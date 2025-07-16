Wave: una revolución del trading y finanzas web3 para la era inteligente en la cadena









Wave World (WAV) es el token nativo de un ecosistema integral construido sobre la blockchain de SUI, que ofrece experiencias de trading, entretenimiento y finanzas dentro del entorno Web3. Con más de 3.5 millones de usuarios on-chain, más de 300,000 direcciones activas diarias y más de 500,000 transacciones diarias, Wave World demuestra su solidez a través de un sistema versátil y eficiente.





El proyecto está diseñado para simplificar la interacción de los usuarios con billeteras EOA, integrándose directamente en plataformas populares como Telegram. Esto no solo amplía su alcance de Web2 a Web3, sino que también garantiza una experiencia fluida y conveniente. Wave World no es solo una plataforma de trading de tokens, sino que también ofrece una amplia gama de utilidades superiores, tales como:





Agente de trading con IA : Proporciona información del mercado en tiempo real, ayudando a los usuarios a tomar decisiones de trading precisas.

Mundo meme : Permite lanzar y tradear memecoins fácilmente, alcanzando a millones de usuarios.

Acceso basado en redes sociales : Opera tokens al instante a través de redes sociales, sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Sniping automático : Ejecuta transacciones automáticamente con alta precisión, asegurando que los usuarios no pierdan oportunidades de ganancia.

Integración con todos los DEX : Consolida todos los exchanges descentralizados en una sola plataforma para un trading rápido y eficiente.

Trading seguro: Verificación on-chain antes de operar, lo que garantiza un entorno de trading seguro.





Con la visión de convertirse en una puerta de entrada integral tanto para nuevos usuarios como para traders profesionales, Wave World está consolidando firmemente su posición en el mercado blockchain, desbloqueando múltiples oportunidades de ganancias a través de trading, staking, yield farming y diversos productos financieros.













Wave World opera como un ecosistema integrado con diversos servicios, incluyendo:

Trading de tokens : Los usuarios pueden tradear WAV mediante pares como WAV/USDT en exchanges reconocidos como MEXC.

Juega para ganar : Juegos integrados que permiten a los jugadores no solo disfrutar del entretenimiento, sino también ganar tokens WAV como recompensa.

DeFi y staking: El sistema DeFi permite a los usuarios stakear, hacer yield farming y generar ingresos pasivos a través de productos financieros descentralizados.













Wave World (WAV) tiene un suministro total máximo de 1,000,000,000 WAV, distribuidos entre las siguientes categorías clave:

Ronda semilla: 10%

Ronda privada: 12%

Ronda pública: 1.5%

Liquidez: 4%

Ecosistema: 30%

Airdrop Temporada 1: 10%

Comunidad: 15%

Asesores y contribuyentes tempranos: 8%

Equipo: 9.5%









Las rond as semilla, privada y pública tienen un periodo de cliff antes del desbloqueo lineal. La rondas semilla y privada tienen un cliff de 12 meses y 9 meses, respectivamente. La ronda pública se desbloquea completamente después de 4 meses.





La liquidez se desbloquea por completo en el TGE (Evento de Generación de Tokens) para garantizar un trading fluido.





Los tokens del ecosistema se desbloquean gradualmente a lo largo de 60 meses, mientras que los tokens del Airdrop Temporada 1 se distribuyen completamente en 4 meses.





Los tokens asignados a la comunidad permanecen bloqueados durante 5 meses y luego se desbloquean de forma gradual durante 55 meses.





Los tokens para asesores, contribuyentes tempranos y el equipo están bloqueados durante 1 año, y luego se liberan gradualmente a lo largo de 24 meses (asesores y contribuyentes) y 48 meses (equipo). Este mecanismo ayuda a mantener un crecimiento estable y a evitar presiones de venta masiva.









Los tokens WAV no solo funcionan como medio de pago, sino que ofrecen múltiples utilidades tanto para usuarios como para desarrolladores dentro del ecosistema:





Método de pago principal: WAV es la moneda central del ecosistema Wave, utilizada para transacciones en dApps, juegos Play-to-Earn, productos DeFi y la plataforma Wave Trading.





Tarifas de transacción e integración con dApps: Las dApps y los juegos de terceros que se integren al ecosistema Wave deben utilizar WAV para las tarifas de las transacciones, lo que genera una demanda real del token.





Generación de ganancias y staking: Los holders de WAV pueden hacer staking de sus tokens en productos DeFi del ecosistema para ganar intereses y recompensas, optimizando sus ingresos pasivos.





Acceso exclusivo a tokens meme: A través de WavePad y WaveStaking, los holders pueden acceder anticipadamente a preventas de memecoins, aumentando sus oportunidades de inversión antes de los listados públicos.





Mecanismo de recompra y quema: Wave se compromete a utilizar ingresos de la plataforma para recomprar y quemar tokens WAV, ayudando a controlar la inflación y aumentar el valor a largo plazo.





Gracias a esta utilidad diversa, WAV no es solo un activo de trading, sino un motor clave del crecimiento de todo el ecosistema Wave.









Wave tiene un potencial de crecimiento significativo al expandir su ecosistema blockchain sobre Sui, integrando DeFi, trading con inteligencia artificial (IA), tokens meme y dApps. El proyecto tiene como objetivo implementar funcionalidad multichain, lo que aumentará la liquidez y ampliará su alcance en el mercado global.





El desarrollo de trading con IA aporta herramientas de análisis de mercado en tiempo real, ayudando a los usuarios a optimizar sus estrategias de trading. En su hoja de ruta próxima, Wave World se centrará en la expansión de dApps, sentando una base sólida para su desarrollo a largo plazo.









Como plataforma de trading digital líder a nivel global, MEXC se destaca por sus ventajas: bajas tarifas de transacción, velocidad de trading ultrarrápida, amplia variedad de tokens en tendencia y excelente liquidez. Estas características permiten a los inversores aprovechar oportunidades en un mercado que cambia rápidamente. WAV ya está listado en MEXC, lo que te permite operar con este token con tarifas ultrabajas.





1) Abre la aplicación de MEXC o entra al sitio web oficial , e inicia sesión.

2) Usa la barra de búsqueda para encontrar el token WAV y selecciona Spot Futuros para operar.

3) Elige el tipo de orden; introduce parámetros como la cantidad y el precio; y completa la transacción.











