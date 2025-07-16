Comienza la revolución de los esports en Web3: Gameness presenta el token GNESS para crear un nuevo ecosistema económico para los jugadores





A medida que la tecnología Web3 continúa transformando industrias, la innovación blockchain está impulsando una transformación disruptiva en los esports y los videojuegos. Gameness aprovecha su innovador sistema de tokens GNESS para crear un ecosistema cerrado que beneficia por igual a jugadores, desarrolladores y marcas. Como el primer token de plataforma emitido completamente en un exchange descentralizado (DEX), GNESS funciona como la columna vertebral de la superapp de Gameness. Su modelo comunitario "Achieve-to-Earn" combina el gaming Web3 con inteligencia artificial de una manera totalmente nueva.





Este artículo profundiza en el valor innovador de Gameness, explora las funciones clave del token GNESS y explica por qué representa una atractiva oportunidad de inversión en el ámbito Web3.









Gameness conecta los mundos Web2 y Web3, inyectando nueva energía a la industria de los esports mediante tecnología blockchain. Construida sobre la base técnica de su predecesor, The Academys, la plataforma fusiona experiencias tradicionales de gaming con innovación Web3. Los jugadores obtienen recompensas económicas y verdadera propiedad de activos digitales a través de logros en el juego, mientras que las marcas y los desarrolladores aprovechan herramientas de la plataforma para impulsar el crecimiento de usuarios y aumentar la participación.





El concepto central de la plataforma se basa en el principio de "cocreación comunitaria":





Los usuarios participan en torneos y ganan recompensas a través de una superapp intuitiva, manteniendo una actividad a largo plazo con funciones como LockNess (staking de tokens) y NessPerience (experiencias inmersivas).





El lema "IA + Gaming potencian el crecimiento" representa la visión tecnológica del proyecto, utilizando algoritmos de IA para optimizar las experiencias de los jugadores y la organización de torneos.









Como token nativo de Gameness, emitido exclusivamente en un DEX, GNESS encarna el espíritu de las finanzas descentralizadas (DeFi). Sus principales usos incluyen:





Los holders de GNESS participan en la gobernanza de la DAO de Gameness, votando en temas clave como las reglas de las ligas de esports o la ubicación de eventos presenciales, materializando la verdadera cogobernanza por parte de los usuarios.





A través del mecanismo de staking LockNess, los usuarios obtienen beneficios escalonados según la cantidad y la duración del staking. Tanto jugadores individuales (B2C) como socios empresariales (B2B) pueden asegurar rendimientos elevados manteniendo GNESS a largo plazo.





Todas las transacciones dentro de la plataforma, como cuotas de inscripción a torneos o compras de NFT, se liquidan en GNESS, asegurando una circulación constante del token en el ecosistema.





Los jugadores ganan tokens GNESS y coleccionables NFT mediante logros en el juego. Estos activos digitales pueden almacenarse en su "Salón de la Fama" personal o intercambiarse libremente.





GNESS funciona como "pasaporte" para participar en torneos, campos de entrenamiento y encuentros presenciales. Los usuarios élite ("Nessies") desbloquean privilegios exclusivos según sus tenencias de tokens y NFT.









GNESS tiene un suministro total de 500 millones de tokens, estructurado para equilibrar incentivos tempranos con estabilidad a largo plazo mediante una tokenómica sostenible.









Todos los datos de torneos, desempeño de jugadores, resultados de partidas y más se almacenan en la blockchain para evitar manipulaciones y garantizar un entorno competitivo justo.





Con operaciones en 42 países y más de 6.4 millones de usuarios, Gameness apunta a superar los 10 millones de usuarios antes de fin de año. Alianzas estratégicas con Binance, The Sandbox, KuCoin y otras empresas aceleran aún más su crecimiento global.





Burak Çevik (fundador y CEO): Exdirectivo de ESL y Bigpoint, autor de dos libros sobre esports, combina un profundo conocimiento de la industria con amplios recursos.

Metin Erduran (cofundador y CTO): Exexperto técnico de Riot Games, lideró el desarrollo de la arquitectura central de la plataforma.

Boğaçhan Aydın (director de desarrollo de negocios): Veterano en inversión en esports con un historial comprobado en integración de recursos estratégicos.





El equipo destaca que el futuro de GNESS está escrito por cada participante. El poder de la comunidad es el verdadero motor impulsor.









Con una hoja de ruta estratégica clara, Gameness avanza firmemente hacia una posición de liderazgo en la industria de los esports:

Ronda semilla 2023: Completó una ronda de financiación inicial y estableció alianzas con marcas como Amazon y Microsoft.

Torneos importantes: Organizó múltiples eventos en la plataforma de Binance con fondos de premios de siete cifras.

Retorno de valor al jugador: El fundador Burak Çevik reveló en entrevistas que el proyecto evolucionó a partir de su producto de primera generación, impulsado por una misión de devolver valor a los jugadores a través de la tecnología Web3.









Gameness y el lanzamiento del token GNESS marcan un nuevo capítulo en la economía de los esports Web3. Al combinar el modelo "Achieve-to-Earn", una arquitectura blockchain transparente y alianzas de primer nivel, la plataforma crea oportunidades de ganar-ganar para jugadores, marcas e inversionistas. Con el lanzamiento del DEX en abril de 2025, GNESS está listo para convertirse en el vínculo clave entre los mundos virtual y real, dando paso a una era de soberanía del usuario en los esports.





Los tokens GNESS ya están listados en MEXC . Para comprar GNESS, sigue estos pasos:





1) Abre la app o visita el sitio web oficial de MEXC, e inicia sesión.

2) En la barra de búsqueda, escribe GNESS y selecciona trading Spot

3) Elige tu tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y completa la transacción.









También puedes visitar la página Airdrop+ de MEXC para unirte a eventos de depósito y trading. Solo necesitas completar algunas tareas sencillas para tener la oportunidad de ganar recompensas.



