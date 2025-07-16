El protocolo Virtuals está causando revuelo en el mundo de la blockchain a medida que el ecosistema Base y los agentes de IA ganan tracción. Al fusionar la tecnología de IA con blockchain, Virtuals haEl protocolo Virtuals está causando revuelo en el mundo de la blockchain a medida que el ecosistema Base y los agentes de IA ganan tracción. Al fusionar la tecnología de IA con blockchain, Virtuals ha
Revolución del ecosistema Virtuals: Descubre los tokens de mayor potencial impulsados por agentes de IA

16 de julio de 2025MEXC
El protocolo Virtuals está causando revuelo en el mundo de la blockchain a medida que el ecosistema Base y los agentes de IA ganan tracción. Al fusionar la tecnología de IA con blockchain, Virtuals ha introducido casos de uso innovadores y desatado un auge de tokens prometedores. Liderando la carga, AIXBT se disparó 170 veces en solo dos semanas, superando los 100 millones de dólares en capitalización de mercado y captando la atención de inversionistas en todas partes. Entonces, ¿qué otros tokens en el ecosistema Virtuals deberías seguir? ¡Vamos a descubrirlo!

1. LUNA: El token insignia de los tokens de agentes de Virtuals


Luna de Virtuals (LUNA) se ha convertido en el token insignia del protocolo Virtuals, cautivando al público con su función de transmisión en vivo 24/7. Su éxito viral en TikTok y su alineación con la narrativa de los agentes impulsaron su capitalización de mercado a unos impresionantes 240 millones de dólares. Aunque desde entonces se ha estabilizado alrededor de los 78 millones de dólares (según CoinGecko), los recientes repuntes muestran que el atractivo de LUNA en el mercado sigue siendo fuerte. Con tecnología de vanguardia y un sólido auge en entretenimiento, LUNA es un token que los inversionistas deben seguir de cerca.


2. GAME: Aprendizaje reforzado y toma de decisiones autónoma


GAME de Virtuals (GAME) utiliza agentes de IA avanzados para manejar entradas complejas, ofrecer retroalimentación inteligente y mejorar continuamente a través del aprendizaje. Impulsado por memoria a largo plazo—que combina experiencia, reflexión y rasgos dinámicos—GAME sobresale en la toma de decisiones y adaptabilidad. Desde su lanzamiento en octubre de 2024, la capitalización de mercado de GAME ha alcanzado los 49 millones de dólares (según CoinGecko). Con tecnología en evolución y un gran potencial en la toma de decisiones por IA, GAME está preparado para convertirse en un actor importante en el espacio.



3. SAINT: Una nueva herramienta para el análisis de datos en blockchain


Satoshi AI Agent de Virtuals (SAINT) transforma los datos complejos de blockchain en información clara y accionable utilizando IA y aprendizaje profundo. El próximo Full Access Terminal integrará datos de Nansen, Dune, Arkham y CoinGecko, ayudando a los usuarios a tomar decisiones de inversión más inteligentes. Con un modelo único, los usuarios pueden acceder a las herramientas de SAINT pagando $99/mes o holdeando 250,000 tokens SAINT. Con una capitalización de mercado de 17 millones de dólares y un rápido crecimiento, SAINT está listo para redefinir el análisis de blockchain.



4. SEKOIA: El futuro del capital de riesgo on-chain


Sekoia de Virtuals (SEKOIA) está redefiniendo el capital de riesgo en blockchain con transparencia impulsada por IA y datos abiertos. Diseñado para convertirse en un agente de capital de riesgo completamente autónomo, SEKOIA está estableciendo un nuevo estándar de equidad e innovación en las inversiones cripto. Aunque aún está en evolución, su único marco de inversión ya ha convertido a SEKOIA en un proyecto clave dentro del ecosistema Virtuals. Con una capitalización de mercado de 23 millones de dólares y en rápido crecimiento, es un proyecto que debe seguirse de cerca.


5. VaderAI: Agente de trading autónomo impulsado por IA


VaderAI de Virtuals (VADER) tiene como objetivo convertirse en un gestor de inversiones DAO impulsado por IA con capacidades de trading completamente autónomas. Según su Litepaper, VADER es el primer agente de IA capaz de ejecutar procesos de trading de extremo a extremo, incluyendo investigación, simulación de estrategias y ejecución on-chain.

Recientemente, VaderAI fortaleció su experiencia técnica al adquirir un equipo de tres ingenieros de IA. Sus habilidades de trading autónomo y sus integraciones con plataformas como Arkham, Etherscan y CoinGecko lo posicionan como un actor clave en las inversiones impulsadas por IA y las estrategias de mercado. Actualmente valorado en 39 millones de dólares, VaderAI ha mostrado un crecimiento de más del 190% en poco tiempo, lo que indica un fuerte impulso.


6. WAI: El futuro de los aceleradores de IA


WAI Combinator de Virtuals (WAI) es un agente acelerador de IA de vanguardia diseñado para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones a través del aprendizaje autónomo. Programado para lanzarse en enero de 2025, WAI promete una solución más inteligente y avanzada para las aplicaciones de IA. Con una capitalización de mercado de 1.3 millones de dólares, WAI puede ser pequeño ahora, pero su enfoque innovador y su énfasis en la automatización lo convierten en un cambio de juego en la aceleración de IA y la tecnología de agentes inteligentes.


7. MUSIC: Innovación en entretenimiento impulsada por IA


MUSIC de Virtuals (MUSIC), un agente DJ de IA de Agentstarter, utiliza IA de vanguardia para crear videos musicales y redefinir la experiencia de entretenimiento. Con una capitalización de mercado de 5.5 millones de dólares y el 60% de su suministro distribuido mediante airdrop a los traders de Base, MUSIC ya está causando sensación. A medida que se expande en el espacio del entretenimiento, MUSIC está listo para captar aún más atención de usuarios e inversionistas.



8. Conclusión


Los tokens de agentes de IA del protocolo Virtuals están desencadenando una revolución en el espacio blockchain. Desde agentes virtuales y bots de trading hasta gestores de capital de riesgo y creadores de música impulsados por IA, estos tokens muestran el potencial transformador de la IA mientras aportan nueva energía a los mercados cripto. A medida que surgen nuevos proyectos, los tokens del ecosistema Virtuals se perfilan como la próxima gran tendencia de inversión. Mantenerse informado y profundizar en estos proyectos podría conducir a grandes recompensas en este futuro impulsado por IA.

Para los inversionistas que navegan en la ola de la IA, una plataforma confiable es clave. MEXC, con sus tarifas ultra bajas, liquidez de primer nivel y características destacadas como "Gem Hunter", es la opción ideal para un trading sin interrupciones. Opera tokens del ecosistema Virtuals con facilidad, mantente a la vanguardia del mercado y captura oportunidades como nunca antes. ¡Elige MEXC para potenciar tu viaje cripto!

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, tributación, cuestiones legales, financieras, contables, consultoría o cualquier otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información con fines de referencia únicamente y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados y actúe con cautela al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


