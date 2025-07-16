WalletConnect: conectando Web3 para abrir las puertas al mundo cripto



MEXC lanzará el trading de WCT en Spot y Futuros. Actualmente, la plataforma ha habilitado el Actualmente, la plataforma ha habilitado el canal de depósito para los tokens WCT, lo que te permite depositar tus tokens en MEXC y esperar el inicio de las operaciones.

273,000 WCT y 50,000 USDT. Al mismo tiempo, puedes visitar la página del evento Airdrop+ de MEXC para participar en las actividades de depósito y trading de WCT, y compartir recompensas valoradas en







WalletConnect (WCT) es el primer protocolo cripto de código abierto que permite conexiones seguras entre billeteras digitales y aplicaciones descentralizadas (dApps). Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden acceder fácilmente a una gran variedad de dApps sin revelar sus claves privadas, lo que garantiza la máxima seguridad.









Compatible con todo tipo de billeteras: desde Trust Wallet y MetaMask hasta Rainbow Wallet, WalletConnect es compatible con más de 600 billeteras diferentes. Además, permite acceder a más de 50,000 aplicaciones descentralizadas.





Seguridad total: todas las conexiones están cifradas de extremo a extremo, lo que asegura que nadie pueda robar tu información o tus fondos.





Fácil de usar: solo necesitas escanear un código QR o hacer clic en un enlace. No es necesario ingresar claves privadas complejas, por lo que se reduce el riesgo de estafas.









Con solo unos pasos, puedes conectar tu billetera cripto a tus dApps favoritas, como Uniswap u OpenSea, de forma segura:





Accede a la dApp: abre la aplicación descentralizada que deseas utilizar. Selecciona la opción de conexión de billetera: haz clic en "Conectar billetera" y elige WalletConnect. Escanea el código QR o haz clic en el enlace: si usas una computadora, escanea el código QR; si usas un dispositivo móvil, haz clic en el enlace. Confirma la conexión: aprueba la solicitud de conexión desde tu aplicación de billetera.





¡Listo! Ahora puedes hacer trading, intercambiar tokens y realizar otras operaciones sin tener que ingresar tu clave privada.









WalletConnect Token (WCT) es el token nativo de la red WalletConnect, con un suministro inicial total de 1,000 millones de tokens. Está diseñado para fomentar la participación de los usuarios y el desarrollo sostenible del ecosistema mediante una distribución justa. La tokenómica se distribuye de la siguiente manera:





Fondo WalletConnect (27%) Para asociaciones, patrocinios, desarrollo del ecosistema y actividades de marketing. Airdrop (18.5%) Distribuido en fases para atraer nuevos usuarios y mantener el compromiso de la comunidad. Equipo (18.5%) Asignado a los miembros fundadores y desarrolladores del proyecto para asegurar su evolución continua. Recompensas (17.5%) Destinadas a actividades de staking y contribuciones para fortalecer la seguridad de la red. Inversionistas (11.5%) Asignado a los primeros patrocinadores del proyecto en agradecimiento por su apoyo. Desarrollo central (7%) Para el desarrollo del protocolo y sus módulos relacionados.





Este modelo no solo fomenta la participación activa de los usuarios, sino que también proporciona recursos estables para la expansión del ecosistema WalletConnect.













WCT no es un token cualquiera: desempeña un papel clave en el ecosistema al impulsar su funcionamiento eficiente y su crecimiento sostenible. Sus principales usos incluyen:





Recompensas por participación en la red: los usuarios reciben recompensas por hacer staking de WCT, operar nodos y colaborar con billeteras, lo que garantiza la estabilidad del sistema.





Mejora del rendimiento y la fiabilidad de la red: el staking de WCT fortalece la seguridad de la red y mantiene un rendimiento óptimo, además de incentivar las contribuciones de la comunidad.





Gobernanza y derechos de voto: los holders de WCT pueden votar en decisiones clave como actualizaciones del protocolo o mejoras del sistema, influyendo directamente en el futuro de la red.





Fuente de ingresos sostenible: WCT se utiliza para el pago de tarifas de transacción y otros servicios, lo que contribuye a la estabilidad económica del ecosistema a largo plazo.













WalletConnect está liderado por Jess Houlgrave, CEO con más de 12 años de experiencia en pagos, arte, criptomonedas y finanzas. Fue directora de estrategia en Checkout.com y fundadora de Codex Protocol. Además, es miembro del Foro de CBDC del Banco de Inglaterra y fundadora del Art and Blockchain Fund. Bajo su liderazgo, WalletConnect se centra en construir un ecosistema descentralizado, seguro y fácil de usar.









WalletConnect cuenta con el respaldo de grandes empresas del sector, como Coinbase Ventures y Polygon Ventures, que brindan apoyo financiero para ampliar su alcance global. El ecosistema actual incluye cientos de billeteras y miles de dApps, formando una red sólida de comunicación e interacción.









A medida que las aplicaciones descentralizadas y la tecnología blockchain siguen evolucionando, WalletConnect se consolida como un puente esencial entre billeteras y dApps al proporcionar conexiones seguras. Sus mejoras en seguridad y funciones optimizadas atraerán a más usuarios. Además, el hecho de que cotice en exchanges reconocidos como MEXC garantiza alta liquidez. Su modelo de gobernanza descentralizada y comunidad activa ofrecen una base sólida para su adopción global y potenciales oportunidades de inversión.









WalletConnect (WCT) es un puente fundamental entre las billeteras cripto y las aplicaciones descentralizadas, ofreciendo conectividad segura, fácil de usar y verdaderamente descentralizada. Si buscas una plataforma de trading confiable con alta liquidez, trading con apalancamiento flexible y funciones de conversión rápidas, MEXC es tu mejor opción.





1) Abre la aplicación o el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión.

2) Busca el token WCT usando la barra de búsqueda. Luego, elige si deseas operar en el mercado Spot o de Futuros .

3) Selecciona el tipo de orden, ingresa la cantidad, precio y otros parámetros para completar la operación.



