Agentes de IA de la Web3 en 2025: transición de lo divertido a lo funcional

Con el rápido desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial, los escenarios de aplicación de los agentes de IA han superado con creces las conversaciones e interacciones de entretenimiento iniciales. En 2025, el auge de la tecnología Web3 inyectará un nuevo impulso a la evolución de los agentes de IA. Desde los primeros "chatbots" hasta los actuales "asistentes profesionales", las funciones de los agentes de IA se han mejorado constantemente, transformándose gradualmente de herramientas puramente recreativas a asistentes prácticos capaces de resolver problemas reales y mejorar la eficiencia laboral.









En sus primeras etapas, los agentes de IA atraían a los usuarios principalmente a través de interacciones de entretenimiento, como conversaciones humorísticas y bromas personalizadas, lo que generó una gran tendencia en su momento. *URLS-Goat_USDT* y *URLS-ACT_USDT* son ejemplos representativos de esta tendencia. Sin embargo, a medida que evolucionaron las necesidades de los usuarios, el papel de la IA ha pasado de ser una simple herramienta de entretenimiento a convertirse en un asistente enfocado en resolver problemas prácticos.





La infraestructura descentralizada de Web3, junto con los mecanismos de tokens y la liquidez global, ha proporcionado un sólido respaldo para los agentes de IA, permitiéndoles evolucionar desde funciones de entretenimiento hacia una mayor practicidad y especialización. Al mismo tiempo, el auge de modelos de lenguaje grandes especializados (LLMs, por sus siglas en inglés) ha acelerado aún más esta transformación. Estos modelos, optimizados en profundidad para industrias como finanzas, derecho e inmobiliaria, ofrecen una precisión y fiabilidad significativamente superiores en comparación con los modelos genéricos.





En campos de alto riesgo, como la toma de decisiones financieras y los litigios legales, los LLMs pueden alcanzar una precisión cercana al 99%, cubriendo necesidades de alta exactitud que los modelos genéricos no pueden satisfacer. Este avance marca un salto crucial en la evolución de los agentes de IA, que pasan de ser meras "herramientas de entretenimiento" a convertirse en "solucionadores profesionales de problemas".









En comparación con Web2, las ventajas únicas de Web3, como su arquitectura descentralizada y los mecanismos de tokens, han abierto nuevas posibilidades para la innovación y aplicación de los agentes de IA. Desde garantizar la privacidad de los datos hasta fomentar la liquidez global, las características de Web3 permiten que los agentes de IA no solo resuelvan problemas reales, sino que también colaboren de manera eficiente a nivel global.





Web3 ha revolucionado las formas tradicionales de financiamiento a través de la emisión de tokens y la obtención de fondos descentralizados. Gracias a la liquidez global, los proyectos de IA pueden acceder rápidamente a apoyo financiero, evitando los procedimientos engorrosos asociados con el capital de riesgo tradicional. Este modelo de financiamiento no solo es más eficiente, sino que también fomenta la participación de desarrolladores de todo el mundo, acelerando la iteración y el avance de las tecnologías y aplicaciones de IA.





El mecanismo de tokens en el ecosistema Web3 ofrece una estructura de incentivos única para proyectos y equipos. Al recompensar a los primeros adoptantes y participantes del ecosistema, el sistema de tokens fomenta la participación de más personas en el desarrollo y uso de los agentes de IA. Por ejemplo, Virtuals.io utiliza el 1% de las tarifas de transacción para cubrir los costos de inferencia, asegurando el funcionamiento continuo de su agente de IA sin depender de fondos externos. Esta economía de tokens no solo impulsa el desarrollo sostenible de los proyectos, sino que también promueve la innovación y la construcción del ecosistema.





Web3 ofrece modelos de código abierto, recursos de computación descentralizada (como Hyperbolic Labs y AethirCloud) y canales de datos abiertos (como Cookiedotfun), proporcionando una infraestructura tecnológica de bajo costo y alta eficiencia para los desarrolladores de IA. Estos recursos no solo reducen las barreras de desarrollo, sino que también fomentan la participación de desarrolladores de todo el mundo, impulsando la diversidad y la innovación en las aplicaciones de IA.









A medida que el entorno Web3 madura, el ecosistema de agentes de IA sigue expandiéndose. Desde la subred de Bittensor hasta plataformas como Olas, Pond y Flock, Web3 está construyendo un ecosistema de IA más interconectado y robusto. La aparición de plataformas y herramientas emblemáticas ha facilitado el desarrollo y uso de los agentes de IA, impulsando aún más la transición de aplicaciones de entretenimiento a aplicaciones prácticas de IA.





Las principales plataformas que impulsan la innovación:

AlchemistAIapp: Proporciona una plataforma para la construcción de aplicaciones de IA sin necesidad de código, lo que permite que más usuarios no técnicos participen en la creación de agentes de IA.

Questflow: Ofrece un protocolo de coordinación de múltiples agentes (MAOP), mejorando la efectividad de los escenarios de aplicaciones productivas mediante la integración de las capacidades de varios agentes.









Al mismo tiempo, los agentes individuales centrados en áreas específicas han comenzado a destacar, demostrando su importancia en dominios especializados.

CorpauditAI: Se centra en el análisis financiero, ayudando a los usuarios a revisar informes e identificar oportunidades de mercado.

CPA Agent: Ayuda a los usuarios a calcular impuestos sobre criptomonedas y generar informes fiscales.









La aparición de plataformas de IA especializadas ha catalizado un cambio fundamental en la forma en que los sistemas inteligentes colaboran y resuelven desafíos complejos. Plataformas como Virtuals.io y ai16zdao (Agentic L1s) están reemplazando gradualmente a los agentes personalizados tradicionales mediante la mejora de la calidad del ecosistema, mientras que TheoriqAI (Coordination Layers) facilita soluciones de colaboración sin fisuras al coordinar múltiples agentes, ayudando a los usuarios a abordar tareas complejas de manera eficiente. Esto demuestra que el futuro de los agentes de IA no se limitará al entretenimiento, sino que avanzará hacia la especialización, convirtiéndose en copilotos inteligentes en diversas industrias, impulsando la innovación, mejorando la eficiencia y creando un impacto social duradero.













En 2025, los agentes de IA en Web3 experimentarán un giro crucial, pasando de ser herramientas de entretenimiento a asistentes profesionales, especialmente en sectores clave como las finanzas y el derecho, donde su papel será cada vez más destacado. Por lo tanto, el campo de los agentes de IA se perfila como una de las áreas de inversión más prometedoras para el futuro. Para los inversores, aprovechar estas oportunidades potenciales podría abrir la puerta a una nueva revolución tecnológica y nuevas oportunidades de generación de riqueza.





MEXC , como plataforma de intercambio digital líder a nivel global, ofrece un fuerte respaldo para las aplicaciones de agentes de IA, gracias a su eficiente mecanismo de negociación y su presencia global. Las ventajas clave de la plataforma, como la rápida inclusión de nuevos tokens, una amplia selección de criptomonedas, una fuerte liquidez y características exclusivas como "Gold Dog Discovery", la convierten en un punto de acceso crucial para que los inversores ingresen al campo de los agentes de IA. A través de MEXC, los inversores pueden captar oportunamente las dinámicas y oportunidades de inversión de proyectos relacionados con agentes de IA, mejorando así sus rendimientos en el mercado.



