la liquidación puede implicar la pérdida total de tu margen.









No. Las tarifas de financiamiento solo se aplican si holdeas una posición durante el tiempo de liquidación de la tasa. Si cierras antes, no se cobra.









Se aconseja usar bajo apalancamiento (preferiblemente 5x o menos, generalmente no más de 10x) y fijar órdenes estrictas de take-profit y stop-loss para proteger ganancias y limitar pérdidas. Siempre monitorea alertas de precio de liquidación, ajusta posiciones o añade margen si es necesario. También se recomienda usar margen aislado para limitar el riesgo a una sola posición. Mantener la calma y evitar decisiones emocionales ayuda a reducir riesgo de liquidación y a operar más seguro.









Aunque ofrecen alto potencial de retorno, también implican riesgos significativos. Los riesgos comunes incluyen:





Liquidación por alto apalancamiento: losprincipiantes deben usar apalancamiento bajo a menos de 5x.

Tarifas de financiamiento que reducen ganancias: las posiciones a largo plazo requieren una evaluación cuidadosa de los costos de la tasa de financiamiento.

Liquidaciones en condiciones extremas: siempre fija stop-loss para evitar trading emocional.





Consejos de gestión de riesgo:





Usa margen aislado para limitar riesgo por operación.

Establece take-profit y stop-loss para asegurar ganancias o controlar pérdidas.

Monitorea fluctuaciones en tasa de financiamiento y considera entrar en momentos de menor costo.

Practica con trading demo para probar estrategias y desarrollar habilidades de trading sistemático









Los futuros perpetuos son uno de los derivados más usados en criptomonedas. Sin fecha de vencimiento, con soporte para posiciones apalancadas en long y short, y con un mecanismo de tasa de financiamiento, crean un ambiente flexible y orientado a estrategias. Estos contratos son útiles no solo para cubrir riesgos y aumentar rendimientos, sino también para navegar mercados volátiles con precisión.





En MEXC, los traders aprovechan un potente motor de matching, opciones flexibles de apalancamiento y una suite completa de herramientas de gestión de riesgo. Esto permite que usuarios nuevos y experimentados evolucionen desde niveles básicos a avanzados. Ya seas un cuantitativo de alta frecuencia o un inversor minorista buscando retornos estables, entender los futuros perpetuos es el primer paso hacia un trading profesional.





Aprende la estructura, sigue la lógica y responde más rápido a cada movimiento del mercado. Comienza tu viaje en futuros perpetuos con MEXC y construye tu ventaja competitiva.





